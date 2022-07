Branża IT i telekomunikacja poszukują specjalistów - wynika z danych opublikowanych przez Experis. W pierwszej połowie tego roku zainteresowani kandydaci mogli wybierać spośród przeszło 194 tys. ofert pracy. Rok wcześniej propozycji dla nich było o 71 tys. mniej. Co więcej, prognozy zawarte w „Barometrze ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wskazują, że w kolejnych miesiącach zapotrzebowanie na pracowników będzie jeszcze większe.

Przeczytaj także: Tysiące ofert pracy w IT. Kogo szukają pracodawcy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile ofert pracy skierowano w minionym roku do specjalistów od IT i telekomunikacji?

Jakie kompetencje są szczególnie pożądane przez pracodawców?

Czego oczekują od pracodawców kandydaci?

Czym jest „work life fit”?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Wysyp ofert pracy w IT i telekomunikacji Od stycznia do połowy czerwca bieżącego roku ukazało się nieco ponad 194 tys. ofert pracy skierowanych do specjalistów IT i telekomunikacji. Rok temu w analogicznym czasie było ich 123 tys.

Wybuch konfliktu w Ukrainie był dużą niewiadomą jeśli chodzi o stabilność rynku pracy, co pokazuje także spadek ofert kierowanych do specjalistów IT & ICT w kwietniu. Firmy musiały ponownie przeanalizować swoje plany rozwoju i rekrutacji. Jednak jak widzimy ich znaczna część powoli i systematycznie wraca do swoich strategii – tłumaczy Justyna Mazur, odpowiedzialna za linię biznesową realizującą rekrutacje stałe z obszaru IT w Experis. - Rynek pracy IT & ICT nieustannie wykazuje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów. Szczególnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się kompetencje z zakresu rozwiązań chmurowych, bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i analizy danych. Od kilku już lat w czołówce najczęściej poszukiwanych pracowników znajdują się Java Developerzy, Front-end Developerzy i DevOpsi. Niedobór talentów, stałe zapotrzebowanie na pracowników oraz dostęp do ofert pracy z całego świata powodują, że specjaliści IT nie mogą narzekać na brak ciekawych propozycji współpracy – mówi Justyna Mazur.

Dużą uwagę przywiązują do stabilności swojego zatrudnienia, doceniają pracodawców angażujących się społecznie i dbających o swoich pracowników. Niezmiennie wśród pracowników IT & telekomunikacji bardzo istotna jest kwestia możliwości rozwoju, zdobywania nowych kompetencji – i nie chodzi tu tylko o dostęp do szkoleń czy budżety na samokształcenie, ale również o możliwość zmiany projektu wewnątrz organizacji - tłumaczy przedstawicielka Experis i dodaje, że oferty pracy nie gwarantujące elastyczności, możliwości wyboru, zarówno co do formy współpracy, jak i modelu pracy nie są ofertami pierwszego wyboru.

Obecnie stawki uległy znacznemu ujednoliceniu i nie są już tak wyraźnie zróżnicowane ze względu na lokalizację kandydata i jego miejsce zamieszkania. Duży wpływ na taką sytuację miała pandemia oraz powszechne przejście na model pracy zdalnej, a tym samym możliwość jej wykonywania praktycznie z dowolnego miejsca, bez konieczności relokacji. Choć obserwujemy stopniowy powrót pracowników do biur w modelu hybrydowym, to potencjalni kandydaci do pracy nie są otwarci na sztywne modele współpracy. Wysoko cenią sobie elastyczność zarówno w kontekście miejsca jak i godzin pracy. Zjawisko to zyskuje na sile i jest przejawem nie tylko „work-life balance”. Dziś wręcz mówi się o „work life fit”. To nowy trend, w którym pracownicy dopasowują swój styl życia do obowiązków w pracy, skutecznie oddzielając przy tym życie zawodowe od prywatnego. Na rynku polskim mamy już pierwsze firmy z sukcesem wdrażające takie podejście. Najczęściej spotykamy się ze skróconym wymiarem czasu pracy w ujęciu dziennym lub tygodniowym, dodatkowymi dniami urlopowymi, dofinansowaniem rozwoju pasji i zainteresowań pracowników – podsumowuje Justyna Mazur.

W okresie od stycznia do połowy czerwca 2022 roku opublikowano ponad 71 tys. więcej ofert pracy skierowanych do specjalistów z branży IT i telekomunikacji, niż w analogicznym przedziale rok temu (źródło: Job Market Insights). A zgodnie z danymi z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, nadchodzący kwartał przyniesie kolejne wzrosty.Wskazana przez pracodawców prognoza netto zatrudnienia na czas od lipca do września wynosi +26%, co pozycjonuje sektor IT & telekomunikacji na drugim miejscu w rankingu branż z prognozowanym najwyższym wzrostem zatrudnienia w naszym kraju.Z badania ManpowerGroup wynika również, że 41% firm z tego sektora chce w trzecim kwartale roku pozyskiwać nowych pracowników, a to o 4 punkty procentowe więcej w porównaniu do okresu kwiecień-czerwiec. Raport pokazuje także mniejszy odsetek przedsiębiorstw prognozujących redukcję etatów, który wynosi 15%, co jest spadkiem o 9 punktów procentowych w porównaniu do badania z drugiego kwartału. W najbliższych miesiącach 42% pracodawców nie przewiduje zmian personalnych i jest to wynik wyższy o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego kwartału.Jak podkreśla ekspertka, kandydaci bardzo świadomie podejmują decyzje o wejściu w procesy rekrutacyjne.