Perspektywy wzrostu obrotów na polskim rynku bukmacherskim po awansie Reprezentacji Polski na MŚ 2022

Reprezentacja Polski awansowała na MŚ w Katarze i dzięki zwycięstwu 2:0 nad Szwecją zapewniła nie tylko radość kibicom piłkarskim i całemu środowisku sportowemu, ale także fundamenty dla dalszego rozwój biznesu legalnych zakładów sportowych w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szara strefa w zakładach wzajemnych w Polsce i UE MF podał pod koniec marca informacje, że w Polsce obserwujemy systematyczny spadek rynkowego udziału szarej strefy zakładów wzajemnych. Według resortu, udział ten osiągnął w roku 2021 jedynie 8,2%, co jest poprawą o 1,2 punktu procentowego w stosunku do roku 2020. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Bukmacherzy po kryzysie związanym z pandemią, otrzymali niejako w prezencie udział piłkarskiej drużyny narodowej w dwóch wielkich turniejach z rzędu, w dodatku nietypowo rok po roku. Według danych Ministerstwa Finansów znów wzrosły przychody legalnych firm i jednocześnie spadł udział szarej strefy w rynku, co powoduje apetyt firm na jeszcze większe przychody w roku 2022.MF podał pod koniec marca informacje, że w Polsce obserwujemy systematyczny spadek rynkowego udziału szarej strefy zakładów wzajemnych. Według resortu, udział ten osiągnął w roku 2021 jedynie 8,2%, co jest poprawą o 1,2 punktu procentowego w stosunku do roku 2020. Jeszcze w 2016 roku udział ten miał wynosić w Polsce aż 64,3%. Średnia dla Unii Europejskiej nie zmieniła się na przestrzeni 2020 i 2021 roku i nadal wynosi 27,9%. Co jest powodem tak dobrej tendencji w Polsce?– mówi Mariusz Rzeczkowski, ekspert marketingu sportowego i branży zakładów bukmacherskich.Według MF obroty legalnych bukmacherów wzrosły o 46% w roku 2021 w porównaniu do 2020 r. Tu jednak trzeba mieć na względzie, że z jednej strony 2020 r. był czasem rozpoczęcia pandemii COVID-19, która spowodowała czasowe zatrzymanie prawie wszystkich rozgrywek sportowych na świecie i co oczywiste ich obstawianie. Z drugiej strony 2021 r. to czas pełnego powrotu sportu i rok rozegrania Mistrzostw Europy w piłce nożnej.Najważniejsze rozgrywki piłkarskie powodują znaczy wzrost obrotu wszystkich firm bukmacherskich, niezależnie od posiadanego udziału w rynku. To właśnie w tym czasie uaktywniają się gracze okazjonalni, a stali użytkownicy stron i aplikacji bukmacherskich znacznie zwiększają intensywność grania i wnoszone stawki zakładów. I tu okazuje się, że jeden mecz Polska – Szwecja miał dla branży bukmacherskiej niesamowite znaczenie. Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata nietypowo zostaną rozegrane rok po roku, a w dodatku na obu tych turniejach wystąpiła i wystąpi nasza kadra. Piłka nożna jest przy tym zdecydowanie najczęściej obstawianym sportem, stąd fakty te są wspólnie tak ważne dla utrzymania tendencji na rynku zakładów.Wzrost obrotów w branży, to jednocześnie wzrost przychodów podatkowych do budżetu państwa. Legalni w Polsce bukmacherzy płacą bowiem jeden z najwyższych podatków w tej branży na świecie. Wynosi on 12% od obrotu. Dodatkowo bukmacherzy obciążeni są opłatami za możliwość wykorzystywania wyników zdarzeń sportowych organizowanych w Polsce. Ponoszą także wysokie koszty działań marketingowych i sponsoringowych na dość konkurencyjnym rynku. Jak w takich warunkach wybrać bukmachera najlepszego dla graczy?Wszystkich niezbędnych informacji dostarczają niezależne i na bieżąco aktualizowane rankingi firm bukmacherskich , które tworzone są w oparciu o testy przeprowadzane przez ekspertów i na podstawie opinii samych graczy. Z reguły dominują w nich firmy, które posiadają jednocześnie największy udział obrotów na rynku, czyli Fortuna, STS, czy Superbet. Według danych „Badania Bukmacherskiego 2021” przeprowadzonego przez firmę badawczą Pentagon Research, wielu graczy decyduje się na korzystanie z kilku kont w firmach bukmacherskich. Pozwala to na wybranie najlepszych kursów na interesujące nas zdarzenia i komfort odbierania większej liczby promocji i bonusów bukmacherskich, których na pewno nie zabraknie zwłaszcza podczas Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Katar 2022.