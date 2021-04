Kursy zawodowe i szkolenia: co na topie?

Kursy i szkolenia zawodowe cieszą się wśród Polaków dość sporą popularnością. O ile jednak jeszcze parę lat temu stawialiśmy głównie na rozwój kompetencji miękkich, o tyle już w dobie koronakryzysu liczą się przede wszystkim kursy, po których zyskujemy konkretne umiejętności praktyczne. To może potwierdzać, że coraz większa rzesza z nas zaczyna poważnie myśleć o przebranżowieniu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak przedstawia się TOP 5 najchętniej wybieranych kursów przez osoby poszukujące pracy w 2021 roku?

Kto najczęściej decyduje się na kursy i szkolenia zawodowe?

W jakim zakresie Polacy najchętniej podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe?



Sprawdziliśmy, jakie kierunki w ciągu ostatniego roku obierały osoby, które aktywnie walczą o swoją pozycję i konkurencyjność na rynku pracy, a także przeanalizowaliśmy, jakie kursy czy szkolenia zawodowe najchętniej wybierały - tłumaczy Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy z Randstad Polska.

Pracownicy nadal chcą się rozwijać i wbrew utrudnieniom dbają o swoją karierę, jednak zapisują się na kursy dające im konkretne umiejętności praktyczne. Szkolenia, po których mogą starać się o nową, lepszą pracę. Nie są to już zatem szkolenia dotyczące kwalifikacji miękkich, lecz kursy przemysłowe, księgowe czy programistyczne.

TOP 5 najchętniej wybieranych kursów przez osoby poszukujące pracy w 2021 roku (źródło: Randstad/Kodilla.com):

28% kursy przemysłowe, w tym najczęściej dla operatorów wózka widłowego, operatorów maszyn CNC, spawalnicze

21% kursy sprzedażowe

14% kursy finansowe i księgowe

10% kursy marketingowe, w tym najczęściej digital marketingu i grafiki komputerowej

9% kursy IT, w tym najczęściej programistycznych lub związanych z administracją IT

6% kursów budowlanych

Ponad 6 milionów złotych pożyczek na szkolenia - Polacy dbają o samorozwój

70% Polaków chce się szkolić. Większość nieformalnie i przez internet

Znacząca większość osób w wieku 25-64 lata wykazuje wysoki poziom chęci do nauki, a czterech na pięciu Polaków wciąż pragnie się dokształcać. Dominującą formą rozwoju kompetencji jest niezmiennie nieformalne uczenie się, na które wskazuje 70% respondentów.

Biorąc pod uwagę zmiany spowodowane pandemią koronawirusa i ograniczenia z tym związane, dobrze rokuje natomiast wzrost znaczenia nowoczesnych technologii w rozwoju kompetencji. Według wyników badań BKL 2019 ponad połowa dorosłych Polaków wykorzystuje do tego internet. Widać też, że korzystanie z tego narzędzia w celu zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności znacząco wzrosło.

Kto najczęściej się szkoli?

Widzimy, że np. kursy IT wybierają częściej osoby w wieku 18-29 lat, a kursy spawalnicze lub na operatorów wózków widłowych 50- i 60-latkowie - zwraca uwagę Mateusz Żydek.

Najczęstszą przyczyną chęci zmiany pracy są lepsze zarobki (71%).

Ważną motywacją pozostają także ambicje zawodowe - 33% badanych czuje się niedocenionych w obecnym miejscu zatrudnienia, a 28% nie ma możliwości awansu i rozwoju.

Ważną rolę przy wyborze pracodawcy, poza wynagrodzeniem, odgrywają kwestie związane z karierą – możliwości rozwoju (58%) i awansu (52%), a także wspieranie samodzielności i rozwoju pomysłów pracowników (36%).

Co czwarty badany (24%) oczekuje od idealnego pracodawcy możliwości pracy zdalnej w dowolnym wymiarze.

Przywoływany już PARP zwraca natomiast uwagę, że Polacy są niezwykle aktywni w dokształcaniu się i rozwijaniu swoich kompetencji zawodowych i że jest to stały trend, jednak pandemia z pewnością jeszcze go wzmocni. W ciągu ostatnich miesięcy znacznie więcej osób zaczęło bowiem pracować w domu i już sam ten fakt mógł wpłynąć na wygenerowanie dodatkowego czasu na samodoskonalenie – podsumowuje Magdalena Rogóż z Kodilla.com.

Badanie pokazujące po jakie kursy i szkolenia zawodowe Polacy sięgają najczęściej, zostało przeprowadzone przez Randstad na prośbę Kodilla.com pod koniec marca 2021 roku. Pod lupę wzięto 500 osób, które w ciągu ostatniego roku wykazały chęć do przekwalifikowania się do nowego zawodu.Co ciekawe, jeszcze trzy, cztery lata temu szkoleniami cieszącymi się największym zainteresowaniem były kursy rozwoju osobowości i kariery zawodowej, a także przygotowujące do zawodu nauczyciela czy pracy w zarządzaniu i administrowaniu (dane Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - tabela).Dziś, jak mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com:O tym, jak bardzo Polacy dążą do uzyskania lepszej pracy w nowym zawodzie świadczą dane Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, która w ramach projektu Open udziela niskooprocentowane pożyczki na kształcenie. Mogą one zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.Z udzielonych Kodilla.com danych wynika, że od 2020 r. udzielono tu ponad 300 pożyczek na kształcenie na kwotę ponad 6 100 000 zł. Przeciętna wartość pożyczki wyniosła około 20 000 zł. Jak podaje Fundacja, zainteresowaniem cieszą się pożyczki na szkolenia programistyczne (66%). Dla porównania szkolenia lotnicze przyciągają tylko 17% a studia MBA zaledwie 5% pożyczkobiorców.Jak wynika z opublikowanego pod koniec 2020 roku badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego, swoje kompetencje zawodowe rozwija 70% Polaków w wieku 25-64 lata. Co ciekawe, dominującą formą aktywności edukacyjnej dla tej grupy wiekowej jest niezmiennie nieformalne uczenie się - zaznaczają eksperci PARP.Często wykorzystywaną formą uczenia się jest też kształcenie w miejscu pracy (z wykorzystaniem mentoringu, obserwacji, coachingu, uczenia się wzajemnego w zespołach) - tak rozwija swoje kompetencje 30% ogółu Polaków w wieku 25–64 lata, a 38% pracujących. W publikacji PARP Wyniki BKL 2019 potwierdzają więc znaczenie tych form uczenia się, które mają charakter elastyczny, pozwalają na łączenie aktywności rozwojowej z pracą i innymi obowiązkami.Z danych PARP i UJ wynika też, że główną rolę odgrywają tutaj nowe technologie:Z kolei do najrzadziej wykorzystywanych form uczenia się dorosłych należy edukacja formalna. Swoje kompetencje na studiach podyplomowych, zaocznych czy MBA rozwija jedynie 2% Polaków, a w szkołach dla dorosłych uczestniczy zaledwie 1% spośród nich.Z analizy Randstad i Kodilla.com dowiadujemy się również, które ścieżki rozwoju wybierały poszczególne grupy wiekowe czy też jaką rolę w tym procesie odgrywa wykształcenie.Ponadto osoby z wykształceniem wyższym najczęściej decydowały się na kursy księgowe, kursy IT, kursy marketingowe. Z wykształceniem podstawowym zaś - kursy operatora wózka widłowego, spawalnicze i budowlane.W badaniu „Polacy w środowisku pracy”, które zostało zrealizowane w grudniu 2020 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl (na próbie 1022 osób) widać, że więcej niż co trzeci Polak (35%) deklaruje, że aktywnie rozgląda się za nowym miejscem zatrudnienia. Jednocześnie jednak grupa osób, które potencjalnie mogłyby zmienić pracodawcę, jest znacznie większa (86%):