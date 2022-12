Specjaliści IT rozchwytywani. Ofert pracy o 50% więcej niż rok temu

Pracodawcy bardzo aktywnie poszukują pracowników specjalizujących się w zakresie IT. Potwierdzeniem tego jest chociażby ilość wygenerowanych dla nich ofert pracy. Z podsumowania Experis wynika, że na przestrzeni pierwszych jedenastu miesięcy 2022 roku na rynku pracy ukazało się przeszło 347 tysięcy ogłoszeń skierowanych do specjalistów IT i telekomunikacji. Taki wynik oznacza ponad 50-procentowy wzrost względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak dużo ofert pracy kierowanych było w tym roku do specjalistów IT i telekomunikacji?

W którym z miast było najwięcej pracy?

Jacy specjaliści IT są najbardziej rozchwytywani?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Ofert pracy W IT o 50% więcej niż rok temu Z podsumowania Experis wynika, że na przestrzeni pierwszych jedenastu miesięcy 2022 roku na rynku pracy ukazało się przeszło 347 tysięcy ogłoszeń skierowanych do specjalistów IT i telekomunikacji.

Niezmiennie od kilku już lat zainteresowaniem pracodawców cieszą się kompetencje IT z zakresu rozwiązań chmurowych, bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji czy analizy danych. Szacuje się, że popyt w obszarze IT w 2023 roku utrzyma się na niezmiennie wysokim poziomie dzięki coraz większej cyfryzacji niemal wszystkich już branż. Przedsiębiorstwa, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, będą kontynuować swoje inicjatywy biznesowe związane z automatyzacją czy digitalizacją procesów. Największe wzrosty popytu według prognoz Gartnera, spodziewane są w obszarze rozwoju oprogramowania (+11,3%) i usług IT (+7,9%). Nieznaczny spadek wydatków (-0,6%) szacowany jest w obszarze urządzeń. Nie sądzę, by nadchodzące miesiące były czasem rewolucyjnych zmian, będziemy raczej obserwować pogłębianie się dotychczasowych trendów.



Niedobór pracowników wpłynie na modyfikacje procesów rekrutacyjnych, a organizacje będą starały się pozyskiwać nowe grupy talentów. W branży IT nadal będziemy mieli do czynienia z rynkiem pasywnego kandydata, mającego wiele opcji wyboru. Pracodawcy będą zwracać jeszcze większą uwagę zarówno na kompetencje techniczne, jak i umiejętności miękkie, takie jak komunikatywność, umiejętność szybkiej adaptacji czy budowanie właściwych relacji w zespole – mówi Justyna Mazur, liderka odpowiedzialna za linię biznesową realizującą rekrutacje stałe z obszaru IT w Experis.

Powszechnym i pożądanym zjawiskiem są szybkie, dynamiczne procesy. Kandydaci oczekują konkretnych informacji już od etapu pierwszego kontaktu, czy nawet ogłoszenia rekrutacyjnego. Liczy się błyskawiczna informacja zwrotna. Wzrośnie w tym obszarze świadomość managerów odpowiedzialnych za rekrutacje. Biorąc pod uwagę aktualne trendy rynkowe w obszarze HR, nabierać znaczenia będzie automatyzacja oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji. Pozwoli to sprostać oczekiwaniom i wymaganiom kandydatów – dodaje Justyna Mazur.

Pracodawcy, wiedząc że zwolnienie etatu wiąże się z dodatkowymi kosztami, podejmują próbę zatrzymania pracownika w organizacji. Firmy konkurują o pracowników zarówno lokalnie, jak i globalnie. Często o lokalnego pracownika zabiegają firmy spoza Polski, rywalizują bowiem o kandydatów z tej samej, globalnej puli talentów. O polskich specjalistów IT najczęściej zabiegają organizacje z siedzibami w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii czy Stanach Zjednoczonych. Na najwięcej ofert pracy mogą liczyć kandydaci z kilkuletnim doświadczeniem w branży. Luka kompetencyjna zmusza jednak organizacje do sięgania również po osoby z niewielkim doświadczeniem, jak i zupełnie spoza branży, ale otwarte na zmianę. Obserwujemy sporo działań wspierających kandydatów bez doświadczenia w zdobyciu odpowiedniej wiedzy czy kompetencji. Pracodawcy organizują w tym celu programy stażowe, akademie, czy bootcampy. Tego typu inicjatyw w nadchodzącym roku będzie jeszcze więcej – podsumowuje Justyna Mazur.

W 2022 roku najwięcej możliwości na zmianę pracodawcy mieli kandydaci na stanowiska związane z rozwojem oprogramowania: Java Developera, i Frontend Developera oraz DevOps Engineer. Tuż za podium najczęściej poszukiwanych specjalistów IT znalazł się także .NET Developer oraz PHP Developer, a także Scrum Master. To przede wszystkim tych stanowisk dotyczyły oferty publikowane w mijającym roku. W okresie od początku stycznia do końca listopada 2022 roku w sieci opublikowano ponad 347 tysięcy ofert pracy skierowanych do specjalistów z branży IT i telekomunikacji – rok temu w analogicznym przedziale było to ponad 222 tysiące, a zatem można mówić o 56% wzroście rok do roku (źródło: Job Market Insights).Jak podkreśla ekspertka, presja na skrócenie procesów rekrutacyjnych będzie jeszcze większa.Niedobór talentów IT utrudnia zapełnianie wakatów, nie inaczej będzie także w kolejnym roku. Jak mówi ekspertka, już dzisiaj procesy przedłużają się, a kandydaci często na finalnym etapie rekrutacji, skuszeni atrakcyjną kontrofertą decydują się jednak na pozostanie w aktualnym miejscu pracy.