GUS: ceny produktów rolnych wyższe we wrześniu 2022 o 58,8% rdr

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych we wrześniu 2022 r. były wyższe zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,2%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 58,8%) - podał GUS.

Przeczytaj także: GUS: w sierpniu 2022 ceny produktów rolnych wyższe o 56,3% rdr

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

Ceny ważniejszych produktów rolnych we wrześniu 2022 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najbardziej wzrosły ceny żywca wieprzowego We wrześniu nastąpił wzrost ceny żywca wieprzowego w skali roku o 75,1%.

We wrześniu 2022 r. po wyższych cenach niż w poprzednim miesiącem skupowano pszenżyto, owies, żywiec wieprzowy, drób i mleko. Spadły natomiast ceny skupu pozostałych produktów rolnych. Na targowiskach po cenach niższych niż w sierpniu br. sprzedawano jedynie ziemniaki.W stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku we wrześniu 2022 r. zanotowano znaczny wzrost cen skupu oraz cen na targowiskach wszystkich produktów rolnych. Najbardziej podrożał owies i żywiec wieprzowy w skupie.We wrześniu 2022 r. cena pszenicy w skupie (150,95 zł za dt) spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,3%), ale była wyższa niż przed rokiem (o 54,4%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 172,76 zł, tj. o 1,3% więcej niż w sierpniu br. i o 59,7% więcej niż we wrześniu 2021 r.Za dt żyta w skupie płacono 119,94 zł, tj. o 0,8% mniej niż w sierpniu br., natomiast o 55,8% więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym cena żyta (137,25 zł za dt) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 6,0%), jak i w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (o 67,5%).We wrześniu 2022 r. cenę ziemniaków w skupie (56,56 zł za dt) obniżono w porównaniu z sierpniem br. (o 35,5%), ale podwyższono o 60,7% w skali roku. Na targowiskach za dt ziemniaków płacono 173,24 zł tj. o 2,8% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 18,4% więcej niż przed rokiem.Cena skupu żywca wołowego (10,95 zł za kg) była niższa niż w sierpniu br. (o 3,8%), ale wyższa (o 35,2%) od zanotowanej rok wcześniej. Na targowiskach żywiec ten sprzedawano po 10,46 zł za kg, tj. drożej niż w poprzednim miesiącu (o 4,0%) i przed rokiem – o 37,1%.We wrześniu nastąpił wzrost ceny żywca wieprzowego w skupie (7,93 zł za kg) w porównaniu z sierpniem br. (o 4,2%) i w skali roku (75,1%), jak również na targowiskach (6,75 zł za kg) – tak w stosunku do miesiąca poprzedniego (0,3%), jak i do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (o 8,0%).Cena skupu drobiu rzeźnego (6,70 zł za kg) wzrosła w stosunku do sierpnia 2022 r. (o 1,2%), a także w porównaniu z wrześniem 2021 r. (o 55,6%).Za hl mleka płacono w skupie 249,66 zł, tj. o 4,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 60,3% - niż przed rokiem.