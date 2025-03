Internet, telewizja lub abonament komórkowy w Vectrze bez zobowiązań

Vectra wprowadza nową ofertę bez okresu zobowiązania dla wszystkich głównych usług. Można wybrać pakiety telewizyjne, Internet światłowodowy lub abonament komórkowy bez konieczności podpisywania długoterminowej umowy. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci operatora.

Internet i telewizja bez zobowiązań od 79,99 zł miesięcznie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowa oferta Vectra bez zobowiązań Wybierając szybki Internet światłowodowy, ofertę telewizyjną lub abonament komórkowy, Klienci nie podpisują długoterminowej umowy, a z usług mogą zrezygnować, kiedy chcą – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Oferta Internetu światłowodowego bez zobowiązań

Telewizja bez zobowiązań

Dostępność i promocje:

Cały pakiet najważniejszych usług dostępny jest od teraz w Vectrze bez zobowiązań. Wybierając szybki Internet światłowodowy , ofertę telewizyjną lub abonament komórkowy, Klienci nie podpisują długoterminowej umowy, a z usług mogą zrezygnować, kiedy chcą – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.Nowe oferty bez zobowiązań skierowane są do nowych Klientów oraz obecnych Abonentów, którzy chcieliby rozszerzyć zakres usług posiadanych u operatora. Do wyboru jest kilkanaście ofert zarówno dla usług samodzielnych, jak i łączonych w pakietach.W pakietach łączących Internet i telewizję bez zobowiązań przewidziano różne konfiguracje oferty, w tym Internet o prędkości do 300 Mb/s + 73 kanały (Pakiet Srebrny) z dekoderem TV Smart 4K BOX za 79,99 zł/mies., a także: Internet 600 Mb/s + 130 kanałów (Pakiet Złoty), czy Internet 300 Mb/s + 169 kanałów (Pakiet Platynowy), oraz opcje zawierające serwis Netflix, np. Internet o prędkości do 300 Mb/s lub do 600 Mb/s + 73 kanały (Pakiet Srebrny) z Netflixem (Plan Podstawowy). Dodatkowe promocje i atrakcyjne ceny czekają na Klientów przy zamówieniach online. Do wszystkich ofert z usługą Internetu doliczana jest opłata 4,99 zł/mies. za wypożyczenie modemu.W ofertach na Internet bez zobowiązań dostępne są następujące prędkości: 300 Mb/s, 600 Mb/s, 900 Mb/s i 1,2 Gb/s. Ceny usług rozpoczynają się od 64,99 zł miesięcznie (300 Mb/s). Przy zamówieniach online na Klientów czekają atrakcyjne ceny, a w punktach sprzedaży oraz poprzez infolinię 601 601 601 oferowany jest dodatkowy miesiąc za 0 zł. Do wszystkich ofert Internetu należy doliczyć opłatę w wysokości 4,99 zł/mies. za wypożyczenie modemu już od pierwszego miesiąca.Bez zobowiązań dostępna jest także oferta na telewizję od Vectry, obejmująca pakiet Złoty (130 kanałów) za 64,99 zł oraz Platynowy (169 kanałów) za 74,99 zł z dekoderem HD.Abonament komórkowy bez zobowiązań już od 15 zł/mies.Z kolei oferta telefonii komórkowej bez zobowiązań dostępna jest już od 15 zł miesięcznie. Dodatkowo, w ramach promocji przy wybranych pakietach Klienci mogą otrzymać miesiąc Internetu lub pakietu Internet z Telewizją w prezencie.Informacje na temat oferty oraz dostępności jej różnych wariantów znajdują się na stronie www.vectra.pl, w punktach sprzedaży (POS) oraz poprzez infolinię 601 601 601.Vectra przygotowała także dodatkowe promocje i atrakcyjne ceny przy zamówieniach online.Dla osób preferujących długoterminową współpracę dostępne są również oferty specjalne z umową na 11 miesięcy i 23 miesiące.