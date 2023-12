Trendy w e-commerce 2024

Dominacja sztucznej inteligencji, dostosowanie doznań do potrzeb konsumentów, dopasowanie e-sklepów do zakupów w sieci czy też ekspansja zagraniczna. To kilka tendencji, które będą dominować w e-commerce w 2024 roku.

Dynamika zmian, szczególnie w obszarze technologii oraz oczekiwania konsumentów mają duże znaczenie dla e-commerce. Klienci stale stawiają sprzedawcom nowe wyzwania, oczekując coraz lepszych rozwiązań. To właśnie konsument staje się katalizatorem zmian w standardach ścieżki zakupowej, do których muszą dostosować się właściciele sklepów internetowych. Dla platform takich jak IdoSell kluczowe jest zrozumienie trendów i potrzeb konsumentów, żeby zapewnić e-sklepom rozwiązania, które pomogą im w rozwoju biznesu. Dlatego też nieustannie obserwujemy zmiany na rynku i możemy jasno powiedzieć, że w roku 2024 w e-handlu dominować będą takie zagadnienia jak sztuczna inteligencja czy handel transgraniczny - mówi Julia Maciejewska, szefowa Marketingu i Upsell w IdoSell.

AI i machine learning

Dzięki nowym narzędziom, takim jak rewolucyjny Chat GPT, funkcjonalności oparte o AI i machine learning stały się bardziej dostępne. Przenikają one w coraz to nowe obszary np. związane z personalizacją oferty, dynamiczną zmianą cen, obsługą klientów, analizą opinii i badaniem sentymentu. To także predykcja trendów i pewna segmentacja klientów. Wyprzedzanie tego, co się na rynku wydarzy oraz automatyzacja procesów logistycznych, magazynowych, optymalizacja dostaw, bezpieczeństwo. AI wchodzi w coraz głębsze zakamarki e-commerce i będzie niezwykle pomocna w rozwoju e-biznesów w 2024 roku. Dla przykładu, z naszego doświadczenia wynika, że sprzedawcy, którzy korzystają z inteligentnych rekomendacji od IdoSell, bazujących na AI, mają od 25 do 30 proc. wzrostu konwersji – tłumaczy Julia Maciejewska.

AI i machine learning, handel transgraniczny, personalizacja customer experience i same-day delivery to niektóre z trendów w e-commerce na kolejny rok.

Narzędzia stale rozwijane przez dostawców rozwiązań dla e-commerce odgrywają kluczową rolę w eliminowaniu barier i ułatwianiu sprawnego funkcjonowania operacji handlowych na międzynarodową skalę. Obecnie integracja z lokalnymi rynkami, wybór odpowiedniego partnera technologicznego i dostosowanie strategii marketingowych do indywidualnych potrzeb konsumentów z danego kraju stanowią kluczowy element sukcesu w handlu międzynarodowym - wyjaśnia Julia Maciejewska. - Sprzedawcy zauważają, że rynek polski sam w sobie nie spełnia ich oczekiwań, dlatego coraz bardziej aktywnie szukają możliwości ekspansji na zewnątrz. Wiele z nich jednak napotyka trudności z brakiem narzędzi lub wiedzy dotyczącej realizacji takiego kroku. Skupiamy się na wspieraniu tych przedsiębiorców w poszerzaniu ich działań międzynarodowych, poprzez rozwijanie narzędzi, które umożliwią im osiągnięcie sukcesu na rynkach zagranicznych.

Analiza predykcyjna

Personalizacja customer experience

W wachlarzu usług IdoSell znajdują się funkcjonalności, które mają za zadanie personalizację doświadczeń zakupowych, to m.in. inteligentne rekomendacje produktowe z inteligentnymi algorytmami czy wspierana przez machine learning wyszukiwarka Searching Pro. Wiemy więc, jak istotne jest wyprzedzanie potrzeb zakupowych, zrobienie tego trafnie, w dobrym czasie i kanale. W nowym roku dostosowanie oferty do zachowań zakupowych klientów będzie jeszcze ważniejsze niż w poprzednich latach. Wynika to m.in. z coraz większej konkurencji na rynku – mówi Julia Maciejewska.

Same-day delivery

Dostawa tego samego dnia to coraz częstszy czynnik wyboru dla kupujących. Ten trend znany jest głównie z marketplace, ale widzimy, że przenosi się on także do sklepów internetowych. Błyskawiczna dostawa wpływa nie tylko na zadowolenie klientów, ale także pokazuje, że sprzedawca, który a oferuje, jest rzetelny i odpowiedzialny – zdradza Julia Maciejewska.

Jeszcze szybsze płatności

Rozwiązania, które pozwalają na ekspresowe płatności, takie jak Express Checkout od IdoSell sprawiają, że proces finalizacji zamówienia jest nawet trzy razy szybszy. Nasze dane pokazują, że wykorzystanie tego typu metod tylko w ostatnim roku wzrosło dwukrotnie wśród naszych merchant. Widać więc, że rola szybkiego procesu płatności jest coraz większa – podkreśla Julia Maciejewska.

Mobile first

Zgodnie z tegorocznym raportem Gemius, aż 79 proc. konsumentów w Polsce dokonuje zakupów za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Ta statystyka wyraźnie dowodzi, że korzystanie z urządzeń mobilnych stało się nie tylko powszechne, ale jest już standardem. Tendencja ta będzie kontynuowana i rozwijana w 2024 roku, w miarę udoskonalania doświadczeń zakupowych dla użytkowników mobilnych – mówi Julia Maciejewska.

Automatyczne zarządzanie zwrotami

Co jeszcze?

Rok 2024 zostanie zdominowany przez dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb konsumentów. Dużym wsparciem w tym procesie będą sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Niezmiennie, sprzedawcy będą szukać klientów na kolejnych rynkach, a pomogą im w tym dobrze przystosowane ku temu platformy. Zobaczymy także przewagę mobile-commerce nad klasycznymi zakupami. Warto jednak pamiętać, że możliwości e-commerce zmieniają się wraz z rozwojem nowych technologii. Dlatego też możemy się spodziewać, że kolejne, rewolucyjne zmiany w IT mogą przynieść jeszcze więcej opcji do rozwoju biznesu – podsumowuje Julia Maciejewska.

AI umożliwia personalizację, analizę zachowań klientów w czasie rzeczywistym oraz przewidywanie trendów konsumenckich, co pozwala sprzedawcom dostarczać bardziej spersonalizowane rekomendacje i oferty. Innowacje, które niesie za sobą AI i machine learning skutkują zwiększeniem efektywności sprzedażowej, czy poprawą obsługi klienta. Jak wskazują eksperci, umiejętne użycie narzędzi wykorzystujących AI i machine learning, może mieć wpływ na wzmocnienie pozycji e-sklepów w konkurencyjnym środowisku handlowym.Handel transgraniczny nadal będzie jednym z głównych trendów w e-commerce w 2024 roku. Sklepy, które aktywnie sprzedają za granicą, notują znacznie szybszy wzrost w porównaniu do tych, które koncentrują się wyłącznie na lokalnym rynku. To potwierdza, że eksport do innych krajów jest ważnym kierunkiem rozwoju polskiego e-handlu, a szczególnie obiecującymi rynkami okazują się nasi sąsiedzi oraz większe kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Niemcy, Czechy i Węgry.Potwierdzają to dane IdoSell, gdzie aż 20 proc. sprzedaży klientów platformy stanowią właśnie transakcje międzynarodowe. Wdrażanie strategii cross-border w nowym roku pozwoli e-sklepom dotrzeć do nowych grup konsumentów. Pomogą im w tym technologiczne innowacje, w tym zoptymalizowane systemy płatności, dostawy czy automatyczne tłumaczenia, dostosowane do rynków zagranicznych.Technologia ta łączy się nierozerwalnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Umożliwia ona sprzedawcom lepsze zrozumienie preferencji klientów i prognozowanie tendencji zakupowych. To zaś pozwala na dostosowanie oferty do oczekiwań konsumentów. Dzięki analizie predykcyjnej przedsiębiorcy będą mogli optymalizować zarządzanie magazynami i unikać nadmiaru towarów czy ich braku. Kolejną korzyścią, którą daje sprzedawcom analiza predykcyjna, jest personalizacja doświadczeń zakupowych.W budowaniu silnych relacji z klientami w 2024 roku e-sklepom pomoże personalizacja customer experience. Narzędzia, które pozwalają na dostosowanie ścieżki zakupowej do potrzeb konkretnego konsumenta, sprawiają, że sprzedawcy mogą dopasować oferty, rekomendacje produktowe i treści do indywidualnych zachowań zakupowych. Wykorzystanie personalizacji umożliwia e-sprzedawcom lepsze zrozumienie klientów i dostarczenie im skutecznych rozwiązań, co przekłada się na budowę lojalności i długoterminowe relacje.Jednym z ważniejszych trendów w 2024 roku będzie błyskawiczna dostawa produktów do konsumentów – nawet tego samego dnia. Tendencja ta jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy poszukują szybkiego i wygodnego sposobu robienia zakupów. Same-day delivery zmienia standardy usług dostawczych, zapewniając natychmiastową gratyfikację i zwiększając zadowolenie z zakupów w sieci. Dla sprzedawców oznacza to szansę na budowanie silniejszych relacji, co może znacząco wpływać na reputację marki.Przyspieszenie procesu płatności staje się kluczowym aspektem w e-commerce. Wprowadzenie jeszcze szybszych rozwiązań transakcyjnych odpowiada rosnącym oczekiwaniom klientów, zapewniając im natychmiastowe i wygodne płatności np. poprzez Express Checkout. Dla sprzedawców oznacza to większą elastyczność i efektywność w obsłudze zamówień oraz skrócenie czasu od złożenia zamówienia do jego finalizacji.Mobile first to trend, który nadal jest ważny dla e-commerce. Coraz więcej konsumentów preferuje zakupy za pośrednictwem urządzeń mobilnych, dlatego sklepy internetowe coraz bardziej skupiają się na optymalizacji swoich platform pod tym kątem. Priorytetowe traktowanie wersji mobilnej stron internetowych staje się niezbędne do zapewnienia płynnego, intuicyjnego i responsywnego doświadczenia zakupowego. Koncepcja "mobile first" pozwala dostosować zawartość, interfejs oraz procesy płatności do preferencji klientów, którzy korzystają z urządzeń mobilnych, co zapewni im wygodne i efektywne zakupy w dowolnym miejscu i czasie.Automatyczne zarządzanie to punkt, który coraz częściej przewija się w dyskusjach o e-commerce przyszłości. Rozwój tego typu narzędzi pozwala sklepom internetowym na skuteczne i efektywne zarządzanie procesem zwrotów, co przekłada się na zwiększenie zaufania klientów do marki. Dzięki automatyzacji sprzedawcy mogą zapewnić szybką i sprawną obsługę, zwiększają komfort zakupów oraz redukują obciążenie pracą dla personelu. To także sposób na usprawnienie procesów magazynowych i logistycznych, co przyczynia się do poprawy efektywności działania całej firmy.Oprócz najważniejszych tendencji, które według ekspertów zdominują e-commerce w 2024 roku, pojawią się także inne, mniejsze, o równie znaczącym wpływie na rozwój handlu internetowego. Mowa tu m.in. o wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości w zakupach, life shopping, zakupach głosowych, social commerce, second hand e-commerce, dbałości o środowisko czy quick commerce.