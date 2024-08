W Plusie nowa oferta z usługami Stop Hejt i Bezpieczna Rodzina

Wakacje powoli dobiegają końca. Z tej okazji Plus przygotował specjalną ofertę dla dzieci - abonament telefoniczny z usługą Stop Hejt wraz z telefonem w cenie od 55 zł miesięcznie.

Przeczytaj także: Plus Światłowód z szybkością do 2 Gb/s

Abonament z telefonem i usługą Stop Hejt od 55 zł miesięcznie w Plusie

abonament głosowy za 29 zł/mies., a w nim pakiet 50 GB wraz z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami,

nowa usługa Stop Hejt za 4,99 zł/mies.,

telefon, np. motorola Moto G04 4/64GB w cenie 548,92, 1 zł na start oraz 24 raty po 22,83 zł lub Xiaomi Redmi 12 4/128GB w cenie 499, 1 zł na start oraz 24 raty po 20,75 zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bezpiecznie w sieci w nowym roku szkolnym Plus udostępnia dedykowaną i chroniącą najmłodszych ofertę obejmującą abonament telefoniczny z usługą Stop Hejt wraz z telefonem od 55 zł miesięcznie.

Nowości w Plusie – usługa Stop Hejt oraz poszerzona oferta Bezpieczna Rodzina

Lokalizację, dzięki której rodzic może sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się dziecko,

Stop Hejt, czyli wsparcie w ochronie przed cyberprzemocą,

Hejt Alert – doradztwo psychologiczne, wsparcie prawne i konsultacje informatyczne,

Ochronę w sieci – blokada treści 18+, limity korzystania z telefonu, aplikacji i internetu, historia YouTube).

Automatyczna lokalizacja 24/7 z opcją wyznaczenia 10 stref bezpieczeństwa oraz dostępem do 90 dni historii lokalizacji,

SOS – wezwij pomoc, dzięki której w prosty sposób dziecko może powiadomić rodziców o sytuacji kryzysowej,

Znajdź telefon, czyli lokalizację zagubionego urządzenia oraz opisane wyżej

Stop Hejt,

Hejt Alert,

Ochronę w sieci.

W ramach nowej promocji Plus przygotował ofertę, w której możemy skonstruować zestaw dla dziecka w cenie od 55 zł/mies. W skład takiego zestawu wchodzi:W ramach Oferty Dla Dziecka umowa podpisywana jest na 24 miesiące. Aby z niej skorzystać wystarczy być klientem Plusa z abonamentem głosowym za minimum 44 zł/mies. lub posiadać telewizję od Polsat Box za minimum 19 zł/mies.Do zestawu można dobrać także inny model telefonu. Pełne portfolio sprzętów dostępne jest na stronie www.plus.pl oraz u sprzedawców w salonach sprzedaży.W trosce o bezpieczeństwo dzieci i nastolatków Plus udostępnia dwie usługi – Stop Hejt oraz rozbudowaną wersję usługi Bezpieczna Rodzina.umożliwia ochronę dwóch pociech przed niechcianymi interakcjami w cyberprzestrzeni, bez naruszania ich prywatności. Za pomocą algorytmów następuje identyfikacja nietypowych wzorców korzystania z urządzeń np. nocna aktywność czy bardzo intensywna wymiana wiadomości w social mediach. W momencie napotkania niecodziennych zachowań, rodzic dostaje powiadomienie z rekomendacją do rozmowy z dzieckiem. Współpracująca z urządzeniami z systemem Android usługa dostępna jest dla klientów Plusa za 4,99 zł/mies. i obejmuje następujące funkcje:Dodatkowo, dla tych, którzy chcą objąć kompleksową opieką wszystkich członków rodziny, Plus ma rozwiązanie w postaci rozbudowanej usługi. Ten rozszerzony pakiet umożliwia pełną ochronę aż sześciu osób. W cenie 15 zł/mies. klient otrzymuje 6 kluczowych funkcji: