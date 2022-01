Polacy wspierają 30. finał WOŚP mimo pandemii

Pandemia nie powstrzyma Polaków przed zaangażowaniem się w 30. finał WOŚP - wynika z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą Inquiry. 89% rodaków planuje wesprzeć tę akcję charytatywną.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Planowane zaangażowanie Polaków w 30. finał WOŚP Najwięcej z nas wesprze WOŚP poprzez zasilenie puszek wolontariuszy – taki zamiar deklaruje 61% badanych Polaków. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jedno z takich wydarzeń, które Polaków jednoczy, a nie dzieli. Wskazuje na to fakt, że niewielkie znaczenie dla poparcia akcji ma wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy status społeczny. Badanie wyraźnie pokazuje, że nie ma znaczenia czy mamy 20 czy 60 lat, czy mieszkamy na północy czy południu Polski albo czy posiadamy dzieci czy też nie. Poziom poparcia dla WOŚP oraz zamiar aktywnego uczestnictwa w jej finale występuje w każdej grupie badanych na niezmiennie wysokim poziomie.

30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w najbliższą niedzielę 30 stycznia. Mimo pandemii Polacy deklarują zaangażowanie w tę akcję. W jakie sposób będą wspierać WOŚP?61% badanych Polaków zasili puszki wolontariuszy. Co czwarty Polak dokona przelewem wpłaty na konto Orkiestry. 21% będzie aktywnie uczestniczyć w aukcjach.O zaangażowaniu Polaków świadczy również fakt, że spora część z nas ma zamiar oglądać finał WOŚP w telewizji lub śledzić go w mediach społecznościowych. Co więcej, zamierzamy również aktywnie wspierać działania Wielkiej Orkiestry poprzez np. udostępnianie wiadomości na ten temat na naszych profilach.Nie dziwi zatem wynik mówiący, że 83% Polaków deklaruje poparcie dla WOŚP i popiera prowadzone przez nią działania. WOŚP niezmiennie cieszy się opinią najlepszej akcji charytatywnej (tak uważa ¾ badanych) w naszym kraju, a 80% Polaków jest dumnych, że tak szeroko zakrojona i wieloletnia akcja ma miejsce właśnie w Polsce.Nie słabnie również uznanie dla twórcy WOŚP – Jerzego Owsiaka, choć w mediach obserwujemy sporo kontrowersji. Mimo to badania pokazują, że Jerzy Owsiak znajduje się w czołówce rankingów najbardziej cenionych osób przez naszych Rodaków (Ranking „World’s Most Admired”; YouGov 2021). Polacy nie zgadzają się z opiniami dotyczącymi nierzetelnego wydatkowania pieniędzy zbieranych podczas finałów akcji – dla 65% z nas zarzuty te są nieuzasadnione.Warto podkreślić, że w opinii dominującej części Polaków dzięki WOŚP uratowano życie lub zdrowie wielu pacjentów, z taka opinią zgadza się 86% badanych. Co więcej, połowa dorosłych Polaków bezpośrednio zetknęła się ze sprzętem ufundowanym przez WOŚP poprzez doświadczenia osobiste lub członków rodziny.Ponadto, w opinii zdecydowanej większości z nas, instytucje publiczne takie jak ambasady, Policja czy Straż Pożarna powinny wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i nie zaprzestawać aktywnego w niej uczestnictwa (jak ma to miejsce od kilku lat). Tego zdania jest aż 73% badanych dorosłych Polaków.Agnieszka Górnicka, prezes firmy Inquiry, dodaje: