Co Polacy myślą o WOŚP?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od 29 lat, bijąc co roku rekordy zebranych dla potrzebujących środków. Jak tę działalność postrzegają Polacy? Co myślą o WOŚP? Zbadała to Agencja Inquiry.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa w szczytnym celu. Nie dla wszystkich jednak jest to takie oczywiste. Działalność Jerzego Owsiaka skłania niektóre środowiska do krytyki. Dlatego Agencja Inquiry postanowiła sprawdzić, jak oceniają ją Polacy.Okazuje się, że w roku 2021 poparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzrosło. Obecnie aż 86% Polaków popiera WOŚP, a w roku ubiegłym takie poparcie deklarowało 77% badanych. Akcję Jerzego Owsiaka popiera aż 94% osób w wieku 25-34 lat. Nieco mniejsze, sięgające 76% poparcie, jest w grupie wiekowej 45-54 lata.Czy za tymi deklaracjami idzie czynne wsparcie Orkiestry? 83% badanych Polaków wsparło WOŚP podczas 29. finału. W jaki sposób? 52% wrzuciło pieniądze do puszek, 21% przekazało darowiznę przelewem, 17% wpłaciło pieniądze do eSkarbonki, a 14% wysłało SMSa o treści „SERCE”. 39% ankietowanych śledziło wydarzenia związane z finałem WOŚP w telewizji, a niemal co czwarty - na Facebooku (23%).Pomimo negatywnych opinii, które krążą na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak i samego Jerzego Owsiaka, Polacy w zdecydowanej większości oceniają tę inicjatywę bardzo pozytywnie. WOŚP jest utożsamiany przede wszystkim z pomocą dla dzieci oraz ogólniej - pomocą dla ludzi. Często wymieniany jest fakt kupowania sprzętu dla szpitali.Zdecydowana większość badanych uważa, że dzięki WOŚP uratowano życie lub zdrowie wielu pacjentów, przy czym 8 na 10 Polaków jest dumnych, że taka akcja ma miejsce w Polsce. Przez 3/4 respondentów WOŚP jest oceniany jako najlepsza akcja charytatywna w Polsce, a jednocześnie poparcie dla krytycznych opinii jest bardzo niskie. Co ciekawe, obecnie wizerunek WOŚP jest jeszcze silniejszy niż w 2020 r.Większość Polaków (75%) uważa także, że WOŚP powinien być wspierany przez organizacje państwowe (policja, straż pożarna, ambasady) tak, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Podobnie jak ogólne poparcie dla WOŚP, również w tej kwestii wyniki poprawiły się na korzyść Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – poparcie dla wspierania tej akcji przez Państwo wzrosło o 5 p.p.Dowodem na szeroki zasięg działalności Orkiestry może być fakt, że aż połowa ankietowanych spotkała się z naklejką czerwonego serduszka – symbolu WOŚP – podczas pobytu w szpitalu lub wizyty w przychodni.Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry, dodaje: