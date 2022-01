Premie różnych grup pracowników - w oparciu o jakie cele?

Podczas webinaru przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w IV kwartale 2021 zbadano, jakie cele premiowania wykorzystują firmy w różnych działach. Badanie przeprowadzone było wśród 75 przedstawicieli HR z firm działającym w Polsce. Głównym celem badania było sprawdzenie od jakich celów w 4 działach - produkcji, administracji, sprzedaży i IT - zależy wypłacana premia.

Premie pracowników działu administracji bazują najczęściej na celach indywidualnych jakościowych oraz ogólnofirmowych finansowych.

Specjalistom IT w badanych organizacjach najczęściej wyznacza się cele indywidualne jakościowe oraz ogólnofirmowe finansowe.

Specjaliści działu sprzedaży przeważnie premiowani są na podstawie celów ogólnofirmowych ilościowych oraz indywidualnych finansowych.

Na pytanie "Jakie cele ogólnofirmowe finansowe są wykorzystywane w Państwa organizacji?" większość ankietowanych odpowiedziała, że najczęściej wykorzystuje się zysk i przychód.

Na pytanie “Jakie cele ogólnofirmowe finansowe są wykorzystywane w Państwa organizacji?” większość ankietowanych odpowiedziała, że najczęściej wykorzystuje się zysk i przychód.Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, 11% firm mniejszych nie wykorzystuje wcale celów finansowych, wśród pozostałych najczęstszy był zysk i przychód. Zauważono także zależność, że im większa firma, tym częściej stosuje się takie cele jak koszt i marżę.W odpowiedzi na pytanie „Na jakich celach oparta jest płaca zmienna pracowników działu produkcji?” organizacje najczęściej wskazywały cele ogólnofirmowe ilościowe oraz indywidualne jakościowe.W polskich firmach płaca zmienna pracowników produkcji oparta jest w głównej mierze o cele indywidualne jakościowe i ilościowe. W organizacjach o kapitale zagranicznym większy nacisk kładzie się na cele ogólnofirmowe ilościowe i jakościowe.Premie pracowników działu administracji bazują najczęściej na celach indywidualnych jakościowych oraz ogólnofirmowych finansowych.Tak samo było w firmach o kapitale polskim, natomiast wśród zagranicznych korzystano głównie z celów ogólnofirmowych finansowych.Specjalistom IT w badanych organizacjach najczęściej wyznacza się cele indywidualne jakościowe oraz ogólnofirmowe finansowe.Z danych wynika, że firmy o kapitale zagranicznym częściej stosują cele ogólnofirmowe w przeciwieństwie do firm o kapitale polskim, które preferują cele indywidualne.W firmach zatrudniających do 200 osób w przypadku specjalistów IT nie wykorzystuje się celów indywidualnych ilościowych. W większych firmach wskaźnik ten jest często stosowany.Specjaliści działu sprzedaży przeważnie premiowani są na podstawie celów ogólnofirmowych ilościowych oraz indywidualnych finansowych.W firmach zagranicznych przeważały cele indywidualne finansowe, natomiast w polskich ogólnofirmowe ilościowe.Wraz ze wzrostem zatrudnienia można dostrzec stopniowe zwiększenie znaczenia celów zespołowych, które rzadko występują w małych firmach.Najczęściej w firmach do obliczania premii wykorzystuje się cele ogólnofirmowe finansowe, a spośród nich zysk lub przychód. Równie często firmy wykorzystują cele indywidualne jakościowe i ilościowe (np. jakość obsługi klienta, liczba błędów, czy wolumen sprzedaży).Biorąc pod uwagę różne działy w firmach, cele są dostosowywane do zakresu odpowiedzialności pracownika. W działach administracji i IT najczęściej stosowane są cele ogólnofirmowe finansowe i indywidualne jakościowe, natomiast w działach produkcji i sprzedaży większe nacisk kładzie się na cele ogólnofirmowe ilościowe i indywidualne jakościowe lub finansowe.