GUS: jak duże spadki notuje ruch graniczny?

GUS zaprezentował najświeższe podsumowanie ruchu granicznego. Okazuje się, że w ostatnich miesiącach minionego roku granice naszego kraju w obu kierunkach przekroczyło 40,5 mln osób, a na przestrzeni wszystkich 12 miesięcy - 183,6 mln osób. Nie jest zaskoczeniem, że są to wartości znacznie, bo o kilkadziesiąt procent niższe od odnotowanych rok wcześniej. GUS dokonał również analizy wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. I w tym przypadki widoczne były znaczne spadki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który z krajów miał największy udział w strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej?

Na co Polacy przekraczający granice wydali znakomitą większość swoich środków?

Jak prezentował się zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków granicy przez cudzoziemców i Polaków?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch graniczny osób (z Polski i do Polski) według odcinków granicy w IV kwartale 2020 roku W 2020 r. liczba przekroczeń granicy Polski była mniejsza niż przed rokiem o 40,0%. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Ruch graniczny

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2020 roku W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Struktura wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą według grup asortymentowych Mieszkańcy Polski, przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mały ruch graniczny cudzoziemców na granicy polsko-ukraińskiej W 2020 r. mały ruch graniczny (MRG) stanowił 12,7% przekroczeń przez cudzoziemców lądowej granicy Polski z Ukrainą. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Delimitacja obszaru oddziaływania granicy lądowej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków granicy przez cudzoziemców Zarówno cudzoziemcy, jak i Polacy przekraczający lądową granicę Polski byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zasięg oddziaływania granicy na podstawie przekroczeń odcinków granicy przez Polaków Większość, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków przekraczających lądową granicę Polski dokonywała zakupów w odległości do 50 km od granicy. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Jak donosi GUS, w 2020 r. liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 183,6 mln osób. W stosunku do poprzedniego roku odnotowano mniejszy ruch graniczny zarówno cudzoziemców (o 42,1%), jak i Polaków (o 36,9%).Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce (23,6 mld zł) oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą (13,4 mld zł) były mniejsze niż w 2019 r. odpowiednio o 47,8% i 42,7%Z analizy przedstawionej przez GUS wynika, że w IV kwartale 2020 r. liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 40,5 mln osób, z tego 53,9%, stanowili cudzoziemcy (nierezydenci) i 46,1% mieszkańcy Polski (rezydenci). Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 31,3 mln (tj. o 43,6%). Granicę Polski przekroczyło mniej zarówno cudzoziemców, jak i Polaków odpowiednio o 47,9% i 37,5%. W stosunku do kwartału poprzedniego liczba przekroczeń była również mniejsza – cudzoziemców o 30,0%, Polaków o 25,2%.W IV kwartale 2020 r. 89,9% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE); 5,2% zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej; 4,0% granicy na lotniskach i 0,9% morskiej.W strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej, największy udział miały przekroczenia odcinka granicy z Niemcami (51,8%), następnie z Czechami (24,1%), Słowacją (14,4%), Litwą (4,2%), Ukrainą (4,1%), Białorusią (1,3%) i Rosją (0,1%).Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (93,9%), na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (87,2%), a na granicy z Rosją – obywatele Rosji (76,4%).W IV kwartale 2020 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie 4,6 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w tym okresie wyniosły 2,8 mld zł. Było to odpowiednio o 55,9% i 45,2% mniej niż przed rokiem. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były również mniejsze, odpowiednio o 34,0% i o 38,9%.W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w IV kwartale 2020 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (53,8%), następnie Czechami (14,8%), z Ukrainą (13,0%), Słowacją (9,5%), Litwą (5,7%), Białorusią (3,0%) i Rosją (0,2%).W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (67,7% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski), następnie z Czechami (18,5%), Słowacją (11,0%), Litwą (2,1%), Ukrainą (0,4%), Białorusią (0,3%) oraz Rosją (0,04%).Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 82,9% swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe 12,3%, a na pozostałe wydatki (usługi) 4,6%.Mieszkańcy Polski, przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość - 55,2% wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych, na pozostałe wydatki (usługi) przeznaczyli 20,2%, a na żywność i napoje bezalkoholowe 9,1%.Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w IV kwartale 2020 r. największy odsetek wydatków poniesionych w Polsce przeznaczyli na towary nieżywnościowe – 55,2%. Znaczny udział w strukturze wydatków nierezydentów miały pozostałe wydatki (usługi) – 14,4% oraz żywność i napoje bezalkoholowe – 13,6%. Z kolei, w strukturze wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających omawianą granicę dominowały pozostałe wydatki (usługi) – 43,1%, towary nieżywnościowe stanowiły 39,1%, a na żywność i napoje bezalkoholowe Polacy przeznaczyli 14,0% swoich wydatków.Zróżnicowanie wydatków, w tym także pod względem struktury asortymentowej, występowało wśród przekraczających poszczególne odcinki granicy cudzoziemców, jak i Polaków. Związane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą Wyniki badań pokazują, że przekraczający w IV kwartale 2020 r. lądową granicę Polski, zarówno cudzoziemcy jak i Polacy, byli najczęściej mieszkańcami miejscowości zlokalizowanych w odległości do 50 km od granicy – 73,2% cudzoziemców i 71,2% Polaków, przy czym 53,1% cudzoziemców i 58,2% Polaków mieszkało w pasie do 30 km od granicy.W przypadku zewnętrznej granicy UE na terenie Polski 51,6% cudzoziemców oraz 71,5% Polaków przekraczających lądową granicę Polski mieszkało w pasie do 50 km od granicy, a w przypadku wewnętrznej granicy UE odpowiednio 75,8% i 71,2%.