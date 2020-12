5 zasad bezpiecznych zakupów świątecznych w sieci

Polacy coraz chętniej robią zakupy w internecie. Także te świąteczne. W tym roku skłoniła ich do tego dodatkowo pandemia COVID-19. Zakupy internetowe w porównaniu z tymi stacjonarnymi wydają się nam w tych trudnych czasach bezpieczniejsze. Czy aby na pewno takie są? Eksperci Sophos podpowiadają, o czym należy pamiętać podczas świątecznych zakupów w sieci.

Prawie każdy z nas spodziewa się teraz przesyłki, przez co tracimy czujność i stajemy się łatwym celem. Cyberprzestępcy podszywają się pod firmy kurierskie i straszą opóźnieniami lub nawet zawieszeniem dostawy, aby zachęcić do kliknięcia w link i śledzenia „paczki”. Rozsyłają też „faktury” za zakupy zawierające złośliwy kod i wyłudzają dane poprzez fałszywe aplikacje bankowe czy serwisy z płatnościami. Podczas takiej oszukańczej transakcji, rzekomo związanej np. z dodatkową opłatą za przesyłkę, tak naprawdę ofiara zatwierdza dodanie odbiorcy przelewu do listy zaufanych. Jeżeli jednocześnie przestępca przechwyci dane logowania, to może wykonać serię przelewów i wyprowadzić pieniądze z konta bez konieczności dodatkowej autoryzacji. W Internecie obecne są też fałszywe strony rejestrowane pod domeną niemal identyczną jak prawdziwe sklepy – ostrzega Łukasz Formas, kierownik zespołu inżynierów w firmie Sophos.

Eksperci Sophos prezentują 5 podstawowych zasad podczas robienia świątecznych zakupów w sieci:

1. Uwaga na podejrzane wiadomości i linki

2. Aplikacje tylko ze sprawdzonych źródeł

3. Aktualizacje i ochrona nie tylko na komputerze

4. Sprawdzanie adresu URL

5. Różne hasła i karta pre-paid

Na korzystających z zakupów internetowych czyha wiele niebezpieczeństw. Zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy kupujemy więcej, pod presją czasu i polujemy na okazje. Cyberprzestępcy tylko na to czekają. Nieuwaga czy lekceważenie pewnych zasad może nas kosztować utratę pieniędzy albo danych osobowych.Nie należy klikać niczego „na wszelki wypadek”, szczególnie w wiadomościach, o które nie prosiliśmy – dotyczy to również linków przesyłanych przez SMS-y i komunikatory. Podejrzenia powinny wzbudzić wszelkie prośby o podanie danych logowania czy o zmianę hasła. Także błędy językowe w treści, zastępowanie liter cyframi w adresach stron internetowych czy podwójne rozszerzenia załączników (np. pdf.exe) zazwyczaj wskazują na oszustwo. Bezpieczniej jest sprawdzić status przesyłki czy transakcji samodzielnie – wejść na właściwą stronę sklepu lub firmy kurierskiej i wpisać tam numer identyfikacyjny.Wszystkie pobierane aplikacje, nie tylko te bankowe, powinny pochodzić ze sprawdzonych i zaufanych źródeł. Nigdy nie należy też instalować programów, do których link dostaliśmy SMS-em czy przez reklamę w sieci. Przed pobraniem aplikacji warto sprawdzić czy rzeczywiście pochodzi ona ze strony internetowej banku. Czujność powinny wzbudzić też prośby o wpisanie pełnych danych logowania zamiast numeru PIN.Użytkownicy często zakładają, że antywirus jest potrzebny wyłącznie na komputerze, jednak warto korzystać z pakietów przeznaczonych także dla urządzeń mobilnych. Bezpieczeństwo bankowości zapewnią m.in. programy ochrony Internetu z funkcją bezpiecznej przeglądarki. Uniemożliwia ona nawiązanie połączenia z innymi witrynami na czas prowadzenia transakcji bankowych. Równie ważne jest aktualizowanie wszystkich systemów oraz aplikacji, także na telefonach. Pomaga to łatać luki w zabezpieczeniach, które mogą wykorzystywać przestępcy.Zielona kłódka i skrót „HTTPS” na początku adresu informują, że komunikacja do strony jest szyfrowana, a niekoniecznie, że jest bezpieczna. Obecnie z szyfrowania, dzięki któremu można zobaczyć te oznaczenia, korzysta również wielu przestępców. Dlatego trzeba dokładnie sprawdzać cały adres strony, najlepiej na ekranie komputera. Pasek adresu jest tam znacznie szerszy i lepiej widoczny niż w telefonie, na którym łatwo przeoczyć literówki. To ważne, ponieważ oszuści rejestrują domeny niemal identyczne jak prawdziwe sklepy (np. zmieniają jedną literę), licząc na „złapanie” nieuważnych.Gdy cyberprzestępcy zdobędą dane logowania do jednego konta, natychmiast wypróbowują je na innych, należących do tego samego użytkownika. Dlatego nie należy używać tego samego hasła w kilku serwisach – dotyczy to szczególnie bankowości internetowej. Pamiętajmy też, aby nigdy nie wysyłać e-mailem danych karty kredytowej, nawet jeśli prosi o to sprawdzony sprzedawca. Taka wiadomość łatwo może zostać przechwycona przez cyberprzestępców. Warto zastanowić się nad skorzystaniem z kart prepaid przeznaczonych tylko do zakupów w sieci. W najgorszym wypadku utracona zostanie wtedy kwota, którą zasilimy taką kartę, a nie wszystkie oszczędności z konta bankowego.Jeśli już padniemy ofiarą przestępcy nie panikujmy, ale jak najszybciej zgłośmy sprawę w swoim banku oraz zmieńmy hasło do konta. Warto też pamiętać o regularnym wykonywaniu kopii zapasowych danych ze wszystkich urządzeń. Dzięki temu nawet jeśli pliki zostaną zaszyfrowane podczas ataku ransomware, nadal będzie można korzystać z ich kopii.