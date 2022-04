Najbardziej Pożądany Pracodawca w Polsce. Ranking Antal

Antal opublikował ranking Najbardziej Pożądanych Pracodawców w Polsce w 2021 roku. Laureatami zostali: Allegro, LG Energy Solution Wrocław, BNY Mellon (Poland), Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA oraz Intrum.

Klarującym się na przestrzeni ostatnich lat korzystnym trendem na rynku pracy jest rosnąca dbałość firm o swoich pracowników. W tym celu organizacje analizują wskaźniki HR oraz sygnały płynących od zatrudnionych w odniesieniu do głosów płynących z rynku. Jest to szczególnie ważne w sytuacji tak dynamicznej na wielu rynkach w kontekście gospodarczym, ludzkim i technologicznym. Obowiązkiem pracodawców jest słuchać ludzi i identyfikować ich problemy – podkreśla Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal.

Badani pracownicy dobrze (powyżej 80% pozytywnych wskazań) oceniają dostępność elastycznego czasu pracy i przebieg procesu rekrutacyjnego w swoich organizacjach. Obszarem wymagającym pracy jest z pewnością możliwość awansów poziomych i pionowych – dodatnio ocenia ją jedynie około połowa respondentów.

Sposobów motywacji jest wiele, jednak samo oferowanie pracownikom benefitów nie wystarczy – komentuje Marta Adamska, account manager w Neuron Agencji PR – Równie ważne jest zaangażowanie samego pracodawcy w budowanie takiej kultury w organizacji, w której pracownicy mogą się realizować i są szczęśliwi. Nawet najlepiej zaprojektowane systemy motywacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów, jeśli nie będzie komunikacji wewnętrznej. I odwrotnie: sam PR jest niewiele wart, gdy nie jest częścią dobrze skonstruowanej maszyny.

Co najbardziej cenią dzisiejsi specjaliści i menedżerowie dostępni na rynku?

Firmy te zdobyły najwięcej punktów w trzech obszarach (dobrowolna analiza firmy pod kątem wskaźników HR, odpowiedzi pracowników firm i ankietowanych specjalistów i menedżerów dostępnych na rynku). Tytuł Najbardziej Pożądanego Pracodawcy został także przyznany w 10 kategoriach branżowych: finansach, IT, energetyce, farmaceutyce, FMCG, nieruchomościach, produkcji, marketingu, PR i reklamie oraz e-commerce. To już dziewiąta edycja rankingu Najbardziej Pożądany Pracodawca, który powstaje na podstawie opinii kandydatów, pracowników i ekspertów HR. Oferowanie benefitów pozapłacowych to obecnie standard – jak pokazują odpowiedzi pracowników, 9 na 10 pracodawców w pełni lub częściowo finansuje prywatną opiekę medyczną, kartę fitness i kursy edukacyjne dla pracowników. Te elementy to zatem swego rodzaju „must have" organizacji – aż 41% respondentów wskazuje benefity pozapłacowe jako główne uzasadnienie przyznania lauru najbardziej pożądanego pracodawcy. Podczas badania Antal skierowanego jedynie do specjalistów i menedżerów dostępnych na rynku wyłoniono trzy najważniejsze cechy pożądanego pracodawcy, jakie wymienili respondenci: stabilność biznesowa firmy (71 proc. wskazań), możliwość rozwoju zawodowego (68 proc.) i przyjazne środowisko pracy (63 proc.). Wysokość oferowanego wynagrodzenia jest zaś istotna dla około 58 proc. ankietowanych. Firmy, które zebrały największą ilość wskazań w badaniu skierowanym do specjalistów i menedżerów podczas 9. edycji NPP to: