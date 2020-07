Najszybszy internet mobilny w VI 2020. Rywalizacja T-Mobile i Orange trwa

Ukazał się comiesięczny ranking operatorów komórkowych RFBENCHMARK. Czyja oferta internetu mobilnego była najlepsza w czerwcu 2020 roku? Kto był liderem w kategorii średniej prędkości pobierania, wysyłania danych i najniższej wartości ping?

Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile

Średnia szybkość wysyłania danych: Orange

Najniższa wartość ping: T-Mobile

Czerwcowy ranking powstał na podstawie 141346 testów. To prawie 34% wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem.Zdecydowana większość, bo niemal 90 proc. wykonanych pomiarów odbyło się przy użyciu technologii 4G.Najpopularniejszym operatorem wśród użytkowników aplikacji RFBENCHMARK był Play (33,19%). Drugim pod względem popularności operatorem było Orange (28,61%). Na dwóch kolejnych miejscach znalazł się Plus (22,81%) oraz T-Mobile (15,39%).W czerwcu 2020 roku T-Mobile wciąż prowadzi w kategorii średniej szybkości pobierania danych osiągając wynik 27,61 Mb/s. Po piętach depcze mu Orange z wynikiem 26,87 Mb/s. Na podium znalazł się także Plus z wynikiem 24,77 Mb/s. Czwarte miejsce przypadło Play (23,48 Mb/s).W kategorii średniej szybkości wysyłania danych ponownie Orange zajęło pierwszą pozycję dzięki wynikowi 13,02 Mb/s. Na drugiej pozycji znalazł się Plus z wynikiem 12,39 Mb/s. Trzeci stopień podium w tej klasyfikacji należało do Play (11,98 Mb/s). Tym razem zestawienie zamknęło T-Mobile (11,67 Mb/s).T-Mobile w dalszym ciągu znajduje się na prowadzeniu w kategorii najniższej wartości ping (33,49 ms). Przewaga nad pozostałymi konkurentami była wyraźna. Srebrny medal przypadł Orange (38,1 ms), a brąz powędrował do Play (39,62 ms). Poza podium znalazł się Plus uzyskując rezultat wyraźnie gorszy od rywali (45,45 ms).https://www.rfbenchmark.pl/ RFBENCHMARK>