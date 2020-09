Smartfon Sony Xperia 5 II z technologią 5G

Sony wprowadza do oferty smartfon z technologią 5G - Xperia 5 II. Ma 6,1-calowy wyświetlacz OLED FHD+ HDR 21:9 CinemaWide, aparat z trzema obiektywami i optyką ZEISS oraz baterię o pojemności 4000 mAh. Za łączność z sieciami komórkowymi odpowiada procesor 5G Qualcomm® Snapdragon™ 865.

Akcesoria

Dostępność

Smartfon Xperia 5 II ma 68 mm szerokości i 8 mm grubości. Ma łagodnie ukształtowane narożniki, dzięki czemu jest wygodniejszy w trzymaniu i noszeniu w kieszeni. Posiada certyfikat wodoodporności na poziomie IP65/6817. Po obu stronach pokryty jest szkłem Corning® Gorilla® Glass 6.Jego 6,1-calowy wyświetlacz OLED FHD+ HDR 21:9 CinemaWide nie ma wycięcia, umożliwia więc oglądanie szerokoekranowego obrazu na urządzeniu mieszczącym się w dłoni. Obsługa telefonii komórkowej 5G pozwala jeszcze szybciej pobierać i transmitować treści. Wyświetlany film będzie zwracał uwagę znakomitym odwzorowaniem kolorów. Zapewni je Tryb twórcy „powered by CineAlta” wzorowany na profesjonalnych technologiach Sony, z których korzystają czołowe wytwórnie filmowe z Hollywood. Wyświetlany obraz jest przetwarzany przez procesor X1™ do urządzeń mobilnych. Wykorzystuje on technologię remasteringu HDR z telewizorów BRAVIA, poprawiając kontrast, kolorystykę i wyrazistość każdego oglądanego materiału, również z serwisów streamingowych. Zawartość ekranu jest odświeżana z częstotliwością 120 Hz. Gwarantuje to płynność przewijania i przeglądania stron internetowych.Smartfon Xperia 5 II jest oparty na technologii aparatów AlphaTM zapewniającej perfekcyjną ostrość obrazu. Zdjęcia portretowe nie muszą być upozowane - można je robić spontanicznie, pod wpływem chwili. W takich sytuacjach nieocenione usługi oddaje system Real-time Eye AF, ustawiający ostrość na oko w czasie rzeczywistym. Podczas fotografowania osób i zwierząt system ten gwarantuje ustawienie ostrości na oko, będące najbardziej wyrazistym elementem twarzy. Działa niezawodnie, nawet gdy widoczne jest tylko jedno oko lub gdy fotografowany obiekt szybko się porusza.Smartfon Xperia 5 II utrwala pamiętne chwile z wykorzystaniem ciągłego autofokusa wyznaczającego parametry AF/AE 60 razy na sekundę. Umożliwia precyzyjne wykonanie i zapis 20 zdjęć (20 kl./s) z dokładnie ustawioną ostrością i zoptymalizowaną ekspozycją.Uniwersalny aparat z trzema obiektywami o ogniskowych 16, 24 i 70 mm pozwala utrwalać piękne krajobrazy, wykonywać portrety i pokazywać w zbliżeniu odległe obiekty. Elementy optyczne firmy ZEISS zostały skalibrowane specjalnie do smartfona Xperia 5 II i pokryte powłoką ZEISS T, znaną ze skutecznego tłumienia odblasków. Do zapewnienia wysokiej jakości obrazu rejestrowanego w słabym świetle przyczynia się duży przetwornik obrazu typu 1/1,7" i redukcja szumów w procesorze obrazu Bionz X™ for Mobile.Dostępny jest też tryb Photography Pro, znany już z modelu Xperia 1 II. Jego interfejs użytkownika, opracowany we współpracy z zawodowymi fotografami, umożliwia ręczny wybór wielu ustawień występujących w aparatach serii AlphaTM: czułości ISO, czasu otwarcia migawki i poziomu EV. Tryb ten zapewnia ponadto obsługę plików RAW.Tryb Cinematography Pro „powered by CineAlta” wzbogaca możliwości narracji wizualnej o efektowne ujęcia filmowe w zwolnionym tempie. Po raz pierwszy na świecie możliwe jest nagrywanie smartfonem filmu 4K HDR z szybkością 120 kl./s i późniejsze odtwarzanie nawet w 5-krotnie zwolnionym tempie (przy 24 kl./s). Ekspresję filmu można też zwiększyć, dokonując nagrania w proporcjach 21:9 przy 24/25/30/60 kl./s9. Do wyboru jest osiem wstępnie zaprogramowanych ustawień wyglądu obrazu (Look). Służą one do zarządzania kolorem i nadawania scenom różnych klimatów filmowych. W nagrywaniu czystego dźwięku pomaga firmowa technologia inteligentnej filtracji wiatru, która wykorzystuje zaawansowaną technologię separacji dźwięków do redukcji hałasów wywoływanych przez wiatr.Połączenie wysokiej klasy rozwiązań rozrywkowych zmienia smartfon Xperia 5 II w mobilną maszynę do gier. Akcja oglądana na wyświetlaczu 21:9 staje się bardziej wciągająca, a dzięki aplikacji „Pomocnik gracza”, bardzo szybkiemu działaniu, odświeżaniu obrazu z częstotliwością 120 Hz i reagowaniu na dotyk z częstotliwością 240 Hz użytkownicy smartfona Xperia 5 II mają znacznie większe szanse na zwycięstwo. Aby zapewnić najlepsze wrażenia, wszystkie te funkcje opracowano we współpracy z profesjonalnymi uczestnikami rozgrywek e-sportowych.Ponieważ wyświetlacz 21:9 jest szerszy od typowych ekranów, widać na nim dodatkowe elementy akcji. Pozwala to wcześniej dostrzec przeciwnika, co daje graczowi oczywistą przewagę, zwłaszcza w strzelankach. Ale szersza perspektywa podczas gry to nie wszystko: sprzętowe odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz gwarantuje dobrą widoczność szybko poruszających się obiektów i płynność akcji. Możliwości smartfona Xperia 5 II idą jednak jeszcze dalej: aby obraz był jeszcze wyraźniejszy, funkcja osłabiania rozmycia poruszających się obiektów przy 240 Hz aktualizuje zawartość ekranu 240 razy na sekundę.Smartfon Xperia 5 II daje też przewagę w grach, w których potrzebne są szybkie palce, ponieważ reaguje na dotyk z częstotliwością 240 Hz — cztery razy większą niż w poprzednim modelu10 — zapewniając dokładniejszą kontrolę nad przebiegiem zdarzeń. W porównaniu z poprzednim modelem o 35% poprawiły się reakcje na dotyk. Jest on teraz rozpoznawany dokładnie w tym momencie, w którym chce tego użytkownik.Aplikacja „Pomocnik gracza” zawiera szereg funkcji i ustawień ułatwiających grę i odnoszenie zwycięstw. Umożliwia też dokumentowanie swoich osiągnięć i ich udostępnianie w formie zrzutów ekranu, dźwięku lub ujęć wideo. Funkcja HS Power Control pozwala natomiast uniknąć przegrzania nawet przy długotrwałym graniu.Aby gry na platformy Android były źródłem jeszcze większych emocji i lepszych wrażeń, można podłączyć kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 od konsoli PlayStation®4. Xperia to oficjalny smartfon turnieju Call of Duty® Mobile World Championship 2020. Model Xperia 5 II jest doskonale przygotowany do takich zmagań. Obsługa technologii Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming™ i optymalizacja działania zapewnią lepsze wrażenia zarówno graczom szukającym wyłącznie rozrywki, jak i poważnie walczącym o zwycięstwo.Smartfon Xperia 5 II umożliwia oglądanie filmów z dźwiękiem Dolby Atmos® — zoptymalizowanym we współpracy z Sony Pictures Entertainment, by zapewnić wrażenie wielowymiarowego dźwięku przestrzennego. Lepiej, bardziej autentycznie brzmi także muzyka, której reprodukcję zoptymalizowano we współpracy z Sony Music Entertainment. Sprzętowy dekoder 360 Reality Audio zapewnia natomiast jeszcze lepszą jakość przy słuchaniu muzyki z globalnej platformy muzyczno-rozrywkowej TIDAL. Nabywcy smartfona Xperia 5 II, którzy założą nowe konto w serwisie TIDAL, otrzymają bezpłatnie trzymiesięczną subskrypcję TIDAL Hi-Fi obejmującą dostęp do nagrań 360 Reality Audio.Muzyki o wysokiej jakości można słuchać przez przednie głośniki stereo lub w słuchawkach — bezprzewodowych lub z wtykiem audio 3,5 mm. Gniazdo słuchawkowe umożliwia bardziej efektywną separację kanałów audio i zmniejsza zakłócenia do niezauważalnego poziomu 20 dB, o ponad 90% mniejszego niż w słuchawkach podłączonych do portu USB-C.Xperia 5 II wydobywa wszystkie walory słuchanej muzyki niezależnie od jej formatu. Obsługuje nagrania w wysokiej rozdzielczości, również przy odtwarzaniu bezprzewodowym. Poprawę jakości muzyki cyfrowej, również z serwisów streamingowych z muzyką i filmami, zapewnia technologia DSEE Ultimate. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję, by automatycznie, w czasie rzeczywistym optymalizować pasmo częstotliwości i zakres dynamiczny. W rezultacie każdy utwór nabiera cech nagrania o wysokiej rozdzielczości.Smartfon Xperia 5 II zasilany jest z pojemnej baterii 4000 mAh, którą w ciągu 30 minut można naładować nawet do 50%.Uzupełnieniem smartfona Xperia 5 II będzie stylowa osłona z podpórką, zapewniająca dogodny kąt widzenia podczas oglądania filmów lub grania z użyciem podłączonego kontrolera. Podpórka jest dyskretnie wmontowana w tył osłony, która mimo to zachowuje małą grubość i wygodnie leży w dłoni. Stylowe osłony z podpórką będą sprzedawane oddzielnie i dostępne w dwóch wersjach dopasowanych do smartfonów Xperia 5 II w kolorze czarnym i niebieskim.Smartfon Xperia 5 II będzie oferowany w wersji czarnej i niebieskiej i dostarczany z zainstalowanym systemem AndroidTM 10. Jego sprzedaż rozpocznie się jesienią 2020 r.