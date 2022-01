Branża IT potrzebuje 60 tys. specjalistów. Praca nie tylko dla programistów

O tym, że branża IT radzi sobie świetnie nawet w kryzysie, mogliśmy przekonać się w czasie pandemii. Zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców wskazuje, że tylko w I kwartale br. potrzebnych będzie nawet 15 tys. specjalistów IT. Na zatrudnienie mogą liczyć przede wszystkim programiści, ale pracy w IT nie zabraknie również dla testerów czy wdrożeniowców. Szykują się również kolejne podwyżki wynagrodzenia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się sytuacja na rynku pracy w sektorze nowych technologii?

Jakie czynniki wywierają wpływ na rynek pracy w branży IT?

Na jakie stawki mogą liczyć programiści przy umowie B2B



Przed kryzysem gospodarczym wywołanym tym zdarzeniem, czyli w latach 2018-2019, chęć powiększenia kadry o specjalistów od IT deklarowało 18% polskich firm. W 2020 roku, kiedy ogłoszono stan pandemii, liczba ta rzeczywiście spadła - do 6%. Sytuacja ponownie odwróciła się w 2021 roku, kiedy chęć zatrudnienia ekspertów od nowoczesnych technologii wykazywało aż 66% polskich pracodawców - Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com, przywołuje wyniki badania sektora IT, które zostało przeprowadzone przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (2020-2021).

Wciąż zbyt mało specjalistów od IT – a rynek rośnie!

Gdyby taki wzrost zatrudnienia udałoby się utrzymać przez cały rok, na rynku pracy pojawiłoby się kolejne 60 tys. miejsc pracy dla programistów - prognozuje Magdalena Rogóż.



Co jeszcze ma wpływ na rynek pracy w branży IT?

Rozwój technologiczny, który został przyspieszony o ok. pięć–siedem lat (w porównaniu do stanu sprzed pandemii)

Zwiększone przez pandemię zapotrzebowanie na e-usługi - m.in. w administracji publicznej, handlu czy zdrowiu.

- m.in. w administracji publicznej, handlu czy zdrowiu. Dynamiczny rozwój cyberbezpieczeństwa - z badania No Fluff Jobs wynika, że tylko w 2021 roku liczba publikowanych w tym serwisie ofert dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa wzrosła aż o 366%.

Nie tylko polskie firmy chcą zatrudniać programistów. Pandemia praktycznie zatarła granice na rynku pracy, ułatwiając zagranicznym pracodawcom pozyskiwanie talentów z naszego kraju - uzupełnia Magdalena Rogóż.

IT znów z największymi podwyżkami

Analizując wynagrodzenia, które otrzymują pracownicy IT, do najlepiej zarabiających w Polsce należą osoby specjalizujące się w Security, DevOps, Big Data oraz Business Intelligence – mówi Magdalena Rogóż.

Stawki przy umowie B2B Specjaliści od Security zarabiają od 18,5 do 25 tys. PLN netto (+VAT),

Specjaliści od DevOps zarabiają od 16,8 do 23,5 tys. PLN netto (+VAT) ,

Specjaliści od Big Data zarabiają od 16 do 22 tys. PLN netto (+VAT) ,

Specjaliści od Business Intelligence zarabiają od 15,1 do 21 tys. PLN netto (+VAT) ,

Nie powinien zatem dziwić fakt, że zwiększa się zarówno zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jak i zmienia się struktura zarobków dla przedstawicieli branży związanych z nowoczesnymi technologiami - podsumowuje Magdalena Rogóż.

