Orange Flex otwiera sklep w aplikacji

Użytkownicy Orange Flex mogą już robić zakupy w sklepie uruchomionym w aplikacji. Jest on dostępny zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Klienci kupią smartfony, tablety i inne urządzenia Internetu Rzeczy, jak inteligentne opaski, oczyszczacz powietrza czy słuchawki.

Jak zrobić zakupy w Sklepie Flex?

Święta z Xiaomi w Orange Flex

Smartfon Xiaomi Redmi 9C NFC 2/32GB za 349zł

Smartfon Xiaomi Redmi Note 9 za 649zł

Smartfon Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6/64GB za 1299zł

Opaska Xiaomi Mi Smart Band 5 za 99zł

Drukarka Xiaomi Mi Photo Printer za 239zł

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Purifier 3H EU za 499zł

Intuicyjne zakupy przez aplikację

Smartfony jak nowe

Sklep Flex (nocą)

Zakupu można dokonać po aktywacji dowolnego Planu. Za produkty ze Sklepu Flex można zapłacić za pomocą karty płatniczej połączonej z kontem, lub poprzez środki Flex doładowywane BLIK-iem. Klient może użyć metody płatności, którą obecnie opłaca usługi we Flexie lub zmienić ją na inną, ale wówczas będzie obowiązywać dla tych zakupów jak i dla wszystkich kolejnych płatności w aplikacji. Kurier dostarczy zakupiony sprzęt pod wskazany adres w ciągu kilku dni roboczych.W grudniu w Sklepie Flex można kupić wybrane smartfony Xiaomi w cenach do 30% niższych w porównaniu do standardowej oferty online. Osoby zainteresowane nowinkami technologicznymi i testowaniem sieci 5G powinny zwrócić szczególną uwagę na Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Hitem w Sklepie Flex są również inne urządzenia tego producenta, takie jak opaska Xiaomi Mi Smart Band 5 ze świątecznym rabatem 45%. W kolejnych dniach asortyment powiększy się o kolejne marki. Świąteczne ceny urządzeń Xiaomi na otwarcie sklepu w Orange Flex:Do Sklepu Flex użytkownik wchodzi z głównego ekranu aplikacji, po kliknięciu w ikonę koszyka. Warto podkreślić, że w Sklepie Flex będą uruchamiane także okazyjne promocje z cenami niższymi niż standardowa oferta sklepu internetowego bez umowy, z ograniczoną liczbą dostępnych sztuk. Użytkownik może łatwo wyszukać interesujące go urządzenie dzięki opcji sortowania i filtrowania wyników na liście produktów. Dostępne kategorie będą obejmowały także urządzenia z technologią eSIM, która jest wspierana przez Orange Flex. Asortyment w Sklepie Flex posiada szczegółową kartę produktu ze zdjęciem, dostępnymi pojemnościami pamięci, opcjami kolorów oraz z dokładną specyfikacją. Dodatkiem są też specjalne kolorowe nakładki z informacją o tym, czy np. dane urządzenie współgra z siecią 5G.Ceny promocyjne obowiązują w okresie od 1 do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasów urządzeń. Ceny urządzeń nie zawierają kosztów dostawy. Oferta obowiązuje dla klientów Orange Flex. Szczegóły w aplikacji Orange Flex lub na flex.orange.pl.W Sklepie Flex można kupić smartfony jak nowe. Telefony, m.in. powystawowe modele pochodzące z salonów, są odnawiane przez profesjonalną firmę serwisową. Mają aktualne oprogramowanie, a także 12 miesięcy gwarancji z tytułu rękojmi. Wszystkie produkty są dokładnie sprawdzone, a do tego w bardzo atrakcyjnych cenach. Orange Flex daje im drugie życie. To element działań Orange, który chce przeciwdziałać zmianom klimatu i wspierać klientów w ich codziennych wyborach. Starsze, sprawne modele telefonów, które odkładamy do szuflady na „wieczne nieużywanie” często mogą jeszcze długo pełnić swoją funkcję. Dlatego powinny dostać szansę na drugie życie. Natomiast zużyte, niedziałające urządzenia są źródłem cennych i rzadkich minerałów, które można odzyskać i ponownie wprowadzić do obiegu. Niepotrzebne już telefony można przynieść do każdego salonu Orange, aby odsprzedać lub przekazać je do recyklingu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie poświęconej odkupowi telefonów.Kultowa już nocna akcja promocyjna dostępna do tej pory tylko dla członków Klubu Flex, od teraz przechodzi do Sklepu Flex. Z cotygodniowych promocji po zmroku będą mogli korzystać więc wszyscy użytkownicy Orange Flex. Pierwsza edycja już 8 grudnia.