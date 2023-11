Plus na święta, czyli 2 abonamenty w cenie 1 z umową na rok

8 listopada Plus startuje ze świąteczną promocją. Co w tym roku przygotował operator? Proponuje dwa abonamenty w cenie jednego z umową na rok i przy zakupie wybranych telefonów drugi smartfon w prezencie. Oferta skierowana jest do nowych i obecnych klientów.

Dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie

Każdy, kto wybierze ofertę za 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami, otrzyma dwa abonamenty ze wspólnym pakietem 240 GB oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Po roku cena wzrasta do 129 zł miesięcznie z rabatem.

Dwa abonamenty w cenie jednego za 59 zł miesięcznie

Klienci Plusa i Polsat Box mają lepiej w święta i po świętach. Mogą wybrać także ofertę z dwoma abonamentami w cenie 59 zł miesięcznie przez rok z rabatami. W jej ramach otrzymają dwa abonamenty z pakietem 100 GB do wspólnego korzystania oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Z oferty mogą skorzystać wszyscy klienci Plusa, którzy równocześnie zdecydują się na zakup lub przedłużenie umowy z abonamentem internetu za min. 19 zł/mies. lub innego abonamentu głosowego za min. 39 zł/mies. Oferta dostępna jest także dla użytkowników Polsat Box, którzy wybiorą lub przedłużą usługę telewizji Polsat Box za min. 20 zł/mies.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 2 abonamenty w cenie 1 Oferta z dwoma abonamentami w cenie jednego występuje w dwóch wariantach cenowych.

W Plusie na święta drugi smartfon w prezencie

Prezenty dla całej rodziny, czyli abonamenty rodzinne

M za 59 zł/mies. z rabatem z możliwością dobrania kolejnej karty za 29 zł/mies. z rabatami, razem z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami oraz pakietem 50 GB na każdej karcie i dostępem do Disney+ w prezencie na rok.

L w promocyjnej cenie 69 zł/mies. z rabatami (wcześniej 79 zł/mies.) z następną kartą za 39 zł/mies. z rabatami wraz z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami oraz pakietem 120 GB na każdej karcie i dostępem do Disney+ w prezencie na rok.

XL za 99 zł/mies. z rabatem z dodatkową kartą za 69 zł/mies. z rabatami razem z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami oraz pakietem 250 GB na każdej karcie i dostępem do Disney+ w prezencie na rok.

Świąteczna oferta Plusa dla firm

Dwa abonamenty w cenie jednego za 59 zł + VAT miesięcznie

Wszystkie osoby prowadzące działalność, którzy wybiorą ofertę za 59 zł + VAT miesięcznie z rabatami z umową na rok otrzymują dwa abonamenty w cenie jednego, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, a także 140 GB do wspólnego korzystania. Po 12 miesiącach cena za dwa abonamenty wyniesie 109 zł + VAT z rabatem.

Dwa abonamenty w cenie jednego za 49 zł + VAT miesięcznie

Przedsiębiorcy, będący klientami Plusa i Polsat Box mogą skorzystać także z tańszego wariantu oferty za 49 zł + VAT z rabatami, która obejmuje dwa abonamenty w cenie jednego z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami, a także ze wspólnym pakietem 60 GB.

