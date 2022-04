Najszybszy internet mobilny w III 2022: T-Mobile znów liderem średniej szybkości pobierania danych

Który operator oferował najszybszy internet mobilny w marcu 2022? W rankingu operatorów komórkowych autorstwa portalu RFBenchmark.pl T-Mobile odzyskuje pozycję lidera w kategorii średniej szybkości pobierania danych. Play wciąż prowadzi w kategorii średniej prędkości wysyłania danych LTE. W kategorii najniższej średniej wartości ping liderem jest nadal Orange.

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny w II 2022: Orange liderem dwóch kategorii

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator oferował najszybszy internet mobilny w marcu 2022?

Który operator oferował najszybsze pobieranie danych?

Kto gwarantował najszybsze wysyłanie danych?

Który operator ma najniższe wartości ping?



Średnia szybkość pobierania danych

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com T-Mobile znów liderem średniej szybkości pobierania danych Play utrzymał prowadzenie w kategorii średniej szybkości wysyłania danych, a Orange zajęło pierwsze miejsce w kategorii najniższej średniej wartości ping.

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Portal RFBenchmark.pl opublikował najnowszy ranking operatorów komórkowych w Polsce. W marcu 2022 przygotowano go w oparciu o 276 723 pomiarów.T-Mobile po jednym miesiącu przerwy powrócił na szczyt zestawienia średniej szybkości pobierania danych z rezultatem 38,3 Mb/s. Na drugim miejscu uplasowało się Orange z dość wyraźną stratą (37,1 Mb/s). Na pozostałych miejscach znalazł się Play (31,1 Mb/s) i Plus (27,1 Mb/s).Play utrzymuje dobrą passę i także w marcu prowadzi w tabeli średniej szybkości wysyłania danych. Wciąż nieznacznie wyprzedza Orange (19,9 Mb/s vs 19,4 Mb/s). Dwaj pozostali rywale znajdują się delikatnie z tyłu – T-Mobile na trzecim miejscu (17,7 Mb/s), a Plus na czwartym (16,8 Mb/s).Orange znowu okazało się najlepsze pod względem najniższej średniej wartości ping (30,3 ms) i dość wyraźnie wyprzedziło dotychczasowego hegemona T-Mobile (32,5 ms). Play zdobył brązowy medal w tej kategorii (34,6 ms), a na ostatniej pozycji znajdziemy Plus (36,8 ms).