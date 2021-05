Gospodarka Unii Europejskiej powraca na ścieżkę wzrostu

Wiosenne prognozy gospodarcze przewidują, że gospodarka unijna urośnie w roku 2021 o 4,2 proc., a w roku 2022 - o 4,4 proc. Prognozy dla strefy euro zakładają 4,3 proc. wzrost w tym roku i 4,4 proc. w przyszłym. Przewiduje się, że do końca 2022 r. wskaźniki gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich powinny powrócić do poziomów sprzed kryzysu.

Gospodarka powraca na ścieżkę wzrostu, w miarę jak rośnie liczba wykonanych szczepień i rozluźniane są obostrzenia

Gospodarka powraca na ścieżkę wzrostu, w miarę jak rośnie liczba wykonanych szczepień i rozluźniane są obostrzenia.

Inflacja

Sytuacja na rynku pracy powoli się poprawia

Dług publiczny osiągnie poziom szczytowy w 2021 r.

Ryzyko towarzyszące perspektywom gospodarczym jest nadal wysokie, ale zostało już w dużej mierze zrównoważone

Pandemia COVID-19, z którą świat zmaga się od ponad roku, miała negatywny wpływ na gospodarkę. W ubiegłym roku gospodarka UE skurczyła się o 6,1 proc., a gospodarka strefy euro – o 6,6 proc. Co gorsza niektóre sektory nadal ponoszą straty, w związku z ograniczeniami w ich działalności.Ożywienie gospodarcze w Europie, które rozpoczęło się latem ubiegłego roku, zatrzymało się w czwartym kwartale 2020 r. i w pierwszym kwartale 2021 r. z powodu wprowadzenia nowych środków w zakresie zdrowia publicznego, mających ograniczyć wzrost liczby przypadków COVID-19.Tempo ożywienia powinno obecnie wzrosnąć wraz z coraz większą liczbą osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 i luzowaniem obostrzeń. Odbicie to będzie napędzane spożyciem prywatnym, inwestycjami i rosnącym popytem na eksport z UE ze strony umacniającej się gospodarki światowej.W 2022 r. inwestycje publiczne mierzone jako odsetek PKB mają osiągnąć najwyższy poziom od ponad dziesięciu lat. Motorem tego wzrostu będzie Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) – będący kluczowym elementem inicjatywy NextGenerationEU.Na początku tego roku inflacja gwałtownie wzrosła ze względu na wzrost cen energii oraz szereg czynników technicznych o charakterze tymczasowym, takich jak roczna korekta wag przypisanych towarom i usługom w koszyku konsumpcyjnym stosowanym do obliczania inflacji. Zauważalny skutek miało również wycofanie obniżki VAT i wprowadzenie podatku od emisji dwutlenku węgla w Niemczech.W ciągu tego roku inflacja będzie podlegała znacznym wahaniom, gdyż zakładane ceny energii i zmiany stawek VAT generują widoczne zmiany w poziomie cen w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.Przewiduje się, że inflacja w Unii wyniesie 1,9 proc. w 2021 r. i 1,5 proc. w 2022 r. Dla strefy euro prognoza ta przewiduje inflację na poziomie 1,7 proc. w 2021 r. oraz 1,3 proc. w 2022 r.Po początkowych trudnościach spowodowanych pandemią powoli poprawiają się także warunki panujące na rynku pracy. Zatrudnienie wzrosło w drugiej połowie 2020 r., a stopy bezrobocia spadły po osiągnięciu szczytowego poziomu w większości państw członkowskich.Publiczne systemy wsparcia, m.in. te, które zasiliła Unia za pośrednictwem SURE, zapobiegły dramatycznemu wzrostowi stóp bezrobocia. Potrzeba jednak czasu, aby sytuacja na rynku pracy całkowicie się unormowała – przedsiębiorstwa nadal mają margines pozwalający na wydłużenie czasu pracy obecnych pracowników, zanim konieczne będzie zatrudnienie nowych osób.Przewiduje się, że stopa bezrobocia w UE wyniesie 7,6 proc. w 2021 r. i 7 proc. w 2022 r. W strefie euro natomiast wyniesie ona 8,4 proc. w 2021 r. i 7,8 proc. w 2022 r. Wskaźniki te są nadal wyższe niż przed kryzysem.Wsparcie publiczne dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw odegrało ważną rolę w łagodzeniu skutków pandemii dla gospodarki, ale doprowadziło do wzrostu zadłużenia państw członkowskich.Łączny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie w tym roku o około pół punktu procentowego – do 7,5 proc. PKB w UE, zaś w strefie euro – o około trzy czwarte punktu procentowego, do 8 proc. PKB. Przewiduje się, że w 2021 r. deficyt we wszystkich państwach członkowskich, z wyjątkiem Danii i Luksemburga, wyniesie ponad 3 proc. PKB.Do 2022 r. łączny deficyt budżetowy ma jednak zmniejszyć się o połowę – do poziomu nieco poniżej 4 proc., tak w UE, jak i w strefie euro. Przewidywane jest także znaczne zmniejszenie liczby państw członkowskich, w których deficyt przekracza 3 proc. PKB.Relacja długu publicznego do PKB w UE osiągnie w tym roku najwyższy poziom (94 proc.), a następnie nieznacznie spadnie – do 93 proc. w 2022 r. Zgodnie z prognozą wskaźnik zadłużenia w strefie euro będzie kształtował się podobnie: w tym roku wzrośnie do 102 proc., a następnie nieznacznie spadnie do 101 proc. w 2022 r.Ryzyko związane z perspektywami gospodarczymi jest wysokie i takie pozostanie tak długo, jak długo pandemia COVID-19 będzie wywierać wpływ na gospodarkę.Zmiany w zakresie sytuacji epidemiologicznej, a także wydajność i skuteczność programów szczepień mogą okazać się lepsze lub gorsze, niż zakładano w centralnym scenariuszu obecnej prognozy.Możliwe jest zarówno niedoszacowanie skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji, jak również niedoszacowanie gotowości konsumentów do utrzymania wysokiego poziomu oszczędności ostrożnościowych.Kolejny czynnik związany jest ze wsparciem rządowym – gdyby zostało ono wycofane przedwcześnie, mogłoby to zagrozić ożywieniu gospodarczemu. Z drugiej strony zbyt późne wycofanie środków wsparcia może doprowadzić do zakłóceń na rynku i powstawania barier utrudniających opuszczenie rynku przez nierentowne przedsiębiorstwa.Wpływ trudnej sytuacji przedsiębiorstw na rynek pracy i sektor finansowy może okazać się większy, niż przewidywano.Równocześnie silny wzrost gospodarczy w skali globalnej, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, może mieć korzystniejszy wpływ na gospodarkę europejską, niż oczekiwano. Silniejszy wzrost w USA może jednak zwiększyć rentowność amerykańskich obligacji skarbowych, co z kolei mogłoby wywołać nieuporządkowane korekty na rynkach finansowych, które w szczególności dotknęłyby gospodarki rynków wschodzących, charakteryzujące się wysokim poziomem zadłużenia w walutach obcych.