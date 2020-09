Oferta Orange Flex jest teraz dostępna dla małych firm. Ich właściciele mogą pobrać aplikację na smartfon, aktywować w niej ofertę i swobodnie korzystać z planów komórkowych. Wszystkie koszty zostaną wyszczególnione na fakturze. Za pierwszy miesiąc przedsiębiorcy zapłacą tylko 1 zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Orange Flex dla firm Przedsiębiorcy mogą wypróbować ofertę przez pierwszy miesiąc tylko za 1 zł.

Być szefem w Orange Flex

Korzyści dla Twojej firmy w Orange Flex

Orange Flex swoją ofertę Planu komórkowego dla Firm w aplikacji, kieruje do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.Każdy Plan we Flexie to nielimitowane minuty, SMSy i MMSy w Polsce i w roamingu w UE. Do wyboru są 4 opcje różniące się liczbą GB, od 25 zł miesięcznie za 15 GB do 80 zł miesięcznie za 100 GB oraz możliwość korzystania z #hello5G. W ofercie Flexa dla Firm do jednego konta można dodać do 5 numerów w ramach usługi Flex Rodzina. Ta opcja jest dostępna od 15 zł miesięcznie, za każdy kolejny numer.Z myślą o przedsiębiorcach Orange Flex przygotował specjalną promocję, dzięki której mogą wypróbować ofertę przez pierwszy miesiąc tylko za 1 zł. Wystarczy przed dodaniem metody płatności podać kod o treści FLEX, co pozwoli na obniżenie ceny dowolnego Planu do 1 zł.Ofertę Flex aktywuje się w aplikacji na telefonie. Należy pobrać aplikację Orange Flex ze sklepu App Store albo Google Play i zarejestrować konto. Podczas pierwszych kroków po otwarciu aplikacji należy wybrać konto dla firm, a następnie podać NIP swojej działalności gospodarczej. Flex zweryfikuje dane z rejestrem CEiDG. Użytkownik może wybrać nowy numer, przenieść swój dotychczasowy numer firmowy z Orange lub od innego operatora. Kartę SIM można zamówić kurierem za 0 zł, odebrać bezpłatnie w salonie Orange lub kupić w sieci punktów partnerskich za 3 zł. Dla wybranych urządzeń m.in. iPhone i Samsung dostępna jest także karta eSIM. Po potwierdzeniu tożsamości zdjęciem dokumentu i zrobieniu sobie selfie, oraz wyborze metody płatności, plan zostanie aktywowany. Opłaty pobierane są automatycznie w formie miesięcznej subskrypcji.W Orange Flex dla Firm można szybko aktywować i dezaktywować daną usługę. Raz w miesiącu można zmienić plan na większy lub mniejszy, w zależności od sytuacji i wymagań firmy. Po każdym zakupie usług w aplikacji faktury będą przesyłane automatycznie na podany adres email. W razie potrzeby użytkownik może podejrzeć listę faktur w aplikacji i ponownie je wysłać na swoją skrzynkę mailową. Wymagania w firmie bywają różne, czasem potrzeba więcej GB, czasem więcej minut w roamingu. W Orange Flex wiadomo ile GB zostało zużytych i na co. Jeśli wstępnie wykupiony plan okaże się za mały, w każdej chwili można dodać gigabajty. Dzięki funkcji przekaż GB można oddać swoje gigabajty znajomym lub innym użytkownikom Flexa, którym akurat ich zabrakło. Wszystkim zarządza się paroma kliknięciami na swoim smartfonie. Do dyspozycji użytkowników Orange Flex jest także czat z obsługą klienta 24/7.W aplikacji Orange Flex można zamówić dodatkową kartę SIM z tym samym numerem, do drugiego urządzenia. Przedsiębiorcy, którzy jako swoją główną kartę wybrali cyfrową wersję czyli eSIM, również mogą wybrać opcję dodatkowej karty eSIM z tym samym numerem na smartwatch Apple Watch, bez żadnych dopłat.Ci, którzy w drodze do pracy lub po niej oglądają filmy czy słuchają muzyki mogą skorzystać z Video Pass, Music Pass i Game Pass. Pozwalają one na korzystanie z popularnych serwisów wideo, muzycznych czy gamingowych bez zużycia GB. Podobnie jest w przypadku Social Pass, który jest wbudowany w każdy z Planów. Z Social Pass można swobodnie promować firmę w serwisach społecznościowych bez martwienia się o uciekające gigabajty.Przedsiębiorcy, którzy dołączą do Flex i wybiorą plan za 80 zł miesięcznie i posiadają smartfon współpracujący z tą technologią, będą mogli korzystać z #hello5G. W zasięgu tej sieci jest już 6 mln użytkowników komórek.