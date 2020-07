Chmura publiczna w Polsce zwiększa innowacyjność firm

Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte i ICAN Institute "Chmura publiczna w Polsce", przygotowanego przy wsparciu merytorycznym Google Cloud, szefowie IT coraz chętniej sięgają po rozwiązania chmurowe. Jest to widoczne zwłaszcza wśród firm identyfikujących się jako liderzy rynku, spośród których aż 90 proc. korzysta z rozwiązań cloudowych. W ich opinii chmura to sposób na zwiększenie innowacyjności i dynamiki działania organizacji.

Wnioski z badania "Chmura publiczna w Polsce"

90% firm identyfikujących się jako liderzy rynku korzysta z rozwiązań w chmurze. Wśród organizacji aspirujących do grona liderów ten odsetek wynosi tylko 50%.

Na początku drogi do chmury firmy oczekują optymalizacji kosztowej, jednak aspekt finansowy istotnie traci na ważności przy kolejnych wdrożeniach.

Zdecydowana większość badanych firm które z chmury już korzystają stwierdzała, że wdrożenie chmury przekroczyło ich oczekiwania.

Organizacje, które już korzystają z chmury największą jej wartość widzą w skalowalności, elastyczności oraz uproszczeniu zarządzania środowiskiem IT.

Badani wskazują rozwiązania do magazynowania, przetwarzania i analityki danych jako najważniejszy obszar, gdzie chmura wnosi wartość.

Jedną z kluczowych kwestii przy adopcji chmury jest rozwój nowych kompetencji związanych nie tylko z obsługą środowiska chmurowego, ale przede wszystkim z możliwością przesunięcia zasobów IT z zadań administracyjnych do obszarów wsparcia biznesu.

Regulacje postrzegane są jako bariera we wdrożeniu chmury, ale tylko nieliczne firmy nie potrafią sobie poradzić z tym problemem.

A jak z chmury korzystają polskie firmy? Okazuje się, że podchodzą one do adopcji rozwiązań chmurowych dość ostrożnie - zdecydowana większość badanych firm, które już korzystają z chmury publicznej trzyma w niej co najwyżej 20% swoich zasobów.