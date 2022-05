Co 4. Polak myśli o pracy w IT. Dlaczego?

O tym, że branża IT przeżywa swój najlepszy okres, mówi się nie od dziś. Potwierdzeniem tego może być chociażby zgłaszane przez nią, ogromne zapotrzebowanie na specjalistów. Nic dziwnego, że całkiem spora rzesza osób poważnie zastanawia się nad przebranżowieniem i podjęciem pracy w IT. Firma Evolution, globalny twórca i dostawca oprogramowania do gier online, postanowiła zbadać preferencje Polaków w tym właśnie kontekście.

Polacy chcą rozwijać się w IT

To pokazuje z jak dużym potencjałem mamy do czynienia na polskim rynku, gdzie już w tym roku otworzymy swoje centrum inżynieryjne i docelowo zatrudnimy w nim 200 pracowników. Dodam, że w ciągu kilku miesięcy ⅓ stanowisk z tej puli została już obsadzona. Polscy pracownicy dali się poznać firmie Evolution, jako wysoko wykwalifikowani specjaliści znający Scalę, JavaScript, TypeScript i QA, które stanowią stack technologiczny naszej firmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, dlatego cały czas szukamy nowych talentów w Polsce. Poza tym, że zatrudniamy głównie doświadczonych inżynierów, dajemy szansę również tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę w IT. Dlatego też organizujemy darmowe bootcampy przygotowawcze dla wszystkich programistów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w Scali, ale także TypeScript i zacząć swoją karierę w branży. Najlepsi uczestnicy mogą liczyć na zatrudnienie u nas – komentuje Konrad Brominski, Senior HR Manager z Evolution.

Atrakcyjne wynagrodzenie, premie, czy ciekawe bonusy rzeczywiście potrafią sprawić, że specjalista zastanowi się nad zmianą pracy i dołączy do Evolution. Jednak to, co w mojej opinii jest równie ważne, a widzę to, obserwując naszych pracowników oraz nowe talenty, które nieustannie pozyskujemy, to rozwój. Widzimy, że specjaliści IT oczekują od pracodawców ciekawych wyzwań, angażujących projektów i możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Co oczywiście staramy się zapewnić naszym pracownikom – komentuje Konrad Brominski z Evolution.

Kandydaci liczą sobie swobodę w pracy w IT

Jakie dziedziny IT interesują Polaków?

Bez względu na to, jaką konkretnie dziedzinę w obszarze IT wybiera dana osoba, ważne jest, by na swojej drodze zawodowej spotkała odpowiednich ludzi. My w Evolution stawiamy na dzielenie się wiedzą i pracę zespołową, co pozwala naszym pracownikom rozwijać się na najwyższym poziomie, często w bardzo unikatowych obszarach. Każda firma, która tak jak nasza, wykorzystuje na co dzień innowacyjne technologie i rozwiązania, powinna postawić na takie podejście – mówi Jacek Mrzygłód, EB & Comms Lead, Poland z Evolution.

Przeczytaj także: Polscy specjaliści z branży IT chcą pracować w kraju

Badanie, które przeprowadziła firma Evolution, pokazuje nie tylko mocne zainteresowanie Polaków sektorem IT w kontekście drogi zawodowej, ale również ambicje pracowników znad Wisły. Już blisko ¼ Polaków myśli o zmianie branży na IT. Dodatkowo tuż za wysokimi zarobkami, które Evolution cały czas stara się zapewnić, Polacy, jako czynnik zachęcający ich do podjęcia pracy w tej branży, wymieniają: możliwość nieustannego rozwoju (59,50 proc.), udział w ciekawych projektach (57,85 proc.) i możliwość obcowania z nowymi technologiami (54,13 proc.).Jak wynika z badania Polacy silnie podkreślają chęć rozwoju w branży IT. Najważniejsze dla potencjalnych kandydatów są dobre zarobki (78,93 proc.), potem kolejno: możliwość pracy zdalnej (64,05 proc.), możliwość nieustannego rozwoju (59,50 proc.), możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach (57,85 proc.) i obcowania z nowymi technologiami (54,13 proc.). To pokazuje, jak bardzo ambitni są inżynierowie w naszym kraju.Elastyczne podejście do pracownika (43,80 proc. ankietowanych odpowiedziało, że liczy na to w pracy w IT) i możliwość pracy zdalnej (60,33 proc. oczekuje tego od potencjalnego pracodawcy w IT), to kolejne elementy, które padają w raporcie. Ważna dla Polaków jest również zgrana załoga w pracy – 64,88 proc. ankietowanych wskazała, że oczekuje dobrej atmosfery w zespole.Jednocześnie potencjalni kandydaci oczekują, że praca w IT da im elastyczny czas pracy (60,33 proc.), możliwość pracy z dowolnego miejsca na Ziemi (59,09 proc.), czy możliwość rozwoju kompetencji (50,41 proc.). Co ciekawe, a może w pewnym sensie niepokojące, tylko 23,55 proc. badanych powiedziało, że praca w IT może zapewnić im work-life balance.Mogłoby się wydawać, że na pierwszym miejscu w odpowiedziach na to pytanie znajdzie się programowanie, a jak się okazuje jednak nie. Najwięcej ankietowanych (30,17 proc.) wskazało obszar testowania oprogramowania, samo programowanie znalazło się na drugim miejscu (18,60 proc.), a na trzecim (11,16 proc.) obsługa IT.