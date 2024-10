Zakupy czy mieszkanie? Na co wydają cudzoziemcy w Polsce?

Najnowsze badania grupy Progres w połączeniu z opracowanym przez GUS raportem pt. "Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą" rzuca światło na zachowania konsumentów - cudzoziemców. Okazuje się, co nie jest zaskoczeniem, że najwięcej pieniędzy zostawiają w naszym kraju ci obcokrajowcy, którzy związali się z Polską na dłużej - mieszkają i pracują w naszym kraju.

Przeczytaj także: W I kw. 2022 r. Ukraińcy wydali w Polsce 650 mln zł. To niewiele

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co w największym stopniu obciąża budżet domowy cudzoziemców mieszkających w Polsce?

Jaki poziom osiągnęły ubiegłoroczne wydatki obcokrajowców w Polsce?

Na co cudzoziemcy przeznaczają swoje oszczędności?

W skrócie

Według GUS, w 2023 r. liczba osób przekraczających polską granicę (wjeżdżających i wyjeżdżających z naszego kraju) osiągnęła w sumie 285,1 mln.

Łączne wydatki cudzoziemców w Polsce sięgnęły 44,3 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 18,3% w porównaniu do 2022 roku.

Niemałe kwoty na życie w naszym kraju przeznaczają też cudzoziemcy mieszkający i pracujący nad Wisłą. Na liście wydatków, które pochłaniają największą część ich wypłaty, znajdują się kolejno – wynajem pokoju czy mieszkania, zakupy produktów tj. żywność, ubrania czy środki czystości, rachunki za media, internet czy telefon, paliwo (13%), kredyt (badanie Grupy Progres).

Około 80% respondentów na nabywanie produktów niezbędnych do życia przeznacza średnio kwotę 1500-2000 zł miesięcznie i przyznaje, że zarówno tego typu zakupy, jak i innego rodzaju wydatki wzrosły w ich przypadku ok. 10-20% w skali roku.

Z badania Grupy Progres wynika też, że wielu cudzoziemców stara się racjonalnie gospodarować swoim budżetem, a środki, które uda im się zaoszczędzić najczęściej przeznaczają na pomoc rodzinie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Krechowicz - Fotolia.com Na co wydają cudzoziemcy w Polsce? Na liście wydatków, które pochłaniają największą część ich wypłaty, znajdują się kolejno – wynajem pokoju czy mieszkania, zakupy produktów tj. żywność, ubrania czy środki czystości, rachunki za media, internet czy telefon, paliwo (13%), kredyt.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową cudzoziemców przebywających u nas na co dzień, to ich również nie ominął wzrost kosztów życia w naszym kraju. Więcej wydają na jedzenie, ale również mieszkanie, które w przypadku pracowników tymczasowych, szczególnie na początku ich pobytu w Polsce, finansuje lub współfinansuje pracodawca. Są to np. miejsca w hotelach pracowniczych. Z czasem cudzoziemcy stają się samodzielni i sami wynajmują sobie pokój czy mieszkanie, a to automatycznie wpływa na ich wydatki – mówi Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres.



Co więcej, w przypadku Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny, to otrzymywali oni ogromną pomoc od firm i państwa oraz naszych rodaków. Teraz jej skala znacząco spadła i Ukraińcy sami pokrywają wszystkie koszty życia w naszym kraju. Odczuwają je tym bardziej, gdy poduszka finansowa skończyła się, a swoje dołożyła również inflacja – dodaje Cezary Maciołek.

Według GUS, w 2023 r. liczba osób przekraczających polską granicę (wjeżdżających i wyjeżdżających z naszego kraju) osiągnęła w sumie 285,1 mln i była o 6,4% niż rok wcześniej (w 2022 roku: 268 mln). W tym 161,4 mln stanowili cudzoziemcy, a 123,6 mln Polacy (w 2022 r. było to kolejno 153,4 mln i 114,6 mln). Przeważająca część podróżujących cudzoziemców (81,1 proc.) przekraczała granicę i wracała tego samego dnia. Dla ogółu badanych obcokrajowców głównym celem pobytu w Polsce były zakupy (59,3%), zawodowo przyjeżdżało 12,2%, a tranzytem przejeżdżało 10,1%. Część osób była u nas, żeby odwiedzić rodzinę i znajomych albo odpocząć.Łączne wydatki cudzoziemców w Polsce sięgnęły 44,3 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 18,3% w porównaniu do 2022 roku. Największą część tej kwoty – 32,5 mld zł – przeznaczyli oni na zakupy (wzrost o 15,1% w porównaniu do 2022 r.), a na usługi, głównie zakwaterowanie i wyżywienie, wydali 11,8 mld zł (więcej o 28,3%). Najchętniej kupowali towary nieżywnościowe, na kwotę 22,4 mld zł, podczas gdy żywność i napoje bezalkoholowe kosztowały ich 5,7 mld zł, a alkohole i wyroby tytoniowe – 4,3 mld zł. Na każdą z tych kategorii cudzoziemcy wydali więcej niż rok wcześniej: na żywność i napoje bezalkoholowe o 18,3%, na towary nieżywnościowe o 15,4%, a na alkohol i wyroby tytoniowe o 9,7%.Średnie wydatki jednego cudzoziemca (nierezydenta) w Polsce w 2023 roku wynosiły 551 zł, podczas gdy w 2022 roku było to 494 zł. Najwięcej zostawiali nad Wisłą odwiedzający z Ukrainy (średnio 811 zł na osobę), a najmniej z Rosji (362 zł). Przekraczający granicę z krajami UE wydawali średnio 435 zł, czyli o 41,8% więcej niż średnie wydatki Polaka za granicą, które wyniosły 307 zł. Jeśli chodzi o naszych sąsiadów z UE, najwięcej średnio wydawali przyjezdni z Litwy (557 zł), a najmniej z Czech (333 zł).Jak wynika z badania Grupy Progres, niemałe kwoty na życie w naszym kraju przeznaczają też cudzoziemcy mieszkający i pracujący nad Wisłą. Na liście rzeczy, które pochłaniają największą część ich wypłaty, znajdują się kolejno – wynajem pokoju czy mieszkania (odpowiedź wskazana z listy wielokrotnego wyboru przez 66% badanych), zakupy produktów tj. żywność, ubrania czy środki czystości (60%), rachunki za media, internet czy telefon (28%), paliwo (13%), kredyt (11%). Około 80% respondentów na nabywanie produktów niezębnych do życia przeznacza średnio kwotę 1500-2000 zł miesięcznie i przyznaje, że zarówno tego typu zakupy, jak i innego rodzaju wydatki wzrosły w ich przypadku ok. 10-20% w skali roku.Z badania Grupy Progres wynika też, że wielu cudzoziemców stara się racjonalnie gospodarować swoim budżetem, a środki, które uda im się zaoszczędzić z pracy tymczasowej, najczęściej przeznaczają na pomoc rodzinie (48%), otwarcie własnej firmy (25%), planowany ślub i założenie rodziny (8%), edukację (8%), wakacyjne wyjazdy (6%).