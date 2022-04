Wojna w Ukrainie: 80% Polaków ruszyło z pomocą

Od wybuchu wojny w Ukrainie upłynęło już ponad 5 tygodni. Przez ten czas naszą wschodnią granicę przekroczyła ogromna rzesza osób uciekających przed agresją ze strony putinowskiej Rosji. Jak się okazuje, Polacy stanęli na wysokości zadania i ruszyli z pomocą skierowaną zarówno do uchodźców z Ukrainy, jak i Ukraińców, którzy pozostali na swojej ojczystej ziemi - wynika z najnowszego badania Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Przeczytaj także: Trzy czwarte Polaków pomaga uchodźcom z Ukrainy

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jaki sposób polskie gospodarstwa domowe pomagały uchodźcom z Ukrainy?

Jakie kategorie zakupów zdominowały wydatki przeznaczone na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie?

Które gospodarstwa najchętniej angażowały się we wsparcie dla Ukrainy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Polacy pomagają uchodźcom z Ukrainy 4 na 5 polskich gospodarstw wsparło Ukrainę w czasie wojny.

Skala bezinteresownej, proaktywnej pomocy udzielonej dotychczas Ukrainie jest ogromna i poraża swoją powszechnością. Największy odsetek wsparcia wśród dużych rodzin mogą tłumaczyć zapewne najlepsze warunki do przyjmowania uchodźców, które wiążą się m.in. z większym metrażem mieszkania, ale też i wysoki poziom empatii rodzin wobec sytuacji innych rodzin. Pomoc płynie z każdej strony na miarę możliwości i patrząc na ten obraz możemy powiedzieć, że jako społeczeństwo sprawdziliśmy się w tym nieoczekiwanym wyzwaniu – mówi Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Przeczytaj także: Preferencje podatkowe dla pomagających obywatelom Ukrainy

Według danych Straży Granicznej od 24 lutego do 31 marca do Polski napłynęło z Ukrainy około 2,4 miliona uchodźców. Od samego początku konfliktu polskie społeczeństwo podjęło olbrzymie starania na rzecz wsparcia przybyszów ze Wschodu. Według badania Panelu GfK, przeprowadzonego na grupie 750 polskich gospodarstw domowych, zdecydowana większość z nich – bo aż 80 proc. – bezpośrednio zaangażowała się w pomoc w związku z sytuacją w Ukrainie.Głównymi rodzajami pomocy pośród polskich gospodarstw domowych były osobiste zakupy (56 proc.), zaangażowanie w zbieranie najpotrzebniejszych produktów (33 proc.), pomoc finansowa (21 proc.) oraz osobiste wsparcie działań organizacji humanitarnych na rzecz uchodźców z Ukrainy (20 proc.). 7 proc. gospodarstw zadeklarowało ponadto chęć przyjęcia lub przyjęło uchodźców do swojego domu.Najczęstszymi kategoriami kupowanymi na rzecz uchodźców z Ukrainy były: środki do higieny osobistej (62 proc.), żywność o długim okresie ważności (62 proc.), higiena kobieca (44 proc.) oraz leki i materiały opatrunkowe (32 proc.).Firma GfK sprawdziła również, które gospodarstwa najchętniej angażowały się we wsparcie dla Ukrainy . Okazuje się, że taką postawę zadeklarowało 67 proc. gospodarstw jednoosobowych, 88 proc. gospodarstw liczących trzy osoby i aż 90 proc. największych gospodarstw z pięcioma lub więcej domownikami.