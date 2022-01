Branża IT z rekordem: programiści przebierają w ofertach

Pandemia odcisnęła swoje piętno na rynku pracy, jednak w niektórych sektorach okazała się wręcz katalizatorem wzrostów. Tak było w branży IT, która odnotowała ponadprzeciętną liczbę ogłoszeń o pracę. W całym minionym roku było ich dwukrotnie więcej niż w 2020 r., a rekord 24 tys. ofert pracy dla specjalistów IT padł w ostatnim kwartale 2021 r. - dowodzi analiza opublikowana przez serwis inhire.co. Do jakich jeszcze wniosków prowadzi?

Przeczytaj także: Branża IT zatrudnia. Potrzebni (nie)programiści

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką ilość ofert pracy opublikowano dla branży IT w minionym roku?

Które z języków programowania są najpopularniejsze?

Jakie wynagrodzenia otrzymują programiści - Midzi, a jakie Seniorzy?



Rekordowa liczba ofert pracy zdalnej dla branży IT

Obserwując rynek pracy widać, że tryb zdalny zostanie z nami na stałe. Choć na początku pandemii firmy borykały się z problemami organizacyjnymi, z czasem nauczyły się pracować w trybie zdalnym, a także przekonały do tego kandydatów. W sektorze IT oferty, które nie proponują kandydatom pełnej pracy zdalnej bardzo często są przez nich ignorowane. Tak duża popularność tej formy pracy sprawia, że konkurencją dla naszych ofert jest już praktycznie każda firma na świecie, przez co kandydaci mają znacznie większy wybór, co również naturalnie winduje stawki.

Wynagrodzenie dla midów i seniorów na historycznym poziomie

Niestety (dla pracodawców) stawki nie chcą się zatrzymać. Każdej osobie decyzyjnej w firmie zatrudniającej IT gorąco polecam pilne przyjrzenie się rynkowi oraz dostosowanie w ramach możliwości własnej siatki płac do rynku. Rosnąca popularność pracy zdalnej sprawiła, że po ten sam talent, o który jeszcze kilka lat temu walczyło lokalnie kilku,kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dużych pracodawców, teraz walczy cały świat. Kandydaci IT mówiący po angielsku mogą tak samo skutecznie realizować zadania dla firmy Polskiej, jak i firmy z Londynu czy Nowego Yorku. Rok 2022 będzie moim zdaniem bardzo ciężki dla tych pracodawców, którzy do tej pory nie zainwestowali w porządek organizacyjny, rynkową siatkę płac oraz odpowiednie środowisko pracy dla swoich pracowników.

Katalog ofert dla midów i seniorów

Scala wciąż w cenie

Najnowszy raport (tworzony co kwartał) zamykamy kolejnymi rekordami. Rekordowa liczba ofert, rekordowe wzrosty, rekordowe stawki, a także rekordowa liczba ogłoszeń oferujących w pełni zdalną pracę. Te wszystkie rekordy, to oczywiście zła wiadomość dla pracodawców, a bardzo dobra dla kandydatów. Istniejące jeszcze do niedawna różnice w płacach pomiędzy poszczególnymi miastami praktycznie zniknęły dzięki pracy zdalnej. Ten sam kandydat mieszkający w dowolnym miejscu w Polsce, może pracować dla Polskiej firmy lub wybrać dowolnego pracodawcę na świecie. Jestem praktycznie pewny, że liczba pracodawców próbująca sięgnąć po polskie talenty będzie rosła z kwartału na kwartał. Lokalne firmy albo dostosują się z ofertą do rosnących standardów, albo stopniowo będą doświadczać odpływu pracowników do firm, które są w stanie nadążyć nad zmieniającym się rynkiem.

W IV kwartale 2021 roku opublikowano łącznie niemal 24 tys. ogłoszeń dla branży IT, ustanawiając tym samym nowy rekord. W skali roku, specjaliści mogli wybierać spośród ponad 75 tys. ofert - dwukrotnie więcej niż w 2020 roku. Oznacza to, że zapotrzebowanie na doświadczonych pracowników IT rośnie w szybkim tempie.Coraz więcej pracodawców zaczęło poszukiwać specjalistów IT w trybie zdalnym. W minionym roku udział ogłoszeń dotyczących tej formy zatrudnienia dotyczył 70% wszystkich opublikowanych ofert pracy. Dla porównania w analogicznym okresie 2020 roku, oferty dotyczące pracy remote stanowiły jedynie 49% wszystkich ogłoszeń. Jak zauważył Michał Gąszczyk, CEO inhire.io:Pracodawcy wciąż jednak nie decydują się na jawną siatkę płac. Ogłoszenia zawierające widełki płacowe w Q4 2021 stanowiły jedynie 41% wszystkich opublikowanych ofert. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku, w tym zakresie zanotowano wzrost o 6 p.p. Choć w skali dwóch ostatnich lat zaobserwowano wzrost, wciąż nie jest on zadowalający. Jest to na tyle problemowe, że dla wielu doświadczonych specjalistów IT to właśnie wysokość wynagrodzenia jest często kluczowym czynnikiem w procesie decyzyjnym o zmianie pracy W porównaniu do Q3 w IV kwartale roku zaobserwowano wzrost stawek oferowanych specjalistom IT. Te różnią się w zależności od trybu i doświadczenia. Juniorzy pracujący stacjonarnie mogą liczyć na wynagrodzenie na poziomie ponad 9 tys. PLN, w trybie zdalnym - nieco ponad 10 tys. PLN.Zupełnie inaczej wygląda sytuacja midów i seniorów, gdzie oferowane pod koniec roku stawki osiągnęły nowe maksimum, zbliżając się do najwyższych w historii zarobków. Midzi pracujący w trybie zdalnym mogli liczyć na wynagrodzenie na poziomie niemal 20 tys. PLN, pracujący w trybie stacjonarnym - ponad 18 tys. PLN. W porównaniu do IV kwartału 2020 roku - w obu przypadkach stawki wzrosły o ponad 3 tys. PLN.Na zdecydowanie najwyższe wynagrodzenie niezmiennie mogli liczyć seniorzy, którzy pracując stacjonarnie zarabiali ponad 23 tys. PLN. Doświadczeni specjaliści pracujący zdalnie mogli liczyć na zarobki na poziomie niemal 25 tys. PLN.W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku - miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 4 tys. PLN (dla pracowników stacjonarnych) i 5 tys. PLN (dla pracowników zdalnych). Ci ostatni zarabiają średnio o 1211 PLN więcej, niż seniorzy pracujący z biur (Q4 2020 - 234 PLN/ Q4 2021 - 1211 PLN). Jak podkreślił Michał Gąszczyk:W ostatnim kwartale 2021 roku nie zmieniła się natomiast ogłoszeniowa mapa Polski. Pod względem liczby publikowanych ogłoszeń, wciąż najwięcej dotyczyło Warszawy (6 403 ofert). Drugie miejsce na podium zajął Kraków (3 337 ofert), a trzecie miejsce przypadło Wrocławiowi (3 016 ofert). Najmniejsza liczba ofert dotyczyła takich miast jak Gliwice (362 oferty), Szczecin (338 ofert) oraz Rzeszów (370 ofert).Wciąż najczęściej poszukiwanymi specjalistami są midzi i seniorzy. Oferty dla specjalistów średniego szczebla dotyczyły w Q4 ponad połowy opublikowanych ogłoszeń. W tym przypadku sytuacja nie zmieniła się przez cały rok i jest to najchętniej wybierana grupa docelowa dla ogłoszeniodawców.40,51% wszystkich publikowanych ogłoszeń w Q4 stanowiły oferty dla seniorów. Podobnie jak w przypadku midów, w skali roku procentowy udział ofert skierowanych do najbardziej doświadczonych specjalistów nie spadł poniżej 40%.Najmniej ofert pracy ogłoszeniodawcy wciąż kierują do początkujących adeptów branży IT. W ostatnim kwartale jedynie 9% wszystkich ofert było skierowanych właśnie do nich. W skali roku, w IV kwartale ogłoszeń skierowanych do juniorów było najwięcej (Q1 - 5,12%/ Q2 - 6,72%/ Q3 - 7,49%).Analiza opublikowanych ogłoszeń wyraźnie dowodzi, że wciąż najpopularniejszymi językami programowania w IV kwartale były JavaScript (24%), Java (21%) i Python (15%). Najmniej ofert pracy dotyczyło Ruby (1%), Scala i C (2%) oraz Swift, Kotlin i C++ (3%).Niezmiennie najwyższą pensją mogli cieszyć się specjaliści programujący w języku Scala. W IV kwartale roku zarabiali oni ponad 23 tys. PLN (ponad 1 tys. PLN więcej niż w Q1). Niewiele mniej bo 23 131 PLN stanowiły zarobki programistów posługujących się językiem Kotlin. Najmniej, bo nieco ponad 16,5 tys. PLN zarabiali specjaliści PHP, którzy w Q3 mogli liczyć na zarobki wyższe o niemal 1 tys. PLN. Z kolei w przypadku Kotlin,Python, Javascript, Typescript, Ruby, Swift zanotowano 20% wzrost wynagrodzenia.Dane wynikające z raportu inhire.io IT Market Snapshot 2021 wyraźnie wskazują, że ubiegły rok był dla branży IT owocny. Wzrosła nie tylko ilość ogłoszeń, ale także ich różnorodność oraz proponowane wynagrodzenie. Michał Gąszczyk podkreślił, że: