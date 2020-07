Telefony myPhone Rumba 2 i Twist 2

myPhone wprowadza na rynek nowe telefony z klapką. myPhone Rumba 2 i Twist 2 mają 2,4” ekrany i są łatwe w obsłudze. Kosztują odpowiednio 159 zł i 119 zł. Co oferują i czym się różnią?

myPhone Rumba 2

myPhone Twist 2

myPhone Rumba 2 jest elegancki, utrzymany w kolorze głębokiej czerni ze srebrnymi ramkami. Ma dwa niezależne ekrany: główny, kolorowy ekran 2,4” oraz drugi 1,44’’, z którego dowiemy się o nieodebranych połączeniach, SMS-ach czy godzinie, bez konieczności otwierania klapki. Telefon posiada też duże klawisze dla wygodnej obsługi oraz baterię o pojemności 800 mAh zapewniającą do 12 dni działania w stanie czuwania lub do 4 godzin ciągłych rozmów. Ładowanie akumulatora w telefonie ułatwia stacja dokująca, lecz można ładować go również w sposób tradycyjny - za pomocą kabla i dwustronnego złącza USB. Ponadto, Rumba 2 został wyposażony również w aparat fotograficzny, a także fotokontakty oraz programowalny przycisk bezpieczeństwa SOS. Funkcjonalność telefonu zwiększają również: Bluetooth, MP3 i latarka.myPhone Twist 2 to telefon zbliżony pod kątem funkcji do Rumby 2, lecz utrzymany w innej stylistyce. Dostępny jest w kolorze granatowym i ma bardziej obłe kształty. Ma kolorowy ekran 2,4”, a do tego dużą, wygodną klawiaturę wraz z programowalnymi klawiszami M1 i M2 pozwalającymi przypisać do nich kontakty dla ich szybkiego wybrania. myPhone Twist 2 podobnie jak Rumba 2 posiada akumulator o pojemności 800 mAh zapewniający do 12 dni działania w stanie czuwania lub do 4 godzin ciągłych rozmów. Ponadto, także wyposażony jest stację ładującą, programowalny przycisk SOS, Bluetooth i latarkę. Oferuje też DualSIM, co umożliwia korzystanie z dwóch numerów na jednym urządzeniu jednocześnie.