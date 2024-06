Cyberprzestępczość przybiera różne formy, od wirusów po zaawansowane malware. Zagrożone są nasze smartfony, komputery i inne urządzenia z dostępem do internetu. Ochrona naszych danych staje się priorytetem. O bezpieczeństwo w sieci pomogą nam zadbać programy antywirusowe. Eksperci G DATA wyjaśniają, jak działają antywirusy i jak pomagają w zwalczaniu cyberzagrożeń.

Jak działają antywirusy? Antywirusy porównują pliki na naszym urządzeniu z bazą danych znanych sygnatur złośliwego oprogramowania. Jeśli plik pasuje do któregoś z tych podpisów, zostaje uznany za zainfekowany.

Jak antywirusy rozpoznają złośliwe oprogramowanie?

1. Bazy sygnatur

2. Heurystyka

3. Czarna lista adresów URL

4. Aktualizacje definicji

Aby zachować najwyższy poziom ochrony, niezbędne jest regularne aktualizowanie naszych rozwiązań oraz świadome korzystanie z urządzeń przez naszych użytkowników. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie skutecznej obrony przed zagrożeniami, ale także edukacja naszych klientów, aby mogli świadomie chronić swoje dane i systemy. - mówi Robert Dziemianko, Marketing Manager G DATA Software.

Podstawową funkcją antywirusów jest skanowanie systemu w poszukiwaniu potencjalnie niebezpiecznych plików. Mogą one przeszukiwać zarówno pliki na dysku twardym, jak i te przesyłane przez internet czy otrzymywane za pośrednictwem poczty elektronicznej czy komunikatorów. W trakcie skanowania, antywirusy porównują znane wzorce złośliwego oprogramowania (takie jak wirusy, trojany, robaki) z plikami na naszym urządzeniu. Jeśli zostanie znaleziony zgodny wzorzec, program antywirusowy podejmuje odpowiednie działania, takie jak izolacja pliku, jego usunięcie lub podanie powiadomienia użytkownikowi.Oprócz skanowania, antywirusy często oferują również funkcje ochrony w czasie rzeczywistym. Działa to w ten sposób, że program stale monitoruje aktywność urządzenia, blokując podejrzane działania, takie jak próby uruchomienia złośliwego oprogramowania czy dostęp do podejrzanych stron internetowych. Dzięki temu, nawet jeśli wirus próbuje się zainstalować na naszym urządzeniu, antywirus może go zatrzymać jeszcze przed wykonaniem jakiejkolwiek szkody.Korzystają one z różnych metod, w tym:Antywirusy porównują pliki na naszym urządzeniu z bazą danych znanych sygnatur złośliwego oprogramowania. Jeśli plik pasuje do któregoś z tych podpisów, zostaje uznany za zainfekowany.Ta metoda pozwala antywirusom wykrywać nowe, nieznane wcześniej wirusy poprzez analizę ich cech i zachowań. Heurystyka wykorzystuje między innymi analizę behawioralną, która monitoruje zachowanie plików, szukając podejrzanych aktywności, takich jak próby zmiany kluczowych ustawień systemu czy próby dostępu do poufnych danych.Antywirusy mogą blokować dostęp do stron internetowych uznanych za niebezpieczne lub zawierające złośliwe oprogramowanie.Aby być skutecznym, program antywirusowy musi regularnie aktualizować swoją bazę danych sygnatur i definicji złośliwego oprogramowania. Dzięki temu jest w stanie rozpoznawać najnowsze zagrożenia.Antywirusy są niezwykle ważnym narzędziem w walce z cyberprzestępczością, zapewniając nam bezpieczeństwo w dzisiejszym cyfrowym świecie.Warto jednak pamiętać, że żaden program antywirusowy nie jest w stanie zapewnić 100% ochrony przed cyberzagrożeniami. Dlatego ważne stosowania także innych środków ostrożności, takich jak unikanie podejrzanych stron internetowych, nieklikanie w podejrzane linki czy nieotwieranie załączników w mailach od nieznanych nadawców.