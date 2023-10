Zrównoważony rozwój: greenwashing wzbudza podejrzliwość konsumentów

Zrównoważony rozwój to zagadnienie, które ma coraz większe znaczenie nie tylko dla firm, ale również dla konsumentów. Potwierdzeniem tego mogą być rezultaty najnowszego badania Kantar - Sustainability Sector Index 2023. Opracowanie wskazuje, jak konsumenci postrzegają kwestię zrównoważonego rozwoju w różnych sektorach, dowodząc jednocześnie pokaźnej luki pomiędzy ich deklaracjami a zachowaniami.

Praktyczna realizacja własnych deklaracji

Połowa konsumentów na całym świecie uważa, że marki we wszystkich sektorach stosują w swoich działaniach „greenwashing/ social washing”, wystawiając zaufanie klientów na próbę poprzez niewłaściwą komunikację i błędne strategie. Marki muszą dobrze zrozumieć, jak mogą przebić się do świadomości konsumentów i wprowadzać znaczące zmiany. Bez względu na sektor działalności jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak dużą koniecznością podejmowania odważnych, śmiałych działań pozwalających markom na osiąganie pozycji liderów zrównoważonego rozwoju.

Wyzwania wynikające z wdrażanych w Polsce regulacji Unii Europejskich, a także z rosnących oczekiwań konsumentów, nie powinny zostać zignorowane, jeśli marka chce zapewnić sobie długofalowy sukces. Zrównoważony rozwój już teraz jest nową platformą komunikacji i potencjalnej lojalizacji klientów, niezależnie od kategorii czy wielkości sektora, w jakiej firma operuje. Wygrają ci, którzy odpowiednio zrozumieją, z jakiego punktu wychodzimy – nie tylko z perspektywy krajowej, ale i kategorialnej i odpowiednio zaproszą swoich kluczowych interesariuszy – konsumentów – do tej zrównoważonej transformacji.

Z badania wynika, że obawy związane z praktyką greenwashingu/social washingu są nasilone i powszechne – ponad połowa respondentów globalnie uważa, że marki ze wszystkich branż wprowadzają odbiorców w błąd przy informowaniu o działaniach podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju, nawet w kategoriach „z natury dobrych”, takich jak pojazdy elektryczne czy produkty alternatywne wobec mięsa.Zdaniem konsumentów kategorie wypadające pod tym względem najgorzej to media społecznościowe (60%), mięso i produkty mięsne (58%) oraz odzież i obuwie (57%).Raport, oparty na wynikach 26 tys. wywiadów przeprowadzonych na całym świecie (w tym: w Polsce) oraz bazujący na 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, przedstawia ocenę 42 kategorii produktów i usług pod kątem podejmowanych przez nie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W obecnej, trzeciej już edycji badania po raz pierwszy porównano i policzono, za sprawą wystandaryzowanych wskaźników, jak konsumenci postrzegają kwestię zrównoważonego rozwoju w różnych sektorach.Zaskakuje konstatacja, że konsumenci postrzegają branżę dóbr luksusowych jako podobną do sektora ropy, gazu i oleju napędowego pod względem postępów w kwestiach społecznych i środowiskowych, choć nie w takim stopniu jak branżę papierosów tradycyjnych lub elektronicznych. Wszystkie cztery sektory znajdujące się na dole tabeli rankingowej są gotowe na radykalne innowacje, które umożliwią im przetrwanie.Z opublikowanej analizy wynika, że nadal istnieje dysonans między intencjami konsumentów a ich zachowaniami w sferze zrównoważonego rozwoju – jest to tzw. luka między wyznawanymi wartościami a ich praktyczną realizacją. Największa rozbieżność występuje w przypadku sektora ropy, gazu i oleju napędowego (66%) oraz odzieży i obuwia (63%). Sektory wypadające najlepiej pod tym względem to rozrywka domowa (48%) i pojazdy elektryczne (50%).Karine Trinquetel, zajmująca w firmie Kantar stanowisko Global Head of Offer, Sustainable Transformation Practice, dodała:Katarzyna Zalewska, Client Development and Commercial Lead, która w Kantar Polska opiekuje się obszarem rozwiązań w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju, podkreśla:Indeks porównuje wyniki poszczególnych sektorów ze średnią pod kątem czterech kluczowych wymiarów działań marketingowych: strategii, innowacji, aktywacji i wpływu. Liczba ujemna oznacza wynik niższy od średniej, a liczba dodatnia oznacza wynik powyżej średniej.