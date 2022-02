Najlepsi pracodawcy w branży handlowej, czyli YouGov Reputation 2022

Firma Inquiry sprawdziła razem z YouGov, które firmy z branży handlowej są najbardziej atrakcyjnymi pracodawcami w Polsce. Oto wyniki rankingu YouGov Reputation 2022.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najlepsi pracodawcy w handlu 2021 Pierwsze miejsce w rankingu YouGov Reputation 2022 w Polsce zajmuje Rossmann – wskaźnik reputacji dla tej marki wynosi ponad 31,3. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pracodawcy w handlu 2021 W ciągu ostatniego roku w Polsce największą poprawę ocen indeksu zanotowały sieci Biedronka (wzrost o 3,7 p.p.). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Na liście YouGov Reputation Top 10 znajdują się nie tylko najbardziej znane i popularne marki, ale też firmy, które kojarzą się z wysoką jakością. Widzimy też, że mimo pandemii wiele sieci zdołało znacząco poprawić swoje wyniki, choć jest to obecnie bardzo trudne zadanie.

Ranking YouGov Reputation 2022 powstał na podstawie danych z badania YouGov BrandIndex, w którym znajdziemy m. in. pytanie o ocenę firmy jako pracodawcy.Ocena reputacji pracodawcy oparta jest o dwa pytania: „W których firmach był(a)byś dumny/a, że pracujesz w tym miejscu? A w których firmach wstydził(a)byś się pracować?”. Do zestawień użyto wskaźnika Reputacja netto, który jest różnicą wskazań pozytywnych i negatywnych.Pierwsze miejsce w rankingu YouGov Reputation 2022 w Polsce zajmuje Rossmann – wskaźnik reputacji dla tej marki wynosi ponad 31,3. Jest to jednak wynik o 3,6 p.p. niższy niż w 2020 roku. Sieci drogerii niewiele ustępuje Allegro z wynikiem 29,4 (wzrost o 1,3 p.p. wobec 2020 r.), zaś na trzecim miejscu znalazł się Empik (wzrost o 0,8 p.p.). Kolejne marki w zestawieniu Top 10 to Apart, Sephora, Lidl, Douglas, IKEA, Zara oraz W. Kruk.W osobnym rankingu wyróżniliśmy te firmy, które osiągnęły największy wzrost reputacji w stosunku do ubiegłego roku (Top Improvers). W ciągu ostatniego roku w Polsce największą poprawę ocen indeksu zanotowały sieci Biedronka (wzrost o 3,7 p.p.), Media Expert (+2,6 p.p.) oraz Pepco (+2,4 p.p.). Na dalszych miejscach znalazły się Answear, Dino, Leroy Merlin, Żabka, OBI, Kik, Stokrotka oraz PSB Mrówka.Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry, komentuje: