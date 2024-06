Elements Identity Security od WithSecure chroni przed cyberatakami wymierzonymi w tożsamość

WithSecure wprowadza do oferty narzędzie do wykrywania ataków wykorzystujących naruszenia tożsamości. WithSecure Elements Extended Detection and Response (XDR) zostało wzbogacone o Identity Security. Umożliwi ono ochronę pracowników hybrydowych przed rosnącą falą ataków polegających na podszywaniu się pod użytkowników czy ataków na platformy do pracy zespołowej i inne aplikacje w chmurze.

Przeczytaj także: Na cyberataki i kradzież tożsamości podatny jest już każdy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Elements Identity Security od WithSecure chroni pracowników przed nowymi trendami cyberataków Rozwiązanie wykrywa skompromitowane tożsamości, identyfikując użytkowników o wysokim stopniu ryzyka i sesje, w których skradzione dane uwierzytelniające były wykorzystywane do uzyskania dostępu do Microsoft 365 lub innych platform chmurowych.

Możemy spodziewać się wzrostu liczby ataków ukierunkowanych na tożsamość. Niektóre z nich mogą być bardziej wyrafinowane, np. zaawansowany i dopracowany phishing typu Adversary-in-the-Middle. Oczekuje się również, że złożoność takich ataków będzie rosła wraz z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – wskazuje Diego Fuschini, Head of Managed Detection and Incident & Response Operations w WithSecure.

Oprócz zapewniania zaawansowanej ochrony dla urządzeń końcowych, poczty elektronicznej i innych usług chmurowych, WithSecure Elements XDR wykrywa zagrożenia związane z tożsamością. Identyfikuje narażonych na atak użytkowników rozwiązania Microsoft Entra ID, wykorzystywanego do uzyskiwania dostępu do Microsoft 365 i innych usług. Ma to kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia nowoczesnych systemów informatycznych przed całą gamą zaawansowanych zagrożeń, na które narażone są firmy.Według Gartnera, ataki na infrastrukturę tożsamości są powszechnym zjawiskiem, a zabezpieczenie jej jest krytycznym działaniem zespołów ds. cyberbezpieczeństwa w firmach. Inne badanie przeprowadzone przez The Identity Defined Alliance wykazało, że w ciągu ostatniego roku aż 90% firm odnotowało incydenty związane z naruszeniem tożsamości.Wraz z nasilającymi się cyberatakami wymierzonymi w tożsamości użytkowników, ważne jest, aby nie tylko o nich wiedzieć, ale także aktywnie im przeciwdziałać. Tradycyjne oprogramowanie Endpoint Detection Response (EDR) nie zapewnia pełnego spektrum kontroli w tym obszarze, dlatego niezbędna jest w inwestycja w rozwiązania poszerzone, takie jak XDR.WithSecure Elements Identity Security wykrywa skompromitowane tożsamości, identyfikując użytkowników o wysokim stopniu ryzyka i sesje, w których skradzione dane uwierzytelniające były wykorzystywane do uzyskania dostępu do Microsoft 365 lub innych platform chmurowych. Narzędzie identyfikuje również techniki, które wspierają ataki, takie jak podejrzane przypisywanie ról użytkowników i modyfikacje uprawnień.WithSecure Elements XDR zapewnia dogłębną ochronę dzięki wykrywaniu ataku na wszystkich etapach jego występowania. Wspiera zespoły ds. cyberbezpieczeństwa zarówno podczas prób wdarcia się do infrastruktury przez zaawansowane wiadomości phishingowe, jak i w przypadkach udzielania nieuprawnionego dostępu do systemów. Narzędzie chroni również przed przypadkowym podaniem cyberprzestępcom nazw użytkowników, haseł, jak również przejęciem kontroli nad monitami o uwierzytelnianiu dwuskładnikowym.Wśród korzyści, jakie zapewnia WithSecure Elements XDR, warto wyróżnić monitorowanie nowoczesnej infrastruktury IT za pomocą narzędzi szybkiego wykrywania zagrożeń bazujących na sztucznej inteligencji, analizę i reagowanie na zagrożenia z uwzględnieniem szerokiego kontekstu oraz dostęp do elastycznych i całodobowych usług.Rozszerzona ochrona przed zagrożeniami w postaci modułu WithSecure Elements XDR jest dostępna od 28 maja 2024 r.Więcej informacji o tym rozwiązaniu dostępnych jest na stronie www.withsecure.com/is.