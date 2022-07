W I kw. 2022 r. Ukraińcy wydali w Polsce 650 mln zł. To niewiele

Dane udostępnione przez Straż Graniczną dowodzą, że od rozpoczęcia wojny w Ukrainie do końca marca br. wschodnią granicę przekroczyło 2,39 mln osób uciekających przed wojenną zawieruchą. Wzmożony ruch graniczny znajduje swoje odzwierciedlenie w wydatkach Ukraińców w Polsce. W I kwartale br. sięgnęły one 647,2 mln zł, co jest kwotą o 194 mln zł wyższą od zanotowanej rok wcześniej. Jednocześnie jednak nie jest to poziom wydatków, który mógłby wprawiać w osłupienie - w pierwszych kwartałach 2016-2020 były one bowiem jeszcze wyższe.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na ruch graniczny i wydatki Ukraińców w Polsce?

Ile wydawali w Polsce obywatele Ukrainy przed pandemią?

Która z nacji wydaje nad Wisłą najwięcej?

W wynikach za pierwszy kwartał przebija się już efekt wojny i zwiększonych przekroczeń granicy. Jednak ten efekt wyraźnie pokaże się dopiero w kolejnych kwartałach. Tendencja jest wzrostowa, zarówno jeżeli chodzi o przekroczenia granicy, jak i wydatki Ukraińców. Te ostatnie wzrosły o niemal 43 proc. i zbliżyły się do 650 mln zł. To jednak nadal dwuipółkrotnie mniej niż przed pandemią – komentuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. _Maciej Matlak - Fotolia.com Ukraińcy w I kw. 2022 r. wydali w Polsce 647 mln zł W pierwszych kwartałach 2016-2020 wydatki były wyższe.

Wydatki cudzoziemców

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w pierwszym kwartale br. cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 31,1 mln razy. To o 55 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, kiedy ta liczba wyniosła 20 mln. Nadal jednak daleko jest do wyniku sprzed pandemii.W 2019 r. liczba przekroczeń granicy wyniosła aż 50,8 mln, co wprost przekładało się na wydatki cudzoziemców na zakupy i usługi. Ukraińcy w pierwszym kwartale br. przekroczyli granicę z Polską 4,1 mln razy, podczas gdy rok wcześniej 1,4 mln razy.Przed wybuchem pandemii, w latach 2017-2019 Ukraińcy w pierwszym kwartale roku zostawiali w Polsce od 1,57 mld zł do nawet 1,69 mld zł. W 2020 r. ten wynik spadł do 1,48 mld zł, co jeszcze nie oddało w pełni konsekwencji wybuchu pandemii. Te zobaczyliśmy wyraźnie w pierwszym kwartale 2021 r., kiedy wydatki Ukraińców w Polsce wyniosły zaledwie 452,8 mln zł.Ogółem cudzoziemcy w pierwszym kwartale 2022 r. wydali w Polsce 6,5 mld zł, czyli o 60,9 proc. więcej w porównaniu rok do roku. W pierwszych trzech miesiącach roku najwięcej w naszym kraju wydali Niemcy (3,1 mld zł, 46,1 proc. więcej rok do roku). Na drugim miejscu znaleźli się Czesi z kwotą 791,8 mln zł (43,7 proc. więcej rok do roku). Podium zamykają Ukraińcy z kwotą 647,2 mln zł (42,9 proc. więcej rok do roku). W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców udział Niemców wynosi 57,7 proc, Czechów 14,6 proc., a Ukraińców 11,9 proc. Następnie są Słowacy (8,7 proc.), Litwini (4,5 proc.), Białorusini (2,4 proc.) oraz Rosjanie ze znikomym udziałem 0,2 proc.Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE, czyli głównie Ukraińcy, bo Białorusini i Rosjanie odpowiadali za niecałe 13 proc. ruchu granicznego, na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,3 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe 13,3 proc., a na usługi 5,2 proc.