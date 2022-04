Nowy Pakiet All In w Plusie

Plus proponuje klientom nowy Pakiet All In. Obejmuje on trzy usługi: gwarancję naprawy sprzętu, ochronę przed cyberatakami oraz dostęp do serwisu muzycznego TIDAL HiFi w cenie 20 zł miesięcznie. Oferta jest dostępna dla nowych oraz przedłużających umowę klientów indywidualnych oraz firm.

Serwis Urządzenia Premium – gwarancja na wypadek uszkodzenia sprzętu

Pakiet All In to zestaw usług obejmujących Serwis Urządzenia Premium w przypadku uszkodzenia sprzętu, dostęp do aplikacji Ochrona Internetu i Tożsamości oraz do serwisu muzycznego TIDAL HiFi.

Ochrona Internetu i Tożsamości – zabezpieczenie przez cyberatakami

Ochrona Internetu chroni urządzenie przez przed wirusami oraz atakami hackerskimi, takimi jak np. zaszyfrowanie czy żądanie okupu. Ponadto, aplikacja stale monitoruje urządzenie, nawet wtedy, gdy użytkownik z niego aktywnie nie korzysta. W ramach pakietu klient może wykorzystać jedną licencję na urządzenie.

Ochrona Tożsamości umożliwia bezpieczne przechowywanie haseł, sprawdzanie ich siły, powtarzalności użycia, a także umożliwia generowanie silnych haseł. Za pomocą aplikacji klient może sprawdzić czy nie zostały ujawnione jego dane osobowe, numery kart, hasła albo PIN-y. Użytkownik może skorzystać z jednej licencji na urządzenie oraz włączyć monitorowanie jednego adresu e-mail.

TIDAL HiFi – czas na relaks

Pakiet All In to zestaw usług obejmujących Serwis Urządzenia Premium w przypadku uszkodzenia sprzętu, dostęp do aplikacji Ochrona Internetu i Tożsamości oraz do serwisu muzycznego TIDAL HiFi. Nowi oraz przedłużający umowę klienci indywidualni lub firmy przy wyborze abonamentu głosowego ze sprzętem mogą dokupić Pakiet All In w cenie – 20 zł miesięcznie, zamiast łącznie 43 zł miesięcznie w przypadku pojedynczego zakupu każdej aplikacji.Usługa umożliwia skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego smartfona zakupionego w sieci Plus, w przypadku np. zalania lub uszkodzenia wyświetlacza. W ramach promocyjnego pakietu klient ma możliwość wykonania dwóch napraw w ciągu 24 miesięcy, jednak nie częściej niż raz w ciągu roku. Koszt pojedynczej naprawy nie może przekroczyć wartości naprawianego sprzętu. Dodatkowo, na czas naprawy klient otrzymuje urządzenie zastępcze.Rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo w sieci są usługi Ochrony Internetu i Tożsamości:Popularny i rozpoznawalny serwis TIDAL oferuje ponad 80 milionów utworów muzycznych, mnóstwo ekskluzywnych wywiadów, teledysków oraz podcastów, a to wszystko to bez reklam. TIDAL działa w tle, dlatego można w tym czasie korzystać z innych funkcji smartfona. Dostępne treści są w jakości HiFi zapewniającej krystalicznie czysty dźwięk.