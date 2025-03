Vectra wprowadza nową usługę Bezpieczny Internet DOM, która chroni sieć domową oraz wszystkie podłączone do niej urządzenia z poziomu modemu.

Przeczytaj także: Internet światłowodowy w Vectrze nawet na cały rok za 0 zł

Bezpieczny Internet DOM jest usługą dodatkową i komplementarną do Internetu stacjonarnego Vectry gwarantującą ochronę domowej sieci internetowej i wszystkich łączących się z nią urządzeń.

Usługa nie wymaga instalacji na urządzeniach – działa z poziomu modemu od razu po aktywacji i podłączeniu do Internetu stacjonarnego Vectry.

Bezpieczny Internet DOM to uzupełnienie oferty Bezpieczny Internet+. Pakiet tych dwóch rozwiązań zapewnia obecnie najbardziej zaawansowany poziom ochrony dostępny na polskim rynku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Vectra wprowadza usługę Bezpieczny Internet DOM Rozwiązanie zapewnia stałą ochronę sieci domowej i wszystkich podłączonych do niej urządzeń z poziomu modemu.

Ochrona w sieci domowej i poza nią – Bezpieczny Internet DOM w pakiecie z Bezpieczny Internet+

Bezpieczny Internet+ (3 urządzenia) oraz Bezpieczny Internet DOM za 10,99 zł miesięcznie

Bezpieczny Internet+ (5 urządzeń) oraz Bezpieczny Internet DOM za 13,99 zł miesięcznie

Bezpieczny Internet DOM dostępny jest także poza pakietem, w cenie 5,99 zł miesięcznie

Bezpieczny Internet DOM – korzyści dla Klientów:

Ochrona sieci domowej – zarządzanie całym ruchem sieciowym w domu z poziomu modemu Vectry z możliwością globalnego blokowania niechcianych treści. Ochrona przed atakami hakerskimi oraz niebezpiecznymi stronami internetowymi

– zarządzanie całym ruchem sieciowym w domu z poziomu modemu Vectry z możliwością globalnego blokowania niechcianych treści. Ochrona przed atakami hakerskimi oraz niebezpiecznymi stronami internetowymi Nielimitowana liczba urządzeń – ochrona obejmuje wszystkie urządzenia korzystające z domowej sieci, w tym smartfony, laptopy, tablety, nagrywarki, telewizory, konsole do gier oraz inteligentne urządzenia IoT

– ochrona obejmuje wszystkie urządzenia korzystające z domowej sieci, w tym smartfony, laptopy, tablety, nagrywarki, telewizory, konsole do gier oraz inteligentne urządzenia IoT Raportowanie zagrożeń – możliwość monitorowania statystyk bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym oraz comiesięczny raport wysyłany na wskazany adres mailowy z informacją o zatrzymanych atakach i zablokowanych domenach

– możliwość monitorowania statystyk bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym oraz comiesięczny raport wysyłany na wskazany adres mailowy z informacją o zatrzymanych atakach i zablokowanych domenach Bezpieczeństwo 24/7 – natychmiastowe wykrywanie i blokowanie zagrożeń, zanim dotrą do użytkownika

– natychmiastowe wykrywanie i blokowanie zagrożeń, zanim dotrą do użytkownika Kontrola rodzicielska – blokuje szkodliwe treści i pomaga kontrolować czas spędzany online

– blokuje szkodliwe treści i pomaga kontrolować czas spędzany online Konfiguracja sieciowa – funkcja Security Filtering pozwala użytkownikom włączanie i wyłączanie filtrowania różnych kategorii i zagrożeń

– funkcja Security Filtering pozwala użytkownikom włączanie i wyłączanie filtrowania różnych kategorii i zagrożeń Zarządzanie usługą przez aplikację Strefa Klienta – w dowolnym momencie można ją aktywować i dezaktywować

Bezpieczny Internet+ – korzyści dla Klientów:

Ochrona urządzeń mobilnych – pełne bezpieczeństwo online na urządzeniach z zainstalowaną aplikacją

– pełne bezpieczeństwo online na urządzeniach z zainstalowaną aplikacją Ochrona antywirusowa – ochrona przed malware, czyli wszelkiego rodzaju złośliwymi oprogramowaniami jak ransomware i spyware, zainfekowanymi załącznikami poczty i innymi cybernetycznymi zagrożeniami, prowadzącymi do kradzieży danych, uszkodzenia systemu czy blokowania dostępu do plików

– ochrona przed malware, czyli wszelkiego rodzaju złośliwymi oprogramowaniami jak ransomware i spyware, zainfekowanymi załącznikami poczty i innymi cybernetycznymi zagrożeniami, prowadzącymi do kradzieży danych, uszkodzenia systemu czy blokowania dostępu do plików Ochrona bankowości i bezpieczne zakupy – ochrona płatności bankowości online przed oszustami. Funkcja „bezpieczne zakupy” pozwala sprawdzić wiarygodność sklepów internetowych, a Browsing Protection całkowicie blokuje dostęp do niebezpiecznych stron internetowych, dzięki której unikniemy fałszerstw i wyłudzeń

– ochrona płatności bankowości online przed oszustami. Funkcja „bezpieczne zakupy” pozwala sprawdzić wiarygodność sklepów internetowych, a Browsing Protection całkowicie blokuje dostęp do niebezpiecznych stron internetowych, dzięki której unikniemy fałszerstw i wyłudzeń Ochrona haseł i tożsamości online (ID Protection) – całodobowe monitorowanie użycia danych osobowych w Internecie z natychmiastowym alertem

– całodobowe monitorowanie użycia danych osobowych w Internecie z natychmiastowym alertem Kontrola rodzicielska – blokuje szkodliwe treści i pomaga kontrolować czas spędzany online

– blokuje szkodliwe treści i pomaga kontrolować czas spędzany online Ochrona prywatności blokująca niechciane śledzenie w sieci

Skarbiec Haseł – narzędzie do zarządzania hasłami. Szyfruje, ułatwia logowanie, zabezpiecza przed atakami i generuje silne hasła

Najważniejsze informacje:Bezpieczny Internet DOM to nowa usługa Vectry chroniąca domową sieć internetową i wszystkie podłączone do niej urządzenia (np. smartfony, laptopy, tablety, nagrywarki, telewizory, konsole do gier). Po aktywacji działa automatycznie już na poziomie modemu, zabezpieczając użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem, niebezpiecznymi stronami oraz atakami hakerskimi.Podczas gdy Bezpieczny Internet DOM chroni sieć domową, Bezpieczny Internet+ zapewnia przydatne funkcje zabezpieczające na urządzeniach mobilnych, także poza siecią domową. Aby zapewnić Klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa operator przygotował pakiety 2w1 łączące nową usługę Bezpieczny Internet DOM z już dostępnym rozwiązaniem Bezpieczny Internet+:Powyższe oferty dostępne są zarówno dla obecnych, jak i nowych Klientów operatora. W opcji bez okresu zobowiązania w aplikacji Strefa Klienta i na stronie www.vectra.pl a w pozostałych kanałach: infolinii 601 601 601 oraz w salonach sprzedaży w różnych wariantach zobowiązania (do wyboru).