Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, Polacy bardzo szybko zmobilizowali się do pomagania uchodźcom z tego kraju. Z badania agencji Inquiry wynika, że w różnego rodzaju formy pomocy zaangażowało się trzy czwarte Polaków. W jaki sposób pomagamy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Trzy czwarte Polaków pomaga uchodźcom z Ukrainy 65 proc. Polaków uznaje pomoc Ukrainie za moralny obowiązek.

Polacy pomagają na różne sposoby. 42 proc. rodaków finansowo wspiera różnego rodzaju działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Co dziesiąty Polak pomaga w punktach zbiórek. Starsi przeważnie decydują się na wpłaty finansowe, a młodzi angażują się fizycznie.Dla 65 proc. ankietowanych pomoc uchodźcom z Ukrainy stanowi dziś moralny obowiązek. Polacy popierają także działania polityczne wymierzone przeciwko Rosji. Ponad 80 proc. pozytywnie ocenia wprowadzone wobec Rosji sankcje, ograniczenie zakupu gazu i węgla oraz wycofywanie się przez marki ze sprzedaży produktów rosyjskich. Aż 87 proc. badanych popiera też odłączenie Rosji od bankowego systemu SWIFT. Poparcie znajdują też działania takie jak zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów czy wykluczanie drużyn sportowych ze światowych rozgrywek.Agencja Inquiry zapytała Polaków również o największe obawy związane z obecną sytuacją za wschodnią granicą. Dzielą się one przede wszystkim na te dotyczące bezpieczeństwa kraju oraz kondycji polskiej gospodarki: 76 proc. obawia się dziś ataku Rosji na Polskę, a prawie połowa – działań militarnych ze strony Białorusi. Aż 71 proc. ankietowanych martwi się o kondycję polskiej gospodarki, 60 proc. niepokoi się wpływem wojny na polską walutę, a 40 proc. – konsekwencjami przyjęcia uchodźców na niespotykaną dotąd skalę.Dla polskiego społeczeństwa atak na Ukrainę oznaczał szok i wielkie wyzwanie. Jako społeczeństwo zorganizowaliśmy ogromne siły, by pomóc obywatelom Ukrainy, którzy musieli opuścić swoje domy. Każdy, nawet drobny gest maw dzisiejszych czasach znaczenie – mówi Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.Odrębne badanie przeprowadziła też firma YouGov, globalny partner agencji Inquiry, koncentrując się przede wszystkim na ocenie działań podjętych na arenie międzynarodowej. Podmioty, które Polacy obdarzają dziś największym zaufaniem jeśli chodzi o decyzje podejmowane w związku z wojną na Ukrainie, to przede wszystkim Unia Europejska (64 proc.), oraz Stany Zjednoczone (65 proc.) Pozytywnie oceniane są także działania podejmowane przez Wielką Brytanię (58 proc.) Spośród państw unijnych najbardziej krytycznie ocenione zostały Niemcy, których decyzjom ufa jedynie niespełna 30 proc. ankietowanych nad Wisłą.