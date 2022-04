smartDOM i smartFIRMA z jeszcze większymi oszczędnościami

Zmiany w programach smartDOM i smartFIRMA. Korzystający z nich klienci od 12 kwietnia będą mogli jeszcze bardziej zaoszczędzić. Zwiększona do 6 została liczba rabatowanych ofert telefonicznych, z czego koszt 5 może być zredukowany do złotówki na rok. Możliwe jest także rabatowanie internetu światłowodowego oraz mobilnego jednocześnie, przy czym Plus Światłowód również dostępny jest nawet za złotówkę przez rok.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany w smartDOM i smartFIRMA Najważniejszą zmianą jest zwiększenie liczby rabatowanych ofert telefonicznych do 6, z czego koszt aż 5 z nich może być zredukowany do symbolicznej złotówki na rok.

Zmiany w smartDOM i smartFIRMA

zwiększenie w smartDOM liczby rabatowanych usług telefonicznych do 6, z czego cena aż 5 z nich może być obniżona do 1 zł/mies. przez rok;

zwiększenie w smartFIRMA liczby rabatowanych usług telefonicznych do 8, z czego cena aż 7 z nich może być obniżona do 1 zł/mies. przez rok;

zwiększenie liczby rabatowanych usług internetu do 3 oraz możliwość włączenia do programu smartDOM i smartFIRMA internetu mobilnego i światłowodowego jednocześnie. W takiej konfiguracji ceny 2 usług internetu mobilnego będą pomniejszone o 25 zł/mies., a internet światłowodowy do 1 zł/mies. nawet przez cały rok.

Oferowane przez Plusa i Polsat Box programy smartDOM i smartFIRMA, dzięki możliwości łączenia wielu usług, dają wygodę użytkowania oraz zarządzania rachunkami. Kluczową ich zaletą jest możliwość zyskania wymiernych korzyści finansowych. Rabaty – nawet 25 zł/mies. dla jednej usługi – naliczane są przez cały okres trwania umowy. Jest to oszczędzanie długoterminowe zgodne z regułą – im więcej wybierzesz, tym więcej zyskasz.Wśród usług dostępnych w programie są m.in.: abonament głosowy w Plusie, internet mobilny oraz światłowodowy, telewizja satelitarna, kablowa IPTV i internetowa od Polsat Box, telefon stacjonarny oraz prąd.Od 12 kwietnia w programach smartDOM i smartFIRMA wprowadzone zostały zmiany: