Mastercard SpendingPulse. Wydatki w Europie głównie na doświadczenia

W miesiącach wakacyjnych, czyli w lipcu i sierpniu 2023 roku, konsumenci w Europie wydali najwięcej na doświadczenia i aktywności poza domem - wynika z najnowszego raportu Mastercard SpendingPulse™, który powstał w oparciu o analizę sprzedaży detalicznej na dziewięciu rynkach europejskich. W Polsce w badanym okresie sprzedaż detaliczna wzrosła o 9% r/r.

Przeczytaj także: Mastercard SpendingPulse pokazuje wysokie wzrosty w sprzedaży detalicznej w całej Europie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na co Europejczycy wydawali najwięcej w wakacje?

Jak kształtowały się wydatki Polaków?

Jaka sprzedaż wzrosła bardziej bardziej - online czy stacjonarna?



Sytuacja w Europie

Wzrost wydatków na posiłki w restauracjach: ponieważ wielu Europejczyków wykorzystywało swój wakacyjny urlop, aby spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, trend jedzenia poza domem wykazywał dynamikę wzrostową - wydatki na restauracje wzrosły o +17,8% r/r w Polsce, +12,5% r/r we Francji, +11,1% r/r w Czechach, +8,9% r/r we Włoszech i +8,8% r/r w Hiszpanii.

ponieważ wielu Europejczyków wykorzystywało swój wakacyjny urlop, aby spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, trend jedzenia poza domem wykazywał dynamikę wzrostową - wydatki na restauracje wzrosły o +17,8% r/r w Polsce, +12,5% r/r we Francji, +11,1% r/r w Czechach, +8,9% r/r we Włoszech i +8,8% r/r w Hiszpanii. Spędzanie czasu poza domem: wydatki na hotele i zakwaterowanie wakacyjne znacząco wzrosły** na Węgrzech (+26,4% r/r), w Hiszpanii (+9,4% r/r), Czechach (+7,8% r/r) i Wielkiej Brytanii (+5,5% r/r), podczas gdy we Włoszech odnotowano bardziej umiarkowany wzrost (+3,7% r/r).

wydatki na hotele i zakwaterowanie wakacyjne znacząco wzrosły** na Węgrzech (+26,4% r/r), w Hiszpanii (+9,4% r/r), Czechach (+7,8% r/r) i Wielkiej Brytanii (+5,5% r/r), podczas gdy we Włoszech odnotowano bardziej umiarkowany wzrost (+3,7% r/r). Zakupy online kontra te w sklepach stacjonarnych: łączna sprzedaż detaliczna została zwiększona przez rosnący handel elektroniczny w krajach takich jak Polska (+15,5% r/r) i Czechy (+4,4% r/r), natomiast sprzedaż stacjonarna odnotowała wzrost na Węgrzech (+12,3% r/r) i w Wielkiej Brytanii (+4,8% r/r).

łączna sprzedaż detaliczna została zwiększona przez rosnący handel elektroniczny w krajach takich jak Polska (+15,5% r/r) i Czechy (+4,4% r/r), natomiast sprzedaż stacjonarna odnotowała wzrost na Węgrzech (+12,3% r/r) i w Wielkiej Brytanii (+4,8% r/r). Duży wzrost wydatków w sektorach związanych z turystyką w czasie ważnych wydarzeń lokalnych. Podczas Grand Prix Węgier wydatki na hotelarstwo i restauracje wzrosły odpowiednio o +27,4% i +31,3% w porównaniu z zeszłorocznym wydarzeniem. Podobnie, wydatki na hotele i restauracje wzrosły podczas weekendu świątecznego w Wielkiej Brytanii w dniach 26-28 sierpnia, odpowiednio o +7,1% i +5,0%.

Podczas Grand Prix Węgier wydatki na hotelarstwo i restauracje wzrosły odpowiednio o +27,4% i +31,3% w porównaniu z zeszłorocznym wydarzeniem. Podobnie, wydatki na hotele i restauracje wzrosły podczas weekendu świątecznego w Wielkiej Brytanii w dniach 26-28 sierpnia, odpowiednio o +7,1% i +5,0%. Wzrost wydatków na artykuły pierwszej potrzeby. Artykuły spożywcze pozostały kluczowym czynnikiem napędzającym sprzedaż detaliczną w całej Europie (+14,6% r/r), a konsumenci nadal wydają pieniądze na artykuły pierwszej potrzeby, choć wyraźny wpływ ma na to inflacja. Tego lata na czele stawki znalazła się Wielka Brytania (wzrost o 13,1% r/r), a następnie Węgry (+12,7% r/r) i Hiszpania (+9,6% r/r).

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Wzrosły wydatki na posiłki w restauracjach Wydatki na restauracje wzrosły o +17,8% r/r w Polsce, +12,5% r/r we Francji, +11,1% r/r w Czechach, +8,9% r/r we Włoszech i +8,8% r/r w Hiszpanii.

Nasze najnowsze analizy SpendingPulse pokazują, że europejscy konsumenci wykorzystali lato, aby cieszyć się zbieraniem doświadczeń i przeżywaniem wyjątkowych chwil. Obejmowało to spotkania z bliskimi i odkrywanie nowych miejsc, o czym świadczą zwiększone wydatki w sektorze hotelarsko-gastronomicznym. Mimo presji inflacyjnej, która wciąż wpływa na wiele rynków, statystyki pokazują, że wydatki konsumenckie nadal wykazują odporność i stale rosną – komentuje Natalia Lechmanova, Senior Economist w Mastercard Europe.

… i trochę więcej o Polsce

Odświeżenie szaf: Sektory mody i akcesoriów odnotowały latem wzrost, przy czym odzież i biżuteria wzrosły odpowiednio o +2,3% r/r i +1,2% r/r.

Sektory mody i akcesoriów odnotowały latem wzrost, przy czym odzież i biżuteria wzrosły odpowiednio o +2,3% r/r i +1,2% r/r. Wzrosły wydatki na posiłki poza domem: między 1 lipca a 31 sierpnia wydatki na restauracje wzrosły o +17,8% r/r, co stanowi najwyższy wzrost wśród sektorów.

między 1 lipca a 31 sierpnia wydatki na restauracje wzrosły o +17,8% r/r, co stanowi najwyższy wzrost wśród sektorów. W miarę utrzymywania się inflacji konsumenci płacą więcej za artykuły pierwszej potrzeby: artykuły spożywcze były głównym czynnikiem wpływającym na ogólną sprzedaż detaliczną (+14% r/r).

artykuły spożywcze były głównym czynnikiem wpływającym na ogólną sprzedaż detaliczną (+14% r/r). Pięć województw w Polsce, w których odnotowano największą sprzedaż usług noclegowych pod względem wartości nominalnej to: Śląskie Mazowieckie Dolnośląskie Pomorskie Wielkopolskie



Z analizy trendów zakupowych wynika, że w okresie letnim odnotowano wzrost wydatków w sektorze hotelarsko-gastronomicznym* w całej Europie. Było to spowodowane tym, że konsumenci szukali wartościowych doświadczeń – wychodzili do restauracji, korzystali z krótkich wypoczynków i brali udział w zorganizowanych wydarzeniach. Ponadto w wielu krajach wzrosła sprzedaż detaliczna w sklepach, ponieważ klienci zdecydowali się na zakup nowych letnich strojów.W Europie kluczowe trendy sezonowe od lipca do sierpnia 2023 r. obejmowały:Całkowita sprzedaż detaliczna w Polsce (z wyłączeniem segmentu motoryzacji) wzrosła tego lata o 9,0% r/r, od 1 lipca do 31 sierpnia, na co znaczący wpływ miała sprzedaż internetowa (+15,5% r/r).Na poziomie krajowym kluczowe trendy sezonowe od lipca do sierpnia obejmują: