Przebranżowienie: to już moda na pracę w IT?

O tym, że branża IT znajduje się w rozkwicie wiadomo nie od dziś, a dobitnym tego potwierdzeniem może być chociażby potężny wysyp ofert pracy dla specjalistów w tym zakresie. Dużym zaskoczeniem nie powinno być zatem, że całkiem spora rzesza pracowników poważnie rozważa przebranżowienie i podjęcie pracy w IT. Zjawisko to obrazuje badanie zrealizowane na zlecenie serwisu EnterTheCode.pl - otwarta na zmianę branży na IT jest ponad połowa jego respondentów.

Przeczytaj także: Praca w IT antidotum na stres?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są zasadnicze czynniki motywujące do przebranżowienia się na IT?

Które ze specjalizacji IT cieszą się największą popularnością?

Ile jesteśmy w stanie wydać na edukację w zakresie IT?

Co wstrzymuje badanych przed podjęciem pracy w IT?

Lepsze zarobki to główna motywacja dla 83 proc. ankietowanych

Nasi odbiorcy chcą pracować w IT, co tylko potwierdzają dane z naszych badań. Inflacja i drożyzna dają się we znaki, a jednocześnie od lat czytamy i widzimy, że zarobki w tym sektorze są w górnych granicach – komentuje Ewa Klimowicz, redaktorka z serwisu EnterTheCode.pl.

Tester, analityk i programista – najpopularniejsze specjalizacje

Co ciekawe, największym zainteresowaniem wśród zawodów w branży IT cieszy się tester, następnie analityk danych oraz project manager. Większość osób ma świadomość, że na dobre zarobki w sektorze IT może liczyć nie tylko programista – dodaje Ewa Klimowicz, redaktorka z serwisu EnterTheCode.pl.

Bezpłatne kursy i tutoriale, książki i e-booki oraz płatne szkolenia i warsztaty online – tak. Studia – nie

Co 4. badany wskazuje brak czasu na naukę

Jesteśmy w stanie wydać od 2 do 5 tys. złotych na edukację

Najczęściej wskazywanym przez respondentów czynnikiem motywującym do zmiany branży na IT okazały się wysokie zarobki (83 proc.). Na drugim oraz trzecim miejscu natomiast znalazły się możliwość pracy zdalnej (54 proc.) oraz elastyczny czas pracy (48 proc.).Pozostałe czynniki, jakie wskazywali respondenci, to: nowe wyzwania (41 proc.), bardziej interesująca forma pracy (20 proc.), możliwość uczestniczenia w szkoleniach branżowych (17 proc.), otwarta i jasna droga kariery (16 proc.), prywatna opieka zdrowotna (12 proc.), firmowy sprzęt (11 proc.), wyjazdy integracyjne (9 proc.), dopłaty do abonentów (9 proc.). Dla kolejnych 9 proc. ankietowanych IT to ich hobby i pasja.Respondenci planujący przebranżowienie się do IT najczęściej myślą o specjalizacji testera oprogramowania (43 proc.), analityka danych (31 proc.) oraz project managera (26 proc.). Na czwartym miejscu (20 proc.) znalazło się stanowisko programisty Javy, a dalej: programista JavaScript (18 proc.), specjalista w sektorze GameDev (18 proc.), specjalista ds. Blockchain (14 proc.) oraz UI/UX Designie (11 proc.).Ponad połowa respondentów deklaruje, że planuje skorzystać z bezpłatnych kursów i tutoriali (56 proc.), książek i e-booków (55 proc.) oraz płatnych szkoleń i warsztatów online (54 proc.). Przy czym z bezpłatnych kursów i tutoriali korzysta już 30 proc. badanych, 26 proc. czyta już książki i e-booki, a 15 proc. korzysta z płatnych szkoleń i warsztatów online.Natomiast jeśli chodzi o stacjonarne formy kształcenia, 46 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zamierza skorzystać z takiej formy, 13 proc. już korzysta, a 41 proc. w ogóle nie jest zainteresowanych taką opcją. Najgorzej wypadają studia, aż 59 proc. badanych w ogóle nie jest zainteresowanych takim sposobem edukacji, 34 proc. planuje skorzystać, a 7 proc. jest w trakcie.Co ciekawe, to co wstrzymuje badanych przed podjęciem pracy w IT, to najczęściej brak czasu na naukę nowych umiejętności (40 proc.). Natomiast na drugim i trzecim miejscu znalazły się: zbyt wysokie ceny kursów (16 proc.) oraz brak przekonania, że nauka się opłaci (11 proc.). Żadnych obaw natomiast nie ma 9 proc. respondentów, którzy odpowiedzieli, że nic ich nie powstrzymuje przed przebranżowieniem się do IT.Najwięcej osób (25 proc.) zadeklarowało, że na zdobycie odpowiednich kwalifikacji jest w stanie przeznaczyć od 2 do 5 tys. złotych. Najmniej na ten cel chce wydać 12 proc. badanych, którzy deklarują kwotę do pół tysiąca. Od połowy do 1 tys. złotych planuje wydać na edukację 17 proc. badanych, od 1 do 2 tys. 20 proc., a powyżej 5 tys. 13 proc. ankietowanych. Natomiast 12 proc. nie potrafiło się określić.