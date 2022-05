Live commerce przyszłością handlu?

Live commerce to innymi słowy zakupy na żywo, organizowane przez firmy czy osoby indywidualne, które prowadzą transmisje w czasie których prezentują swoje produkty, wchodzą w interakcje z potencjalnymi nabywcami i zachęcają ich do zakupu. Jak często korzystamy z tej formy zakupów? Jakie produkty kupujemy w live commerce? Sprawdziła to agencja badawcza Inquiry.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy jest live commerce?

Czy chętnie korzystamy z zakupów na żywo?

Jakie najczęściej produkty kupujemy w live commerce?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie produkty kupujemy w live commerce? Do najchętniej kupowanych kategorii produktów należą przede wszystkim: odzież dla dorosłych (54 proc. kupujących), obuwie i akcesoria (32 proc.) oraz odzież i artykuły dla dzieci (28 proc.) Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Live commerce już w najbliższych latach może stać się jednym z ważniejszych trendów w handlu. Doskonale wpisuje się w potrzeby dzisiejszych klientów, takie jak ekologia, lokalność czy indywidualizm. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w ten sposób kupujemy od ludzi, których obserwujemy w mediach społecznościowych i po prostu ich lubimy, nawet jeśli nie poznaliśmy ich osobiście. Czy rzesza małych sprzedawców zagrozi wielkim markom? Na pewno pora wpisać live commerce jako element strategii sprzedaży – mówi Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry

Z badania agencji Inquiry wynika, że już 10 proc. polskich internautów skorzystało z live commerce. Samo pojęcie nie jest szeroko znane, jednak po wyjaśnieniu, czym jest, okazało się, że o tej formie zakupów słyszało aż 71 proc. badanych. W tej grupie prawie 60 proc. przynajmniej raz uczestniczyło w transmisji, a jedna czwarta dokonała zakupu. To wskazuje na potencjał rozwoju tej formy handlu. Skokowy wzrost udziału live commerce wywołany pandemią widać dziś na całym świecie: w ujęciu globalnym popularność tego zjawiska wzrosła aż o 76 proc. w stosunku do okresu sprzed pandemii.Zgodnie z raportem agencji Inquiry „Live commerce w Polsce: czy to już rewolucja?”, pionierami live commerce są przede wszystkim osoby prywatne oraz małe firmy i butiki. Polacy spotykają się z zakupami na żywo na Facebooku ogólnie (29 proc. ogółu), na Facebooku w grupach (26 proc.), YouTube (14 proc.) i Instagramie (11 proc.) Wśród kupujących dominują osoby w przedziale wiekowym 25-34 lat – w tej grupie ponad 40 proc. oglądających transmisje live commerce przynajmniej raz zdecydowało się na zakup. Do najchętniej kupowanych kategorii produktów należą przede wszystkim: odzież dla dorosłych (54 proc. kupujących), obuwie i akcesoria (32 proc.) oraz odzież i artykuły dla dzieci (28 proc.) Jednorazowo Polacy decydują się na zakupy o wartości średnio prawie 310 złotych.Czy live commerce zostanie z nami na dłużej? O wysokim prawdopodobieństwie takiego scenariusza świadczy nie tylko szybki przyrost klientów, ale również ich satysfakcja. Ponad 80 proc. klientów live commerce w Polsce przyznaje, że podoba się im taka forma zakupów, a kolejnych 66 proc. – że skorzysta z niej również w przyszłości.