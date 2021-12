Niepełnosprawni pracownicy w dobie pracy zdalnej. Niewykorzystany potencjał?

Niespodziewany wybuch pandemii spopularyzował pracę zdalną. Mogłoby się zatem wydawać, że możliwości zawodowe niepełnosprawnych pracowników powinny być obecnie większe niż przed dwoma laty. Niestety okazuje się, że tak nie jest. Potwierdzeniem tego są doniesienia Manpower, z których wynika, że oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami nadal dotyczą przede wszystkim takich stanowisk, na których świadczenie pracy oznacza konieczność pojawienia się w miejscu pracy. Z tego tez powodu niepełnosprawni pozostają grupą pracowników, których potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Warto to zmienić zwłaszcza dziś, gdy rynek pracy zmaga się z największym od 1,5 dekady brakiem talentów.

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do popularyzacji pracy z domu, jednak według obserwacji ekspertów Manpower – wśród ofert skierowanych do osób z niepełnosprawnościami wciąż przeważają propozycje, zakładające wykonywanie obowiązków służbowych w siedzibie firmy.

Pracodawcy, ze względu na dynamiczne zmiany w środowisku biznesowym, wstrzymywali swoje plany rekrutacyjne. Jednocześnie konsultanci Manpower zauważali znacznie mniejsze zainteresowanie podjęciem lub zmianą pracy wśród kandydatów z niepełnosprawnościami. Szczególnie dotyczyło to osób z chorobami przewlekłymi, dla których zarażenie koronawirusem było dużym ryzykiem. Obecnie jednak większość nauczyła się już funkcjonować w tej nowej, pandemicznej rzeczywistości. Coraz więcej osób z niepełnosprawnościami poszukuje możliwości zwiększenia swojej aktywności zawodowej – tłumaczy Łukasz Kubiak, ekspert rynku pracy z Manpower, lider projektu zatrudniania osób z niepełnosprawnością.



- To dobra wiadomość dla pracodawców, borykających się z największym od 15 lat niedoborem talentów. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią cenną, a często niezagospodarowaną grupę pracowników. Zatrudnienie ich jest więc szansą zarówno dla samych kandydatów, jak i przedsiębiorców - dodaje.

Pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością, na początku są pełni wątpliwości – dlatego wolą bezpośrednio nadzorować ich pracę. Po okresie próbnym obawy zazwyczaj znikają, jednak niewielka liczba ofert pracy zdalnej wciąż pozostaje barierą, która hamuje aktywizację zawodową kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności. A przecież taka osoba, obejmując zgodne z jej predyspozycjami i możliwościami stanowisko, jest równie wydajnym i efektywnym w działaniu pracownikiem jak jej w pełni zdrowi koledzy i koleżanki. Dzięki rozwojowi technologicznemu na rynku dostępne są rozwiązania, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Korzystanie z narzędzi cyfrowych, sprawna praca na komputerze czy kontakt z klientami nie stanowią już dla tej grupy zawodowej wyzwania. Warto również podkreślić, że wbrew powszechnym mitom, absencja chorobowa pracowników z niepełnosprawnościami wcale nie jest wyższa niż ta rejestrowana wśród pozostałej kadry – zaznacza Łukasz Kubiak.

W wyniku zagrożenia zdrowotnego, związanego z pandemią COVID-19, pomiędzy marcem a wrześniem 2020 roku na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami można było zaobserwować wyraźną stagnację.Według obserwacji rekruterów Manpower, osoby z niepełnosprawnościami są zdecydowanie bardziej otwarte na podjęcie pracy zdalnej niż stacjonarnej. Wciąż jednak większość ofert skierowanych do tej grupy przewiduje realizację zadań w siedzibie firmy.Dodaje on też, że od około 3 lat na polskim rynku coraz silniej rozwija się trend zarządzania różnorodnością – a zjawisko to sprzyja aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorcy chcą budować wizerunek firm zaangażowanych społecznie i coraz wyraźniej dostrzegają zalety, wynikające z budowania różnorodnych zespołów. Proces ten postępuje powoli, pozwala jednak prognozować, że w przyszłości możliwości zawodowe osób z niepełnosprawnościami będą się zwiększać.W Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami Łukasz Kubiak zwraca uwagę na jeszcze jedną, bardzo istotną kwestię, jaką są regularne badania i profilaktyka zdrowotna pracowników. W dobie pandemii COVID-19 odpowiedzialność działów HR za dobre samopoczucie kadry przybrała skalę dotąd niespotykaną.Według raportu ManpowerGroup Rewolucja umiejętności – Restart pod znakiem trzech P: Przedłuż, Przekwalifikuj, Przeorganizuj, aż 83% pracodawców deklaruje, że zdrowie pracowników ma dla nich najwyższą wagę. Przewartościowaniu uległy również priorytety społeczeństwa. Zgodnie z analizą 21 trendów na 2021 rok, w dobie globalnego zagrożenia zdrowotnego coraz więcej osób podejmuje działania, mające na celu zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej – co według eksperta jest bardzo pozytywnym zjawiskiem.