Nowa funkcja AI w Google Merchant Center: Jak zamienić zdjęcia produktów na wideo reklamowe?

Google wprowadza do Product Studio w Merchant Center nową funkcję AI - "Animuj obrazy", która pozwala zamieniać statyczne zdjęcia produktowe na krótkie, animowane wideo reklamowe. Rozwiązanie, dostępne stopniowo także na polskim rynku, umożliwia automatyczne generowanie klipów bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi czy zespołów kreatywnych. To kolejny krok w automatyzacji tworzenia zasobów reklamowych, szczególnie przydatny w kampaniach Shopping i Performance Max. Jak działa nowa funkcja i jakie korzyści niesie dla e-commerce?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak działa nowa funkcja „Animuj obrazy” w Google Product Studio i jakie możliwości oferuje.

W jakich kampaniach można wykorzystać wygenerowane wideo (Shopping, Performance Max, YouTube).

Jakie korzyści niesie automatyczne tworzenie wideo reklamowych dla sklepów internetowych.

Dlaczego jakość zdjęć i feedu produktowego jest kluczowa dla skuteczności nowej funkcji AI.

Jak Google stopniowo wdraża nową opcję na rynku polskim.

To naturalne rozszerzenie Product Studio, które przesuwa wideo z kategorii „formatu premium” do codziennego narzędzia testowego w performance marketingu.



Dla e-commerce oznacza to możliwość szybkiego sprawdzania wideo jako assetu w Performance Max, bez dodatkowych kosztów. Trzeba jednak jasno powiedzieć: AI nie naprawi słabego feedu ani niskiej jakości zdjęć. Ta funkcja najlepiej zadziała tam, gdzie fundamenty takiej jak produkt, zdjęcie i komunikat są już dobrze przygotowane produkcyjnych – komentuje Borys Marushchak, Performance Marketing Manager w Harbingers.

Gdzie można wykorzystać wygenerowane wideo?

Google rozszerza możliwości Product Studio w Google Merchant Center o funkcję „animuj obrazy”, która pozwala zamieniać statyczne zdjęcia produktowe w krótkie wideo reklamowe generowane przez AI. Nowa opcja jest kolejnym etapem rozwoju Product Studio, które wcześniej oferowało m.in. edycję tła, generowanie scen produktowych oraz poprawę jakości obrazów. Funkcja jest już dostępna również na polskim rynku, jednak Google podkreśla, że wdrożenie ma charakter stopniowy. Oznacza to, że na części kont w Polsce zakładka odpowiedzialna za tworzenie wideo może pojawić się z opóźnieniem.Product Studio zostało wprowadzone wcześniej jako zestaw narzędzi AI do pracy na obrazach produktowych. Najnowsza aktualizacja rozszerza je o generowanie animowanych wideo na bazie istniejących zdjęć – bez potrzeby eksportu materiałów do zewnętrznych narzędzi czy angażowania zespołów kreatywnych.Opcja „animuj obrazy” umożliwia tworzenie krótkich klipów wideo, w których AI automatycznie:Reklamodawca wybiera motyw (np. promocja, nowość), a system korzysta z gotowych szablonów i sugerowanych komunikatów, zamiast wymagać ręcznego pisania promptów. Nowa funkcja wpisuje się w szerszą strategię Google polegającą na automatyzacji tworzenia zasobów reklamowych w Google Ads – szczególnie na potrzeby kampanii Shopping i Performance Max.Wygenerowane materiały trafiają do zasobów kreatywnych konta i mogą być wykorzystywane w:Google pozycjonuje funkcję przede wszystkim pod krótkie, dynamiczne formaty, które mają zwiększać CTR i zaangażowanie w porównaniu do statycznych zdjęć produktowych.