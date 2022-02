Tysiące ofert pracy w IT. Kogo szukają pracodawcy?

Wybuch pandemii zahamował skutecznie aktywność wielu sektorów, innym nadając z kolei niezwykłej wręcz dynamiki. Tym ostatnim przypadkiem jest branża IT, która zgłasza obecnie ponadprzeciętne zapotrzebowanie na specjalistów. Z najnowszych doniesień Experis wynika, że w minionym roku kandydaci z obszaru IT i telekomunikacji mogli wybierać spośród 231 tys. unikatowych ofert pracy. Dla porównania, rok wcześniej było ich o blisko o połowę mniej.

Wraz z wybuchem pandemii wielu przedsiębiorców przyspieszyło wdrażanie cyfrowych rozwiązań w swoich organizacjach. Postępująca rewolucja technologiczna jeszcze bardziej umocniła pozycję kandydatów z obszaru IT na rynku pracy i zwiększyła zapotrzebowanie na tych specjalistów. Popyt zdecydowanie przewyższył podaż. W 2021 roku notowaliśmy w Polsce rekordowo wysoki niedobór talentów, a pracownicy IT byli wskazywani jako jedna z grup zawodowych najtrudniejszych do pozyskania – podkreśla Justyna Mazur, liderka linii biznesowej realizującej rekrutacje stałe z obszaru IT w ramach marki Experis.

Oczywiście nadal kluczowymi umiejętnościami niezbędnymi w sektorze IT pozostają kompetencje twarde, techniczne. Od kandydatów oczekuje się znajomości języków programowania, takich jak Java i Python, czy też najpopularniejszych frontendowych frameworków. Coraz bardziej wzrasta jednak także znaczenie kompetencji miękkich. Pracownicy z obszaru IT są dziś postrzegani jako konsultanci, którzy potrafią przełożyć potrzeby biznesu na język techniczny. Dlatego tak ważne jest, by umieli skutecznie komunikować się z innymi, potrafili współpracować, a także wykazywali się kreatywnością, elastycznością oraz inicjatywą – mówi Justyna Mazur.

W 2021 roku na polskim rynku pojawiło się ponad 231 tys. unikatowych ofert pracy, mających na celu przyciągnięcie kandydatów z obszaru IT i telekomunikacji

Globalne zagrożenie zdrowotne oraz związane z nią upowszechnienie pracy zdalnej zauważalnie zwiększyło popyt na rozwiązania chmurowe – dlatego na rynku pracy wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów takich jak cloud engineer, cloud architect czy cloud administrator. W ubiegłych dwunastu miesiącach nie brakowało też ofert pracy dla front-end i back-end developerów, network engineerów czy osób na stanowiskach typu system analyst. Nic nie wskazuje na to, by trend ten miał zmienić się w 2022 roku.



Warto zaznaczyć, że od początku pandemii obserwujemy na rynku wzmożoną chęć zatrudniania specjalistów z obszaru big data. Osoby realizujące się w rolach takich jak data scientist, data engineer, big data engineer czy data analyst mogą przebierać w propozycjach zawodowych. Jednocześnie, ze względu na duży niedobór tych ekspertów, pracodawcy oferują im bardzo atrakcyjne zarobki. Na znaczeniu zdecydowanie zyskały też specjalizacje związane z cyberbezpieczeństwem – mówi Agnieszka Grzybowska, menedżerka ds. rekrutacji IT w Experis.



Wraz z popularyzacją zdalnego modelu pracy, przed organizacjami otworzyły się nowe możliwości, pozwalające im pozyskiwać pracowników niezależnie od lokalizacji firmy. Granice terytorialne przestały być przeszkodą, ograniczającą rynek wyłącznie do lokalnych kandydatów. Z jednej strony umożliwiło to przedsiębiorcom sięgnięcie po specjalistów z bardziej odległych regionów, z drugiej jednak – zwiększyło rywalizację o talenty.



Od początku 2021 roku pracodawcy musieli dość intensywnie konkurować nie tylko z krajowymi, ale także z zagranicznymi organizacjami, które oferowały polskim specjalistom IT atrakcyjne warunki pracy – bez konieczności relokacji. Trend ten prawdopodobnie nadal będzie się umacniał, ponieważ niedobór wykwalifikowanych ekspertów jest odczuwany w całej Europie. Najczęściej po polskich pracowników z obszaru IT sięgają firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji oraz Norwegii – podsumowuje Agnieszka Grzybowska.



Zgodnie z danymi, zebranymi przy użyciu narzędzia Job Market Insights* i opracowanymi przez Experis, w 2021 roku na polskim rynku pojawiło się ponad 231 tys. unikatowych ofert pracy , mających na celu przyciągnięcie kandydatów z obszaru IT i telekomunikacji. Warto zaznaczyć, że w porównaniu z 2020 rokiem, w którym opublikowano 126 tys. ogłoszeń, liczba unikatowych ofert pracy w sektorze IT wzrosła prawie dwukrotnie.Ekspertka dodaje, że digitalizacja firm miała znaczący wpływ na kształt i rolę działów IT oraz zdecydowanie przyczyniła się do zmiany zapotrzebowania na kompetencje.W styczniu 2021 roku przedsiębiorcy reprezentujący firmy z sektora IT i telekomunikacji opublikowali na portalach internetowych przeszło 21 tys. ofert pracy, skierowanych do kandydatów z branży. Szczególnie intensywny wzrost liczby ogłoszeń notowany był na początku roku. W lutym pracodawcy zamieścili w internecie około 24 tys. ofert pracy, natomiast w marcu – już ponad 6 tys. więcej. Kwiecień ostudził nieco rekrutacyjny zapał organizacji z obszaru IT. Liczba ogłoszeń przekroczyła wówczas co prawda 34 tys., jednak w kolejnym miesiącu, maju, wskaźnik nieznacznie spadł.Dopiero na początku sezonu urlopowego pracodawcy ponownie zintensyfikowali działania, mające na celu pozyskanie nowego personelu. W czerwcu i lipcu firmy opublikowały przeszło 35 tys. ofert pracy, skierowanych do kandydatów. Był to bardzo sprzyjający czas dla osób, poszukujących nowego zatrudnienia – liczba ogłoszeń wzrastała systematycznie także w kolejnych miesiącach, osiągając wartości wynoszące ponad 36 tys. w sierpniu, 38 tys. we wrześniu i 40 tys. w październiku. Pod koniec 2020 roku przedsiębiorcy ograniczyli swoją chęć powiększania zespołów IT.W listopadzie firmy zamieściły na portalach internetowych prawie 2 tys. ofert mniej niż w miesiącu poprzednim, natomiast w grudniu liczba ta spadła jeszcze bardziej i osiągnęła poziom niewiele wyższy niż 36 tys.Ekspertka zaznacza, że w 2021 roku obserwowaliśmy również wiele ważnych zmian, zachodzących na rynku pracy i wpływających na zatrudnienie w sektorze IT.