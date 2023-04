Najlepsi pracodawcy w Polsce, czyli YouGov Reputation 2023

Najlepszym pracodawcą w Polsce jest E. Wedel. Na kolejnych miejscach w rankingu YouGov Reputation 2023 znalazły się marki Allegro i Mercedes-Benz.

Przeczytaj także: Najlepsi pracodawcy w branży handlowej, czyli YouGov Reputation 2022

Na liście YouGov Reputation Top 10 znajdują się nie tylko najbardziej znane i popularne marki, ale też firmy, które kojarzą się z wysoką jakością. Za nami jednak rok pełen turbulencji, co powoduje, że nawet najlepsze marki nie obroniły się przed spadkami wizerunkowymi.

Agencja Inquiry sprawdziła razem z YouGov, firmy są najbardziej atrakcyjnymi pracodawcami w Polsce.Ranking YouGov Reputation 2023 powstał na podstawie danych z badania YouGov BrandIndex w 2022 r., w którym znajdziemy m. in. pytanie o ocenę firmy jako pracodawcy. Ranking obejmuje marki FMCG, sieci handlowe, firmy motoryzacyjne i usługi finansowe w 11 kategoriach monitorowanych w naszym kraju.Pierwsze miejsce w rankingu YouGov Reputation w Polsce zajmuje– wskaźnik reputacji dla tej marki wynosił ponad 35,7% w drugiej połowie 2022 r. Jest to jednak wynik o 4,1 p.p. niższy niż w pierwszej połowie roku. Słodkiej firmie niewiele ustępujez wynikiem 33,2% (spadek o 0,9 p.p. w tym samym okresie), zaś na trzecim miejscu znalazła się markaz wynikiem 32,8% (spadek o 2,2 p.p.). Kolejne marki w zestawieniu Top 10 to Adidas, Rossmann, Porsche, BMW, Nike, Lavazza i Audi.Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry, komentuje: