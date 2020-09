HMD Global prezentuje nowe smartfony Nokia 3.4 i 2.4. Urządzenia charakteryzuje ekskluzywny design, wytrzymałość i duża wydajność. Model z serii 2 ma duży wyświetlacz HD+, i aparat wspierany sztuczną inteligencją. Nokia 3.4 oferuje zaawansowany potrójny aparat główny z ultraszerokim obiektywem, procesor Qualcomm® Snapdragon™ 460 Mobile Platform oraz jeszcze większy wyświetlacz dzięki zatopieniu w ekranie przedniego aparatu. Smartfony będą dostępne w październiku.

Nokia 3.4 będzie dostępna w Polsce w październiku, w kolorach stalowym oraz czarnym, w wariancie pamięci 3/64GB w rekomendowanej cenie 749 złotych.

Nokia 2.4 będzie u nas dostępna w październiku, w kolorach stalowym oraz czarnym, w wariancie pamięci 2/32GB i rekomendowanej cenie 579 złotych.

Słuchawki Nokia Earbuds Lite będą u nas dostępne od października w kolorze czarnym, w rekomendowanej cenie 249 złotych.

Najnowsza Nokia z serii 3 ma ekran o przekątnej 6,39 cala z zatopionym aparatem przednim, a także wydajny potrójny aparat główny z ultraszerokim obiektywem oraz wsparciem AI. Smartfon jest wyposażony w procesor Qualcomm® Snapdragon™ 460 Mobile Platform. Nokia 3.4 debiutuje z Androidem 10 i obietnicą trzyletnich aktualizacji pakietów bezpieczeństwa oraz dwuletnich aktualizacji systemu operacyjnego. Smartfon ma wydajną baterią pozwalającą nawet na dwa dni pracy na jednym ładowaniu.Nowa Nokia 2.4 ma ekran HD+ o przekątnej 6,5 cala. Smartfon Nokia 2.4 to nowoczesne funkcjonalności, takie jak zaawansowana fotografia ze wsparciem sztucznej inteligencji, dedykowanym trybem nocnym oraz edytorem portretów, pozwalającym na zastosowanie efektu rozmycia także po wykonaniu zdjęcia. Ma pakiety aktualizacji, dzięki którym będzie gotowa na Androida 11 i 12. Wygodny czytnik linii papilarnych i funkcja odblokowywania ekranu za pomocą twarzy pozwolą na błyskawiczny dostęp do urządzenia i wzmocnią bezpieczeństwo użytkowania.HMD Global zaprezentowało słuchawki Nokia Earbuds Lite (obecne na rynku słuchawki Nokia Power Earbuds wzbogaciły się za to o dwie wersje kolorystyczne – miętową oraz noc polarna) oraz przenośny bezprzewodowy głośnik Nokia z wbudowanym mikrofonem.to bezprzewodowe słuchawki umożliwiające słuchanie ulubionych utworów nawet przez 35h. Certyfikacja IPX7 oznacza, że są wodoodporne przez półtorej minuty, co umożliwia korzystanie z nich podczas intensywnego treningu czy w deszczu.ze zintegrowanym mikrofonem sprawi, że połączenia grupowe będą tak proste, jak jeszcze nigdy. Jest kompatybilny z Bluetooth 5.0, co umożliwia sparowanie go z szerokim spektrum urządzeń różnych marek. 4 godziny czasu pracy na baterii pozwolą na przeniesienie imprezy tam, gdzie tylko będziemy chcieli.Podczas premiery pokazano również najnowsze ochronne obudowy przeznaczone do prezentowanych smartfonów. Posiadacze Nokia 3.4 mogli korzystać z Nokia Entertainment Flip Cover: case’a z wegańskiej skóry, zapewniającego ochronę urządzenia i służącego jako składany stojak pod urządzenie. Alternatywnym rozwiązaniem dla użytkowników będzie wyposażenie swojego smartfonu Nokia 2.4, 3.4 lub 8.3 w Nokia Clear Case, czyli przezroczystą osłonę z antypoślizgowego materiału.Podczas premiery HMD Global ogłosiło też start HMD Connect Pro, globalnej usługi roamingu danych na kartę SIM, która powstała z myślą o użytkownikach biznesowych. Firmy będą mogły teraz zaufać jednej globalnej usłudze i korzystać ze scentralizowanego systemu zarządzania dla całej floty kart SIM.