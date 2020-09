Nowy Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Firma Samsung zaprezentowała składany smartfon Galaxy Z Fold2 5G. Urządzenie łączy w sobie odważny design i zaawansowane rozwiązania technologiczne. Zewnętrzny wyświetlacz ma 6,2 cala, a ekran główny 7,6 cala. Smartfon jest wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh z funkcją szybkiego ładowania.

Galaxy Z Fold2 5G wyróżnia się eleganckim i spójnym wyglądem. Zastosowane w nim zawiasy Hideaway pozwalają na postawienie smartfonu i korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji oferowanych w trybie Flex. W szczelinie między korpusem a obudową zawiasu zastosowano specjalną technologię (sweeper technology), która blokuje cząsteczki kurzu i brudu. Zastosowany w Galaxy Z Fold2 5G zawias Hideaway charakteryzuje się zmodyfikowanym składem włókien i ich regulowaną gęstością.Smartfon Galaxy Z Fold2 5G ma wyświetlacz zewnętrzny Infinity-O, o wymiarach 6,2 cala. Korzystając z niego można sprawdzić wiadomości e-mail, przeglądać ulubione treści, bez konieczności rozkładania całego urządzenia. Po rozłożeniu smartfonu mamy do dyspozycji ekran główny o przekątnej 7,6 cala, zmniejszonych ramkach oraz przednim aparacie pozbawionym wycięć. Częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, zapewnia łatwe przewijanie treści oraz niezakłócone granie. Galaxy Z Fold2 5G jest również doskonale wyposażony pod kątem dynamicznego dźwięku. Dzięki zastosowaniu podwójnych głośników, wzmocniono w nim dźwięk stereo i czystość brzmienia.Galaxy Z Fold2 5G ma 64-bitowy ośmiordzeniowy procesor, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej i pracuje pod kontrolą Android 10.Galaxy Z Fold2 łączy tryb Flex z aplikacją Continuity dając jeszcze większe możliwości wykorzystania urządzenia i przekraczając granice między ekranem zewnętrznym, a głównym wyświetlaczem. Zastosowanie tak elastycznych rozwiązań pozwala na tworzenie lub oglądanie treści dostosowanych do preferencji użytkownika, zarówno gdy urządzenie jest złożone, jak i po jego rozłożeniu.Dzięki trybowi Flex rejestrowanie treści i przeglądanie ich w czasie rzeczywistym jest teraz łatwiejsze. Wykorzystując tryb Capture View Mode, nie musimy wychodzić z trybu aparatu. Możemy zobaczyć zrobione przed chwilą zdjęcie lub film, albo pięć ostatnich ujęć w dolnej części telefonu, a podgląd kolejnego zdjęcia będzie widoczny w górnej części. Możemy także skorzystać z opcji automatycznego kadrowania.Korzystając w tym samym czasie z ekranu głównego i zewnętrznego zyskujesz podwójny podgląd, więc obie strony mogą jednocześnie zobaczyć rejestrowane treści. Co więcej, dzięki elastyczności Galaxy Z Fold2 5G, możesz robić wysokiej jakości selfie korzystając z tylnych aparatów oraz zewnętrznego wyświetlacza, który działa jak wizjer.Aparat w Galaxy Z Fold2 5G zapewnia wysoki poziom jakości i kontroli nad ujęciami, wykorzystując tryby Pro Video mode, Single Take, Bright Night i Night Mode.Galaxy Z Fold2 5G łączy wydajność mobilnych urządzeń nowej generacji z zaawansowanymi możliwościami multitaskingu.Układem ekranu możemy sterować korzystając z funkcji Multi-Active Window. Możemy otworzyć kilka plików wyświetlanych obok siebie. Ulepszona funkcja Multi-Window Tray pozwoli uruchomić kilka aplikacji w tym samym czasie, a jeszcze większą wygodę użytkowania zapewni integracja aplikacji Pair oraz Edge Panel. Opcja przeciągnij i upuść pozwala na przeciągnięcie tekstu, zdjęć oraz dokumentów z jednej aplikacji do drugiej. Możemy także wykonać zdjęcie ekranu w jednej z aplikacji i w oka mgnieniu przenieść je do kolejnej, dzięki opcji Split Screen Capture.Możemy poprawić jakość działania ulubionych aplikacji, w tym Gmail, YouTube i Spotify. Możemy uzyć ekranu głównego z aplikacjami pakietu Office na platformie Microsoft 365, aby móc działać jak na tablecie. Możemy używać Microsoft Outlook, wyświetlając w tym samym czasie widok skrzynki odbiorczej po lewej stronie i bieżące konwersacje. Będziemy pracować na dokumentach Word, arkuszach kalkulacyjnych Excel lub prezentacjach PowerPoint z układami pasków narzędzi dokładnie takimi, jak w komputerze.Galaxy Z Fold2 ma baterię o pojemności 4500 mAh i możliwość superszybkiego ładowania. Galaxy Z Fold2 5G zapewnia bezprzewodowe połączenie z Samsung DeX, które umożliwia pracę na stanowisku pozbawionym bałaganu i plątaniny kabli. Z kolei zintegrowana z urządzeniem technologia UWB (Ultra Wide Band), pozwala szybko i łatwo udostępniać pliki, zdjęcia lub filmy za pomocą funkcji Nearby Share.Galaxy Z Fold2 będzie dostępny od 18 września 2020 w kolorach klasycznej czerni i szlachetnej miedzi. Jego sprzedaż ruszy w 50 krajach, wliczając takie państwa jak Stany Zjednoczone i Korea. W przedsprzedaży model będzie można zakupić od 1 września 2020 w wybranych miejscach w Stanach Zjednoczonych i Europie.