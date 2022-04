W T-Mobile internet domowy bez limitu danych i prędkości

T-Mobile uruchamia nielimitowaną ofertę internetu domowego w technologii 5G/LTE z routerem obsługującym Wi-Fi 6.

Po wprowadzeniu w styczniu tego roku w T-Mobile nielimitowanego internetu w smartfonie, przyszedł czas na nielimitowany internet domowy. Najnowsza oferta internetu domowego bazuje na technologiach 5G oraz LTE. Oferowana usługa jest nielimitowana – zarówno pod kątem prędkości, jak i ilości przesłanych danych. Za jej działanie odpowiadają zaś dwa elementy.Pierwszym z nich jest antena zewnętrzna ODU Box 5G, którą z łatwością można samodzielnie zamontować np. na parapecie okna, na słupku, ścianie lub poręczy. Dzięki niej użytkownicy unikną zakłóceń sygnału spowodowanych np. grubymi ścianami budynku, samo urządzenie wyposażone jest zaś w system anten zaprojektowany tak, by odbierać sprawnie sygnał 4G/5G nawet wtedy, gdy jest on słabszy, W optymalnym ulokowaniu anteny pomoże specjalnie stworzona w tym celu aplikacja, ułatwiająca również konfigurację sprzętu zgodnie z preferencjami. Integralną część zestawu stanowi nowoczesny router 5G Box IDU, obsługujący Wi-Fi 6, który należy umieścić w domu. Oba sprzęty następnie można połączyć za pomocą długiego kabla znajdującego się w komplecie, dzięki czemu urządzenia mogą być rozlokowane daleko od siebie. Za sprawą takiej konstrukcji Internet 5G Home Office to rozwiązanie, które jest w stanie zagwarantować niezwykłą stabilność i wysoką prędkość w gospodarstwach domowych.Koszt usługi wyniesie 130 zł miesięcznie. Osoby będące posiadaczami abonamentu w T-Mobile zapłacą za nią jednak mniej, korzystając z oferty „Korzyści dla domu”. W takim wypadku opłata wyniesie 110 zł na miesiąc. Do tego dochodzi cena routera, płatna jednorazowo, na start, w kwocie 9 zł.