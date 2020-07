Polak w świecie telekomunikacji. Doceniliśmy ją w czasach COVID-19

Jak Polacy funkcjonują w świecie telekomunikacji? Co prawda urządzenia telekomunikacyjne są obecne w naszym życiu już od lat, niemniej jednak doceniliśmy je szczególnie w czasach pandemii COVID-19. Najnowsze badanie PAYBACK Opinion Poll pokazało, że ich największą zaletą jest możliwość szybkiej komunikacji z bliskimi, oddalonymi od nas często o setki czy tysiące kilometrów. Jakie są jeszcze inne korzyści telekomunikacji? O tym poniżej.

Smartfon i komunikatory internetowe

Czy satysfakcjonują nas warunki ofert telekomunikacyjnych?

– Wyniki naszego badania wskazują, że do komunikacji z bliskimi i surfowania po Internecie Polacy przede wszystkich używają smartfonów. Takie potrzeby idealnie wpisują się w koncepcję niedawno uruchomionej w PAYBACK platformy Telco Market. W ramach projektu na stronie i w aplikacji mobilnej PAYBACK każdy uczestnik może znaleźć atrakcyjną ofertę m.in. na Internet, usługi telewizyjne, przeniesienie numeru komórkowego do innej sieci lub przedłużenia obecnej umowy u swojego dostawcy, a przy tym otrzymać dużą liczbę dodatkowych punktów PAYBACK – mówi Katarzyna Grzywaczewska, dyrektor marketingu w PAYBACK Polska.

Jaką rolę odgrywają w naszym życiu urządzenia telekomunikacyjne? Według 89% ankietowanych w badaniu PAYBACK Opinion Poll zdecydowanie ułatwiają nam życie. Tylko co dziesiąty respondent uważa, że dekoncentrują i utrudniają nam funkcjonowanie.W jakim celu sięgamy po urządzenia telekomunikacyjne? Respondenci docenili łatwą komunikację z bliskimi (77% wskazań) oraz łatwość zdobycia różnych informacji (56%). Według badanych do największych zalet telekomunikacji należą także szybkie przesyłanie danych, możliwość robienia zakupów online, stały dostęp do konta bankowego oraz możliwość korzystania z rozrywki.Jak często korzystamy z urządzeń telekomunikacyjnych? Okazuje się, że mimo powszechnego do nich dostępu, wcale z tym nie przesadzamy. Tylko co dziesiąty z badanych przez PAYBACK korzysta z nich więcej niż 10 godzin w ciągu dnia. 40% respondentów używa ich od 3 do maksymalnie 5 godzin dziennie.W czasie pandemii COVID-19 niezbędne do komunikacji okazały się dwa typy urządzeń telekomunikacyjnych - smartfon , który ponad połowa z nas ma przy sobie praktycznie zawsze oraz laptop. W jaki sposób z nich korzystaliśmy? 44% badanych używało ich do wykonywania standardowych połączeń telefonicznych. 42% korzystało z komunikatorów internetowych . Ta druga forma zyskała na popularności szczególnie w ostatnim czasie i aż 47% ankietowanych zdecydowanie częściej, niż przed pandemią, po nią sięga. Dla ponad połowy z nich jest to świetny sposób na wysyłanie wiadomości tekstowych do rodziny i znajomych. Co czwarty ankietowany korzysta z komunikatorów w celach służbowych, by uczestniczyć w videokonferencjach. Podobny odsetek (23%) – by spotkać się wirtualnie z bliskimi.Rabaty na dodatkowe usługi, darmowe gigabajty czy szybszy Internet. To tylko niektóre z propozycji, z którymi operatorzy wychodzili naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, by ci mogli bez przeszkód komunikować się z bliskimi w czasie kwarantanny. Oferty takich dodatkowych pakietów otrzymało 49% ankietowanych, a u prawie połowy z nich spotkały się one z zainteresowaniem.Ponad połowa respondentów korzysta z usług telekomunikacyjnych jednego dostawcy. 63% jest zadowolonych z warunków oferty, na którą się zdecydowali, a podobny odsetek nie rozważa przeniesienia numeru telefonu do innego operatora. Co ciekawe – co piąty z nas nie wie, jak wygląda ten proces i czy jest on stosunkowo prosty. Wybierając konkretną ofertę kierujemy się przede wszystkim ceną za usługi komunikacyjne (62%). Na dalszym miejscu znajduje się zasięg danej sieci (23%), a dla co dziesiątego badanego istotna jest wielkość pakietu internetowego.