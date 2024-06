Aplikacja Ratunek od Plusa dla użytkowników wszystkich sieci komórkowych

Rozpoczęły się wakacje. Aby czas letnich wyjazdów był bezpieczny, Plus stworzył we współpracy ze służbami ratunkowymi Aplikację Ratunek. Jest ona dostępna dla użytkowników wszystkich sieci komórkowych.

Przeczytaj także: Plusoczytelnia już dostępna na urządzenia mobilne

Aplikacja „Ratunek” – trzy kliknięcia ratujące życie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aplikacja Ratunek Aplikacja Ratunek jest dostępna dla użytkowników wszystkich sieci komórkowych.

Przeczytaj także: uBezpiecz samochód w 5 minut w Plusie

Plus od ponad 20 lat wspiera ochotnicze służby ratownicze – TOPR, GOPR, WOPR i MOPR finansując szkolenia, oferując sprzęt ratunkowy oraz wsparcie technologiczne na wielu płaszczyznach. Dzięki tej współpracy powstał Zintegrowany System Ratownictwa, który monitoruje najczęściej odwiedzane regiony turystyczne i umożliwia komunikację z ratownikami.Plus wraz ze służbami ratowniczymi stworzył aplikację, która zwiększa bezpieczeństwo, nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Aplikacja Ratunek poza tym, że wysyła sygnał SOS, udostępnia także ratownikom lokalizację potrzebującego pomocy oraz aktualny stan baterii telefonu. Najważniejszą jej zaletą jest bezpośrednie połączenie z najbliższym Centrum Koordynacji, co gwarantuje szybkie i skuteczne wdrożenie działań ratunkowych. Wystarczą tylko 3 kliknięcia, aby uratować komuś życie. Dyspozytorzy, przyjmując zgłoszenie, mają również dostęp do informacji na temat stanu zdrowia osoby poszkodowanej, jeśli takie dane zostały podane w aplikacji. To cenne szczegóły, które mogą wpłynąć na podejmowanie decyzji w trakcie akcji ratunkowej.Aplikacja Ratunek jest dostępna dla użytkowników wszystkich sieci komórkowych. Ta inicjatywa Plusa i współpraca z ratownikami pokazuje, jak technologia może być wykorzystywana do wspierania bezpieczeństwa i ratowania życia.Aplikację Ratunek można pobrać zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS.Oprócz aplikacji warto znać i zapisać dwa dedykowane numery ratunkowe do Centrów Koordynacji Ratownictwa, zarówno wodnego – 601 100 100, jak i górskiego – 601 100 300. Są dostępne przez cały rok, 24 godziny na dobę. Należy jednak pamiętać, że są to numery alarmowe i powinny być używane jedynie w przypadku zagrożenia. Nieuzasadnione blokowanie linii alarmowej, może uniemożliwić kontakt z ratownikami osobom, które w tym czasie mogą potrzebować pilnej pomocy.