Cyberprzestęptwa: bezpieczeństwo zakupów online zagrożone

Santander Consumer Bank prezentuje wyniki badania „Polaków Portfel Własny: Bezpieczeństwo na e-zakupach 2022”. Wnioski z niego płynące mogą napawać niepokojem - znaczne grono Polaków przyznaje, że na własnej skórze doświadczyło cyberprzestępstwa bądź zna jego ofiarę. To najlepszy dowód na to, że nad naszym bezpieczeństwem w internecie trzeba jeszcze popracować.

Bezpieczeństwo zakupów online zagrożone Co trzeci Polak zetknął się z cyberprzestępstwem bezpośrednio lub przez bliską mu osobę.

Obecnie kwestia cyberbezpieczeństwa powinna być dla nas tym bardziej istotna w związku z sytuacją na Ukrainie, ponieważ liczba cyberataków może być jeszcze większa - mówi Patryk Perliński, Departament Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku. – Tymczasem z badania banku wynika, że nad naszym bezpieczeństwem w sieci przydałoby się popracować. 63 proc. ankietowanych używa programu antywirusowego, a 54 proc. posługuje się silnym hasłem ze znakami specjalnymi. Do tego 48 proc. nie korzysta z nieznanych sieci WiFi, przez które nasze dane mogą wpaść w ręce oszustów np. gdy połączeni z nimi logujemy się do poczty czy do sklepu internetowego. Może się to stać źródłem poważnych problemów, w tym przejęcia cyfrowej tożsamości. Mając na uwadze powagę tego zagrożenia, zdecydowanie więcej Polaków powinno zainteresować się różnymi sposobami zachowania bezpieczeństwa w internecie.

Najczęściej cyberprzestępstwa dotyczyły nieotrzymania towaru po zapłacie

Liczba cyberprzestępstw rośnie z roku na rok. Tylko w 2021 na listę ostrzeżeń CERT Polska zostało dodanych 33 tys. domen, a dzięki współpracy z korzystającymi z niej operatorami telekomunikacyjnymi udało się powstrzymać ok. 4 milionów prób wejścia na strony wyłudzające dane. Rosnącą liczbę oszustw w internecie widać również po odpowiedziach ankietowanych Santander Consumer Banku.Już co trzeci Polak wspomina, że on sam lub bliska mu osoba padła ofiarą ataku cyberprzestępców (31 proc.). Dotyczy to ponad 40 proc. osób w grupie wiekowej 30-39 oraz 40-49 (kolejno 42 i 41 proc.), absolwentów uczelni wyższych (39 proc. w porównaniu do 21 proc. ankietowanych z wykształceniem podstawowym lub zawodowym) oraz najlepiej zarabiających. W gronie respondentów z pensją w granicach 5 000 – 6999 zł i 7 000 zł lub więcej na rękę bezpośrednio lub przez bliską osobę z cyberatakiem zetknęło się kolejno 44 i 43 proc. badanych.W przypadku ochrony danych w sieci najłatwiej przychodzi nam nieotwieranie e-maili z podejrzanymi linkami (tak broni się 78 proc. respondentów badania). Dobrą wiadomością jest to, że coraz więcej z nas zaczyna też uważać na to co udostępnia w sieci (58 proc.). Widać jednak, że bardziej aktywizujące działania sprawiają Polakom problem. Tylko co czwarty z nas zmienia hasło do konta, a co jedenasty korzysta z sieci VPN zapewniającej połączenie przez bezpieczny, szyfrowany tunel, a co za tym idzie ochronę naszej prywatności.Według danych zebranych przez Santander Consumer Bank, najwięcej Polaków bezpośrednio lub przez bliską osobę zetknęło się z przestępstwem polegającym na nieotrzymaniu towaru po zapłacie (26 proc.). Co piąty spotkał się z fałszywym mailem lub kradzieżą danych z karty debetowej lub kredytowej (kolejno 21 i 20 proc.). Ponadto co szósty zetknął się z przejęciem konta na profilu społecznościowym (15 proc.). Trochę mniejszego odsetka dotyczyło opanowanie przez osobę trzecią ich poczty elektronicznej (9 proc.). Rzadziej ankietowani stykali się z kradzieżą wrażliwych danych osobowych np. numeru PESEL (7 proc.).